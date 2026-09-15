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Jio यूजर्स की मौज! रिचार्ज कराते ही मिलेगा 4,000 रुपये वाला Canva Pro फ्री, ये रही ऑफर की डिटेल्स

रिलायंस जियो अपने यूजर्स के लिए धमाकेदार ऑफर लेकर आया है. कंपनी के चुनिंदा रिचार्ज प्लान्स पर 4,000 रुपये से ज्यादा कीमत वाला Canva Pro सब्सक्रिप्शन पूरे 12 महीने के लिए बिल्कुल फ्री मिलेगा, जिससे क्रिएटर्स को बड़ा फायदा होगा.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Sep 15, 2026, 10:34 PM IST|Updated: Sep 15, 2026, 10:34 PM IST
Jio यूजर्स की मौज! रिचार्ज कराते ही मिलेगा 4,000 रुपये वाला Canva Pro फ्री, ये रही ऑफर की डिटेल्स

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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