Airtel ने चोरी-छिपे लॉन्च किया सबसे सस्ता Plan! ₹50 से कम में ₹1 महीने तक इतना कुछ, देखकर Jio यूजर्स को जलन

Airtel ने अपने प्रीपेड यूजर्स के लिए एक नया ₹48 का प्लान पेश किया है. यह प्लान खास तौर पर उन लोगों के लिए लाया गया है जो कम कीमत में डेटा के साथ OTT का फायदा लेना चाहते हैं. यह प्लान एक डेटा वाउचर है, जिसमें यूजर्स को इंटरनेट के साथ-साथ एंटरटेनमेंट का भी एक्सेस मिलता है.

OTT और IPL का मजा अब सस्ते में

इस प्लान की सबसे खास बात यह है कि इसमें यूजर्स को JioHotstar का मोबाइल सब्सक्रिप्शन मिलता है. इस OTT प्लेटफॉर्म के जरिए यूजर्स Indian Premier League 2026 यानी IPL 2026 के मैच भी देख सकते हैं. यानी अगर आप क्रिकेट फैन हैं, तो यह प्लान आपके लिए काफी काम का साबित हो सकता है क्योंकि बेहद कम कीमत में लाइव मैच देखने का मौका मिल रहा है.

क्या मिल रहा है इस प्लान में

₹48 के इस प्लान में यूजर्स को 1GB 4G डेटा दिया जाता है. इसके साथ ही JioHotstar का एक महीने का सब्सक्रिप्शन भी मिलता है. हालांकि इस प्लान में कॉलिंग या SMS जैसी कोई सर्विस वैलिडिटी नहीं दी गई है. यह सिर्फ एक डेटा वाउचर है, जिसकी अपनी अलग वैलिडिटी होती है. इस प्लान की कुल वैलिडिटी 1 महीने की है और OTT एक्सेस भी इसी अवधि तक सीमित रहता है.

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किन यूजर्स के लिए है यह प्लान

यह नया डेटा वाउचर फिलहाल कई सर्किल्स में उपलब्ध बताया जा रहा है और संभावना है कि इसे पूरे देश में रोलआउट किया जाए. यह प्लान खासकर उन यूजर्स के लिए फायदेमंद है जो पहले से किसी बेस प्लान का इस्तेमाल कर रहे हैं और उन्हें सिर्फ एक्स्ट्रा डेटा और OTT एक्सेस चाहिए.

Airtel के अन्य OTT प्लान भी मौजूद

Airtel पहले से ही ऐसे कई प्लान ऑफर कर रहा है, जिनमें OTT का फायदा मिलता है. ₹195, ₹279 और ₹361 जैसे प्लान्स में भी JioHotstar का एक्सेस दिया जाता है. खास बात यह है कि ₹279 वाले प्लान में Netflix और ZEE5 का सब्सक्रिप्शन भी शामिल है, जिसकी वैलिडिटी एक महीने की होती है.