/Airtel के झटके के बाद Jio का बड़ा ऐलान! 299 वाला रीचार्ज बंद नहीं करेगी कंपनी, लेकिन माननी होगी यह एक शर्त

299 Recharge Plan: मोबाइल रीचार्ज और इंटरनेट पैक की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है. हाल ही में एयरटेल ने अपने कुछ प्लान्स को बंद करने का फैसला लिया, जिसमें लोकप्रिय 299 वाला प्लान भी शामिल था. ऐसे में अब लोगों के मन में सवाल आ रहा है कि क्या एयरटेल के बाद अब देश की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जियो भी अपना 299 वाला रीचार्ज प्लान बंद कर सकती है. इन्हीं सवालों को लेकर Reliance Jio ने भारतीय टेलीकॉम मार्केट में एक बड़ा दांव खेलते हुए अपने करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत दे दी है.
Jio ने यह बात साफ किया है कि उनका 299 रुपये वाला प्लान बंद नहीं होगा और कस्टमर्स इसे आगे भी इस्तेमाल कर सकेंगे. लेकिन, इस कीमत को बरकरार रखने के लिए कंपनी ने एक खास शर्त रखी है.
टेरिफ बढ़ोतरी से कस्टमर्स को बचाने के लिए Jio ने अपने Prime Membership प्रोग्राम की फिर से शुरुआत की है. इसके तहत यूजर्स को 1 साल की प्राइस गारंटी दी जा रही है. इसमें आपको बस प्राइम मेम्बरशिप फीस देना होगा. इस मेंबरशिप की कीमत 300 रुपये रखी गई है, जो प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों कस्टमर्स के लिए है.
मेंबरशिप लेने के बाद यूजर्स 5 सितंबर 2027 तक अपने चुनिंदा प्लान्स को आज की ही कीमत पर रीचार्ज कर सकेंगे. यानी अगर भविष्य में जियो अपने प्लान्स महंगे भी करता है, तो प्राइम मेंबर्स पर उसका असर नहीं पड़ेगा.
जियो के 299 रुपये वाले प्रीपेड प्लान में ग्राहकों को 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ हर दिन 1.5GB डेटा मिलता है. इसके साथ ही इसमें JioHotstar का एक्सेस, 5,000GB जियोक्लाउड स्टोरेज और गूगल जेमिनी प् का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है.
300 रुपये की मेंबरशिप लेने पर जियो कस्टमर्स को कुछ अतिरिक्त फायदे भी दे रहा है. मेंबर्स को कुल 600 रुपये के कैशबैक वाउचर मिलेंगे-
300 रुपये का वाउचर
नया JioHome या JioPC कनेक्शन लेने के लिए.
300 रुपये का वाउचर
किसी दोस्त या परिवार के सदस्य के लिए नया जियो सिम जोड़ने पर.
यूजर्स इस जियो प्राइम मेंबरशिप को MyJio ऐप, Jio.com, जियो स्टोर्स या आधिकारिक पार्टनर स्टोर्स के जरिए खरीद सकते हैं.
अगर आप हर महीने 299 रुपये वाला प्लान रीचार्ज कराते हैं, तो आने वाले समय में प्लान महंगे होने पर भी आपकी जेब पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा. मात्र 300 रुपये में सालभर तक रीचार्ज की कीमतें लॉक होना और साथ में 600 रुपये के वाउचर मिलना इस डील को यूजर्स के लिए फायदे का सौदा हो सकता है.