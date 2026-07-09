/Jio का बड़ा धमाका: लॉन्च हुआ ₹55 का रिचार्ज प्लान, StarPlus, Colors और JioStar समेत मिलेंगे 1,000+ लाइव टीवी चैनल्स

JioTV Pro Pack: OTT और महंगे रिचार्ज के दौर में भारत की प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Jio ने एक बार फिर अपने नए रीचार्ज पैक से सबको चौंका दिया है. अगर आप भी अपने स्मार्टफोन पर टीवी शोज, सीरियल्स और लाइव चैनल्स देखने के शौकीन हैं, तो जियो आपके लिए बहुत ही सस्ता और धमाकेदार पैक लाया है. जियो ने चुपके से एक नया बजट-फ्रेंडली JioTV Pro Pack लॉन्च कर दिया है, जिसकी कीमत सिर्फ ₹55 है. कंपनी के इस छोटे से पैक में यूजर्स को एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 1,000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स का एक्सेस मिल रहा है.
Jio के इस प्लान के तहत यूजर्स को JioTV मोबाइल ऐप के जरिए 1,000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल्स का एक्सेस मिलेगा. यह बजट-फ्रेंडली प्लान जियो के प्रीपेड और पोस्टपेड, दोनों तरह के सब्सक्राइबर्स के लिए है. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस JioTV Pro Pack में वॉयस कॉलिंग, SMS या मोबाइल डेटा का कोई लाभ नहीं मिलेगा.
जियो का यह नया ₹55 वाला जियोटीवी प्रो पैक की वैलिडिटी 30 दिनों की होती है. इसके जरिए यूजर्स अपने स्मार्टफोन पर जियोटीवी ऐप की सहायता से 16 से ज्यादा भाषाओं में 1,000 लाइव टीवी चैनल्स देख सकते हैं. इस नए रिचार्ज प्लान को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से रीचार्ज कर सकते हैं.
जियो के अनुसार, इस प्लान में 150 से ज्यादा प्रीमियम चैनल्स मिलेंगे, जिनमें StarPlus HD, Colors HD, Sony Entertainment Television HD, Discovery और Animal Planet जैसे चैनल्स शामिल हैं. इसके साथ ही JioStar, सोनी एंटरटेनमेंट, Sun TV Network, वॉर्नर ब्रदर्स डिस्कवरी जैसे ब्रॉडकास्टर्स के चैनल्स भी इस ₹55 के पैक में शामिल है. हालांकि, इस प्लान में जियोस्टार और सोनी के लाइव स्पोर्ट्स चैनल्स का एक्सेस नहीं मिलता है.
जियो के अनुसार इस प्रो पैक को अलग से एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है. ₹55 का रिचार्ज करने के बाद, यूजर्स को बस जियोटीवी ऐप खोलना होगा और अपने जियो मोबाइल नंबर से साइन-इन कर लेना होगा, जिसके बाद वे तुरंत स्ट्रीमिंग शुरू कर सकते हैं. रिचार्ज होते ही सभी प्रीमियम चैनल्स तुरंत उपलब्ध हो जाएंगे.
जियो के इस पैक में कोई वॉयस, डेटा या एसएमएस बेनिफिट शामिल नहीं है. इस सब्सक्रिप्शन को जियोटीवी ऐप के जरिए सिर्फ एक मोबाइल डिवाइस पर ही चलाया जा सकता है. इसके साथ ही, यूजर इस पैक से कई बार रिचार्ज कर सकते हैं, जिससे अगले सब्सक्रिप्शन लिस्ट में लग जाएंगे और मौजूदा 30 दिनों की वैलिडिटी खत्म होने के बाद अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगे.