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Jio का बड़ा धमाका: लॉन्च हुआ ₹55 का रिचार्ज प्लान, StarPlus, Colors और JioStar समेत मिलेंगे 1,000+ लाइव टीवी चैनल्स

Jio 55 Recharge Plan: स्मार्टफोन पर मूवी, सीरीज और सीरियल्स देखने वालों को अब महंगे रीचार्ज करने की जरूरत नहीं होगी! Jio ने अपना नया ₹55 वाला धमाकेदार टीवी प्रो पैक लॉन्च कर दिया है. इसमें StarPlus और Colors जैसे 150 से ज्यादा प्रीमियम चैनल्स सहित 1,000+ लाइव चैनल्स मिलेंगे. जानिए इसे एक्टिवेट करने का तरीका.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jul 09, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 02:17 PM IST
Jio का बड़ा धमाका: लॉन्च हुआ ₹55 का रिचार्ज प्लान, StarPlus, Colors और JioStar समेत मिलेंगे 1,000+ लाइव टीवी चैनल्स

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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