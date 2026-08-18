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Airtel के झटके के बाद Jio का बड़ा ऐलान! 299 वाला रीचार्ज बंद नहीं करेगी कंपनी, लेकिन माननी होगी यह एक शर्त

Jio 299 Recharge Plan: Airtel के 299 रुपये का प्लान बंद किए जाने के बाद से ही Jio यूजर्स के बीच इस बात का डर है कि क्या अब जियो भी 299 वाला मंथली प्लान बंद करेगी? यूजर्स की इस चिंता को अब कंपनी ने दूर कर दिया है. Jio ने बड़ा दांव खेलते हुए इस प्लान को जारी रखने का फैसला किया है. हालांकि, कीमतों में बदलाव न हो, इसके लिए ग्राहकों को एक शर्त पूरी करनी होगी.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 18, 2026, 04:09 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 04:09 PM IST
Airtel के झटके के बाद Jio का बड़ा ऐलान! 299 वाला रीचार्ज बंद नहीं करेगी कंपनी, लेकिन माननी होगी यह एक शर्त
Image Credit: Jio 299 वाले प्लान को लेकर बड़ा अपडेट!

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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