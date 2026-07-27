EXPLAINER: क्या है Jio की 'SmartWalls' तकनीक और कैसे यह घर के अंदर दूर करेगी 5G की नो-नेटवर्क प्रॉब्लम?

आजकल देश में 5G इंटरनेट तो लगभग हर शहर में पहुंच चुका है, लेकिन जैसे ही आप किसी बहुमंजिला इमारत, बंद कमरे या बेसमेंट में जाते हैं, सिग्नल अचानक गायब हो जाता है. इस समस्या से राहत दिलाने के लिए रिलायंस जियो 'स्मार्टवॉल्स' (SmartWalls) नाम की एक नई तकनीक पर काम कर रहा है. लेकिन यह तकनीक आखिर है क्या और यह काम कैसे करती है? आइए इस एक्सप्लेनर में बेहद आसान भाषा में समझते हैं.
5G नेटवर्क को सुपरफास्ट स्पीड देने के लिए हाई-फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो स्पेक्ट्रम की जरूरत होती है. हालांकि इनकी स्पीड बेहतरीन होती है, लेकिन इनकी तरंगें (Waves) बहुत कमजोर दूरी तय कर पाती हैं. ये तरंगें सीमेंट, कंक्रीट और कांच की मोटी दीवारों को पार करने में नाकाम रहती हैं. यही वजह है कि घर के अंदर या बेसमेंट में जाते ही आपका 5G नेटवर्क 4G में बदल जाता है या पूरी तरह गायब हो जाता है.
स्मार्टवॉल्स एक एडवांस्ड टेलीकॉम सॉल्यूशन है, जिसे तकनीकी भाषा में रीकॉन्फ़िगरेबल इंटेलिजेंट सर्फेस (RIS) कहा जाता है. इसमें पतली, पारदर्शी और विशेष मैटेरियल से बनी शीट्स को इमारतों की बाहरी या अंदरूनी दीवारों पर चिपकाया जाता है. ये शीट्स कोई बिजली खर्च नहीं करतीं, बल्कि बाहर लगे टावर के सिग्नल को कैच करके उसे कमरे के अंदर उस तरफ मोड़ देती हैं जहां नेटवर्क नहीं पहुंच पा रहा था.
आप इसे एक 'स्मार्ट शीशे' की तरह समझ सकते हैं. जैसे एक साधारण शीशा सूरज की रोशनी को किसी अंधेरे कोने में रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक वैसे ही स्मार्टवॉल्स 5G सिग्नल्स को री-राउट (Re-route) करके उन कोनों तक पहुंचाती हैं जहां कवरेज शून्य था. यह तकनीक नेटवर्क तरंगों को रुकावटों के आसपास मोड़कर सीधे आपके फोन तक पहुंचा देती है.
जियो के लिए हर जगह नए और महंगे 5G टावर लगाना बहुत खर्चीला काम है. स्मार्टवॉल्स तकनीक की मदद से बिना नए टावर लगाए और बिना अतिरिक्त स्पेक्ट्रम खरीदे पूरे शहर के इंडोर एरिया को 5G नेटवर्क से कवर किया जा सकता है. इससे कंपनी का नेटवर्क इन्फ्रास्ट्रक्चर का खर्च काफी कम हो जाएगा और यूजर्स को निर्बाध कनेक्टिविटी मिलेगी.
अगर जियो इस तकनीक को भारत में पूरी तरह लागू करता है तो आपको घर के हर कोने, लिफ्ट और बेसमेंट में फुल 5G स्पीड मिलेगी. बार-बार होने वाली कॉल ड्रॉप से छुटकारा मिलेगा. इसके अलावा जब आपके फोन को नेटवर्क खोजने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी, तो आपके स्मार्टफोन की बैटरी लाइफ भी काफी बढ़ जाएगी.