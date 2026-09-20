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Jio ने दिया बड़ा तोहफा! इन यूजर्स को 799 रुपये वाला Amazon Prime Lite बिल्कुल फ्री, ऐसे करें क्लेम

रिलायंस Jio अपने 10 साल पूरे होने पर होम यूजर्स को बड़ा तोहफा दे रहा है. कंपनी 30 से 100 एमबीपीएस के 3-इन-1 प्लान्स पर 799 रुपये वाला अमेजन प्राइम लाइट सब्सक्रिप्शन एक साल के लिए बिल्कुल फ्री दे रही है.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 20, 2026, 06:14 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:14 AM IST
Jio ने दिया बड़ा तोहफा! इन यूजर्स को 799 रुपये वाला Amazon Prime Lite बिल्कुल फ्री, ऐसे करें क्लेम

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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