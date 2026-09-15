/Jio यूजर्स की मौज! रिचार्ज कराते ही मिलेगा 4,000 रुपये वाला Canva Pro फ्री, ये रही ऑफर की डिटेल्स

अगर आप सोशल मीडिया क्रिएटर हैं, डिजाइनिंग करने के शौकीन हैं या फिर पढ़ाई-लिखाई और ऑफिस के काम के लिए ग्राफिक्स बनाते हैं, तो इसके लिए अब आपको पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. देश की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी Jio अपने यूजर्स के लिए एक धमाकेदार ऑफर लाई है, जिसके तहत 4,000 रुपये से ज्यादा कीमत वाला Canva Pro सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री में मिल रहा है. जियो का यह ऑफर 16 सितंबर 2026 से शुरू होगा.
आपको Canva का कौन सा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, यह आपके Jio रिचार्ज प्लान पर तय करेगा. अगर आप Jio का 399 रुपये वाले रिचार्ज प्लान कराते हैं, तो आपको Canva Pro मिलेगा. वहीं 349 रुपये वाले प्लान और 349 रुपये से ज्यादा वाले कीमत वाले चुनिंदा 2GB प्रतिदिन डेटा प्लान पर Canva Pro Lite का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाएगा.
इस ऑफर को लेने के लिए यूजर्स को अलग से कोई भी चार्ज नहीं देने की जरूरत होगी. इसके लिए MyJio ऐप खोलकर Canva ऑफर को खोजना होगा और उसे एक्टिवेट करना होगा. इसके बाद यूजर्स को संबंधित Canva सब्सक्रिप्शन का फायदा मिल सकेगा.
Canva Pro के साथ यूजर्स को लाखों प्रीमियम टेम्पलेट, फोटो, वीडियो और फॉन्ट मिलते हैं. इसके साथ ही बैकग्राउंड हटाने और Magic Eraser जैसे टूल भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. Canva Pro में AI आधारित कई क्रिएटिव फीचर्स भी शामिल हैं. इनमें बातचीत के जरिए डिजाइन तैयार करने वाले फीचर्स भी शामिल हैं.
वहीं Canva Pro Lite में भी कई प्रीमियम डिजाइन फीचर्स मिलेंगे. यूजर्स प्रीमियम टेम्पलेट, फोटो, वीडियो और फॉन्ट के साथ बैकग्राउंड रिमूवल और Magic Eraser जैसे टूल इस्तेमाल कर सकेंगे.
हालांकि Pro Lite में कुछ एडवांस फीचर्स सीमित होंगे. जैसे इसमें बेसिक Brand Kit के तहत तीन किट मिलती हैं, वहीं Canva Pro में पांच एडवांस Brand Kit का सपोर्ट मिलता है. Pro प्लान में Content Planner, Magic Resize और AI फीचर्स के लिए ज्यादा लिमिट जैसे अतिरिक्त फीचर्स भी मिलते हैं.
Jio और Canva की यह पार्टनरशिप उन लोगों के लिए भी उपयोगी हो सकती है जिन्हें डिजाइन बनाने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है. यूजर्स अपने फोन से सोशल मीडिया पोस्ट, स्कूल प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन, मार्केटिंग सामग्री और त्योहारों के ग्रीटिंग कार्ड आसानी से बना सकेंगे.
Canva ने भारतीय यूजर्स के लिए भाषा सपोर्ट पर भी जोर दिया है. यूजर्स हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं में कंटेंट तैयार कर सकेंगे. Jio कस्टमर्स 16 सितंबर 2026 से MyJio ऐप और Jio रिचार्ज चैनल के जरिए इस 12 महीने के फ्री Canva ऑफर का फायदा उठा सकेंगे.