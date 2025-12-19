मुकेश अंबानी ने दिया मिडिल क्लास को New Year Gift! रोज 2.5 GB, तीन महीने तक Free Hotstar, कीमत सिर्फ....

Jio Rs 2025 Recharge Plan: भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो एक बार फिर अपने यूजर्स के लिए बड़ा सरप्राइज लेकर आई है. देश में 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स वाली इस कंपनी ने एक ऐसा लॉन्ग-टर्म प्रीपेड रिचार्ज प्लान पेश किया है, जो लंबे समय से रिचार्ज की झंझट से परेशान यूजर्स की चिंता दूर कर सकता है. जियो लगातार अपने प्रीपेड पोर्टफोलियो को नया रूप दे रहा है और अब कंपनी का फोकस ज्यादा वैल्यू, लंबी वैलिडिटी और बेहतर कंविनियंस देने पर है.

Jio 2025 रुपये का प्लान और इसकी वैलिडिटी

जियो के इस नए रिचार्ज प्लान की सबसे बड़ी खासियत इसकी कीमत और लंबी वैलिडिटी है. 2,025 रुपये की कीमत वाला यह प्रीपेड प्लान पूरे 200 दिनों तक वैलिड रहता है. इसका मतलब यह है कि यूजर्स को करीब साढ़े छह महीने तक अपने मोबाइल नंबर को एक्टिव रखने के लिए बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मौजूदा समय में जब रिचार्ज प्लान लगातार महंगे हो रहे हैं, ऐसे में यह प्लान काफी राहत देने वाला साबित हो सकता है.

कॉलिंग और SMS के फायदे

इस प्लान में जियो यूजर्स को पूरी वैलिडिटी के दौरान स्टैंडर्ड कॉलिंग और मैसेजिंग बेनिफिट्स मिलते हैं. यूजर्स देश के किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग कर सकते हैं. इसके अलावा रोजाना 100 SMS भेजने की सुविधा भी दी जा रही है. 200 दिनों तक चलने वाले इस प्लान में कॉलिंग और मैसेजिंग को लेकर किसी तरह की टेंशन नहीं रहती, जिससे यह प्लान रेगुलर यूजर्स के लिए काफी फायदेमंद बन जाता है.

डेटा और अनलिमिटेड 5G का फायदा

डेटा यूज करने वालों के लिए भी यह जियो प्लान किसी वरदान से कम नहीं है. इस रिचार्ज में यूजर्स को कुल 500GB डेटा दिया जा रहा है, जो पूरे 200 दिनों की वैलिडिटी के लिए मान्य है. अगर रोज के हिसाब से देखा जाए, तो यूजर्स को लगभग 2.5GB डेटा प्रतिदिन मिलता है. इसके साथ ही, जिन यूजर्स के पास 5G सपोर्टेड डिवाइस है और जो 5G नेटवर्क एरिया में रहते हैं, उन्हें अनलिमिटेड 5G डेटा का भी फायदा मिलेगा. यह प्लान स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग और वर्क फ्रॉम होम जैसे कामों के लिए बिल्कुल परफेक्ट माना जा रहा है.

फ्री सब्सक्रिप्शन से मिल रही एक्स्ट्रा वैल्यू

जियो का यह प्लान सिर्फ कॉलिंग और डेटा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी फ्री दिए जा रहे हैं. यूजर्स को Google Gemini Pro AI का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिससे वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े एडवांस फीचर्स का फायदा उठा सकते हैं. इसके अलावा Jio Hotstar का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन और JioTV का फ्री एक्सेस भी इस प्लान में शामिल है. साथ ही Jio AI Cloud सर्विस का लाभ भी यूजर्स को दिया जा रहा है. कंपनी के मुताबिक इन सभी बेनिफिट्स की कुल वैल्यू 35,000 रुपये से ज्यादा है, जो यूजर्स को बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के मिल रही है.

किन यूजर्स के लिए सबसे बेहतर है यह प्लान?

जियो का 2025 रुपये वाला यह प्रीपेड प्लान उन यूजर्स के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है, जो बार-बार रिचार्ज कराने से बचना चाहते हैं. जिन लोगों को रोजाना ज्यादा डेटा की जरूरत होती है, जो बिना रुकावट 5G सर्विस का अनुभव लेना चाहते हैं और जो एक किफायती कीमत में ज्यादा वैल्यू चाहते हैं, उनके लिए यह प्लान एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है. मौजूदा समय में बढ़ते मोबाइल टैरिफ को देखते हुए, ऐसे लॉन्ग-वैधता वाले प्लान लंबे समय में पैसे की बचत भी कराते हैं और रिचार्ज से जुड़ी परेशानियों को भी कम करते हैं.