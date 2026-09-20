/Jio ने दिया बड़ा तोहफा! इन यूजर्स को 799 रुपये वाला Amazon Prime Lite बिल्कुल फ्री, ऐसे करें क्लेम

भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने अपने कस्टमर्स के लिए शानदार ऑफर्स लाई है. अगर आप भी जियो यूजर्स हैं, तो कंपनी के इस ऑफर से आपको बड़ा फायदा होने जा रहा है. जियो ने इस बार का ऑफर अपने जियो होम यूजर के लिए लाई है. कंपनी अपने 10 साल पूरे होने के जश्न के तहत जियो होम यूजर्स को अब 30 एमबीपीएस से लेकर 100 एमबीपीएस तक के प्लान्स का इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स को बिल्कुल फ्री में Amazon Prime Lite का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है.
जियो होम यूजर इसे बहुत ही आसानी से अपने MyJio ऐप के जरिए एक साल के फ्री सब्सक्रिप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं. आइए जानते हैं ऑफर की फुल डिटेल्स और पूरा प्रोसेस.
रिलायंस जियो का यह अमेजन प्राइल लाइट वाला ऑफर उन सभी यूजर्स के लिए है, जो 30 एमबीपीएस से लेकर 100 एमबीपीएस तक के 3-इन-1 जियो होम प्लान का इस्तेमाल कर रहे हैं. इस 3-इन-1 प्लान में यूजर्स को एक साथ टीवी, OTT और Wi-Fi जैसी सभी सुविधाएं मिलती हैं. इसके साथ ही, जिन कस्टमर्स के पास 888 रुपये, 1199 रुपये या 150 एमबीपीएस से ऊपर वाले प्लान हैं, उन्हें कंपनी की ओर से पूरे 24 महीने यानी दो साल के लिए अमेजन प्राइम लाइट का सब्सक्रिप्शन मिलता रहेगा.
अमेजन प्राइम लाइट सब्सक्रिप्शन की रीचार्ज कीमत 799 रुपये प्रति वर्ष है. जियो के साथ जुड़ने पर यह बेनेफिट यूजर्स को पूरी तरह से फ्री में मिल रहा है. इस सब्सक्रिप्शन के जरिए यूजर्स को अमेजन पर फास्ट डिलीवरी का फायदा तो मिलता ही है, साथ ही वे प्राइम वीडियो पर बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज का भी मजा बिना किसी अतिरिक्त खर्च के उठा सकते हैं. अगर कोई यूजर बाद में इसे फुल प्राइम वीडियो में अपग्रेड करना चाहे, तो वह जियो या अमेजन के कस्टमर केयर से संपर्क करके ऐसा आसानी से कर सकता है.
अगर आप भी जियो होम के कस्टमर हैं और इस शानदार ऑफर का फायदा उठाना चाहते हैं, तो यह बहुत ही आसान है. इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-
अपने स्मार्टफोन में सबसे पहले MyJio ऐप ओपन करें.
अब अपने जियो होम अकाउंट में लॉगिन करें.
ऐप के होमपेज पर आपको इस ऑफर का एक बैनर दिखाई देगा.
उस बैनर पर क्लिक करें और निर्देशों का पालन करके अपने एक साल के फ्री ऑफर को एक्टिवेट कर लें.
जियो के अनुसार, यह ऑफर 19 सितंबर 2026 से कस्टमर्स के लिए रोल आउट होना शुरू हो चुका है. अगले दो सप्ताह के भीतर इसे चरणबद्ध तरीके से सभी योग्य यूजर्स के लिए पहुंचा दिया जाएगा. जिस दिन आप इस ऑफर को एक्टिवेट करेंगे, उस तारीख से लेकर अगले एक साल तक यह पूरी तरह से फ्री रहेगा. जियो के इस नए ऑफर से यूजर्स का मनोरंजन और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है.