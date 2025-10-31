Advertisement
Jio यूजर्स की मौज! मिल रहा है ₹35,000+ का Google AI Pro का एक्सेस बिलकुल FREE! जानिए क्लेम करने का पूरा तरीका

Jio Google AI Pro Free Access: Jio ने अपने यूजर्स के लिए ऐसा ऑफर लॉन्च किया है जो यूजर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है! कंपनी ने गूगल के साथ मिलकर एक नई साझेदारी की है जिसके तहत Jio यूजर्स को 18 महीनों तक Google AI Pro का फ्री एक्सेस मिलेगा जिसकी कीमत ₹35,000 से भी ज्यादा है. आइए जानते हैं इसको क्लेम करने का पूरा तरीका.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 31, 2025, 06:21 AM IST
Jio Google AI Pro Free Access: Jio यूजर्स के लिए खुश कर देने वाली खबर सामने आ रही है! रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और Google ने हाथ मिलाया है. कंपनी के इस कदम का सीधा फायदा सीधा Jio यूजर्स को होगा. रिलायंस और गूगल की नई साझेदारी के तहत अब यूजर्स को मिलेगा AI की दुनिया का प्रीमियम एक्सपीरियंस, वो भी बिना एक रुपया खर्च किए. जी हां आपने बिलकुल सही सुना. कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि जियो यूजर्स को 18 महीनों तक Google AI Pro का एक्सेस दिया जाएगा वो भी बिलकुल फ्री में, जिसकी मार्केट वैल्यू करीब ₹35,100 से ज्यादा है. इस ऑफर के साथ यूजर्स को मिलेंगी टॉप-लेवल एआई सर्विसेज जैसे Google Gemini 2.5 Pro, Veo 3.1 वीडियो टूल, Notebook LM और 2TB क्लाउड स्टोरेज. यानि स्टडी, क्रिएशन और प्रोडक्टिविटी सब होगा मिनटों में वो भी सुपरचार्ज्ड AI की ताकत से.

किसके लिए है ये स्पेशल ऑफर?
Jio ने इस स्पेशल ऑफर को 18 से 25 साल के यूजर्स के लिए शुरू किया है. कंपनी ने बताया कि इस ऐज के यूजर्स को पहले Google AI Pro का फ्री एक्सेस दिया जाएगा. इसके बाद धीरे-धीरे इसे सभी जियो यूजर्स के लिए इसे शुरू किया जाएगा. इस बात का भी ध्यान रखें कि यह ऑफर केवल उन्हीं यूजर्स को मिलेगा जो Jio के 5G अनलिमिटेड प्लान्स का इस्तेमाल कर रहे हैं.

अगर आप जियो यूजर हैं तो आपके मन में अब यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस ऑफर को क्लेम कैसे करें. आपके इसी सवाल का जवाब हम इस आर्टिकल में लेकर आए हैं. आइए आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताते हैं कि जियो के इस स्पेशल ऑफर को क्लेम कैसे करेंगे.

Google AI Pro क्लेम करने का तरीका जान लीजिए?
इसके लिए सभी Jio यूजर को गूगल प्ले स्टोर या ऐप्पल स्टोर से MyJio ऐप डाउनलोड करके लॉगइन करना होगा.
लॉगइन करने के बाद होम पेज पर ही आपको इससे जुड़ा बैनर दिखाई देने लगेगा.
इस बैनर पर टैप करते ही Jio के पास आपकी ओर से एक रिक्वेस्ट चला जाएगा.
इसके बाद आपके सामने एक पॉप आएगा कि Jio को आपका रिक्वेस्ट प्राप्त हो गया है और इस विषय में Jio आप से जल्द ही संपर्क करेगा.

दूसरा तरीका भी जान लीजिए
अगर आपके MyJio ऐप में Gemini AI Pro का बैनर नहीं दिखाई दे रहा है तो भी परेशान होने की कोई बात नहीं है. आप ऐप के सर्च बार में Gemini टाइप करके सर्च कर लें. इसके बाद सबसे ऊपर आपको Google Gemini Offer नाम का ऑप्शन नजर आएगा. उस पर टैप कर दें और आपके सामने Google AI Pro ऑफर की पूरी डिटेल सामने आ जाएगी. पेज को नीचे स्क्रोल करने पर आपको Claim Offer का ऑप्शन दिखाई देने लगेगा. जैसे ही आप उस पर टैप करेंगे एक पॉप-अप मैसेज दिखाई देगा जिसमें लिखा होगा कि आपका रिक्वेस्ट Jio तक पहुंच गया है. इसके बाद कुछ दिनों में Jio की ओर से आपको अपडेट मिलेगा जिसकी जानकारी MyJio ऐप में भी देखने को मिलेगी.

