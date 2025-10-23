Advertisement
Netflix सब्सक्रिप्शन चाहिए वो भी Free में? Jio लाया है धांसू ऑफर, लंबी वैलिडिटी के साथ मिलते हैं अनलिमिटेड 5G इंटरनेट

Free Netflix Plan Jio Offer​: Jio ने अपने यूजर्स के लिए एक नया धमाकेदार लाया है. अब आप सिर्फ रिचार्ज करके Netflix का सब्सक्रिप्शन फ्री में पा सकते हैं, साथ ही मिलती है लंबी वैलिडिटी और अनलिमिटेड 5G इंटरनेट का मजा. अगर आप हाई-स्पीड इंटरनेट और एंटरटेनमेंट का बेहतरीन कॉम्बिनेशन चाहते हैं तो ये ऑफर आपके लिए है.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 23, 2025, 10:58 AM IST
Jio Netflix Free: Jio यूजर्स के लिए खुशखबरी! अगर आप एंटरटेनमेंट का मजा लेने के लिए अभी तक Netflix जैसे प्लेटफॉर्म का अलग से रीचार्ज कराते हैं, तो यह खबर आपके लिए खास है. देश की सबसे टेलीकॉम कंपनी जियो अपने यूजर्स को एंटरटेनमेंट का फुल मजा बिलकुल फ्री दे रही है! जी हां, आपने बिलकुल ठीक सुना. आप भी Netflix का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं. Jio के कुछ खास प्लान्स में यह सुविधा शामिल की गई है, जिससे स्ट्रीमिंग का मजा बिना अतिरिक्त खर्च के उठाया जा सकता है. आइए आज के इस आर्टिकल में जानते हैं कि कौन कौन से है वो प्लान, जिनमें यूजर्स को बिलकुल फ्री में Netflix का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा है.

1299 रुपये वाला प्लान
Jio का 1,299 रुपये वाला रीचार्ज प्लान उन यूजर्स के लिए है जो कम कीमत में लंबी वैलिडिटी चाहते हैं. इस प्लान की सबसे खास बात यह कि इसमें यूजर्स को फ्री में Netflix का सब्सक्रिप्शन मिलता है. यह प्लान भी 84 दिनों के की लंबी वैलिडिटी के साथ आता है. इस प्लान में यूजर्स को हर दिन 2GB डेटा मिलता है. इसके साथ ही अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और रोजाना 100 SMS का भी मिलता है.

1799 रुपये वाला प्लान
Jio का 1,799 रुपये वाला रीचार्ज प्लान 84 दिनों की लंबी वैलिडिटी के साथ आता है. इस प्लान में यूजर्स को हर दिन 3GB डेटा, सभी नेटवर्क्स पर अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग और हर दिन 100 SMS का फायदा मिलता है. खास बात यह है कि इस प्लान के साथ यूजर्स को Netflix (Basic) सब्सक्रिप्शन बिलकुल फ्री में दिया जाता है.

175 रुपये वाला प्लान

अगर आप जियो का 175 रुपये वाला भी प्लान लेते हैं तो इसमें भी आपको भर-भर के फायदे मिलते हैं. वैसे तो कंपनी का यह डेटा पैक है लेकिन इसमें आपको 28 दिनों के लिए 10 जीबी डेटा मिलता है. इसके साथ Sony Live, ZEE5, Jio TV के साथ-साथ जियो क्लाउड का भी एक्ससे मिल जाता है. तो अगर आप Netflix के अलावा कोई और विकल्प की तलाश में हैं तो यह प्लान आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है.

ये भी पढे़ंः Microsoft ने बदल डाले Work From Home Rules! जानकर झूम उठेंगे कर्मचारी

खास बात यह है कि इन सभी प्लान में आपको JioTV और JioAICloud ऐप्स का एक्सेस भी मिलता है. यूजर्स को 1799 और 1299 रुपये वाले प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा का लाभ भी मिलता है. इसके अलावा JioHotstar का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन और Jio Special Offer बेनिफिट्स भी मिलता है तो आपके लिए ये प्लान बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं.

ये भी पढे़ंः डेटिंग की उम्मीद लगाए बैठे लोगों को झटका, Apple ने दो ऐप्स को App Store से निकाला

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

