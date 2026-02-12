Advertisement
Jio का सुपरप्लान... एक बार रिचार्ज करें और 56 दिनों तक सब Free! साथ में AI और OTT का तोहफा, कीमत ₹650 से भी कम

Reliance Jio Recharge Offers: मोबाइल रिचार्ज की बढ़ती कीमतों के बीच यूजर्स ऐसे प्लान की तलाश में हैं जो लंबी वैलिडिटी के साथ ज्यादा डेटा और दूसरी सुविधाएं भी दे. बार-बार रिचार्ज कराने की झंझट से छुटकारा दिलाने के लिए टेलीकॉम कंपनियां भी नए-नए प्लान यूजर्स के लिए ला रही हैं. इसी क्रम में जियो ने एक ऐसा प्रीपेड प्लान लाया है जो सामान्य कीमत में 56 दिनों की वैलिडिटी, भरपूर डेटा और एंटरटेनमेंट बेनिफिट्स का कॉम्बिनेशन देता है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Feb 12, 2026, 09:40 AM IST
Jio 629 Plan Details: डिजिटल होती दुनिया में स्मार्टफोन बिना इंटरनेट और कॉलिंग के सिर्फ एक डिब्बा हो जाता है. आज के समय में जब मोबाइल रीचार्ज महंगे होते जा रहे हैं तो हर कोई एक ऐसे रिचार्ज प्लान की तलाश में रहता है जो बजट में भी हो और फायदे भी ज्यादा हों. अगर आप भी हर 28 दिन में रिचार्ज कराने के झंझट से परेशान हैं और एक ऐसा प्लान चाहते हैं जो चले भी लंबा और जिसमें डेटा की भी कोई कमी न हो, तो Reliance Jio आपके लिए एक जबरदस्त ऑफर लेकर आया है.

Reliance Jio ने अपने ग्राहकों को कम कीमत में ज्यादा फायदा देने के लिए एक शानदार मिड-टर्म प्लान लाया है. Jio ने 629 रुपये में कमाल का प्रीपेड प्लान लाया है, जो हर महीने रीचार्ज कराने के झंझट से आजादी दिलाता है और यूजर्स को ज्यादा डेटा का मजा भी देता है. 56 दिनों की लंबी वैलिडिटी वाले इस प्लान में डेली 2GB डेटा और अनलिमिटेड 5G की सुविधा मिलती है. इतना ही नहीं कंपनी अब इसके साथ प्रीमियम AI टूल्स और OTT का एक्सेस भी फ्री दे रही है. आइए विस्तार से जानते हैं क्यों यह प्लान इस समय मार्केट में सबसे ज्यादा वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन माना जा रहा है.

56 दिनों की लंबी वैलिडिटी

Jio के इस स्पेशल प्लान की सबसे बड़ी खास बात है इसकी 56 दिन की वैलिडिटी है. यानी करीब करीब दो महीने तक बार-बार रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज फ्री SMS

इस प्लान में यूजर्स को पूरे भारत में किसी भी नेटवर्क पर अनलिमिटेड लोकल और STD कॉलिंग की सुविधा भी मिलती है. इसके साथ ही हर दिन फ्री SMS भी दिए जाते हैं जिससे अलग से मैसेज पैक लेने की जरूरत नहीं पड़ती है.

मिलता है भरपूर डेटा
बात किया जाए डेटा की तो इस प्लान में आपको हर दिन 2GB हाई-स्पीड डेटा मिलता है. यानी 56 दिनों में कुल 112GB डेटा यूजर्स को मिलता है. वहीं अगर हर दिन का 2GB डेटा खत्म हो जाता है तो यूजर्स को कम स्पीड में इंटरनेट मिलेगा, इससे कनेक्टिविटी बनी रहती है.

अनलिमिटेड 5G डेटा

वहीं अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां 5G नेटवर्क है और आपके पास 5G सपोर्ट वाला स्मार्टफोन है, तो इस प्लान के साथ अनलिमिटेड 5G डेटा भी मिलेगा. इसके लिए कोई अलग से चार्ज देने की जरूरत भी नहीं पड़ती है. इससे आप वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन क्लास, गेमिंग या वर्क फ्रॉम होम आराम से कर सकते हैं.

ये भी पढे़ंः स्पैम कॉल्स से अब मिलेगी पक्की छुट्टी! TRAI का नया AI प्लान करेगा सुरक्षा, लेकिन...

फ्री OTT और AI सब्सक्रिप्शन

जियो ने इस प्लान के साथ कुछ स्पेशल फायदे भी जोड़े हैं:

फ्री JioHotstar एक्सेस

JioTV का सब्सक्रिप्शन

Google Gemini Pro AI सब्सक्रिप्शन

अगर आप मूवी और वेब सीरीज देखना पसंद करते हैं या AI टूल्स ट्राय करना चाहते हैं, तो ये बेनिफिट्स प्लान की वैल्यू बढ़ा देते हैं.

ये भी पढे़ंः पुतिन का डिजिटल परमाणु बम! Apple के बाद WhatsApp पर मंडराया खतरा, US को लगी मिर्ची

