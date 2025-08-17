अरे वाह! ये कंपनियां दे रही हैं स्पेशल ऑफर, इन रीचार्ज प्लान्स में मिल रहा है 20 से 30GB तक एक्स्ट्रा डेटा और कॉलिंग का सुपर पैक
अरे वाह! ये कंपनियां दे रही हैं स्पेशल ऑफर, इन रीचार्ज प्लान्स में मिल रहा है 20 से 30GB तक एक्स्ट्रा डेटा और कॉलिंग का सुपर पैक

मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी है. टेलीकॉम कंपनियां अपने कुछ प्रीपेड प्लान्स में एक्स्ट्रा डेटा और कॉलिंग का खास पैक दे रही हैं. इन प्लान्स में 20GB से 30GB तक अतिरिक्त डेटा मिलता है, साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री SMS का भी फायदा है. प्लान्स की वैलिडिटी 72 दिन से लेकर 180 दिन तक है.  

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Aug 17, 2025, 11:35 AM IST
अरे वाह! ये कंपनियां दे रही हैं स्पेशल ऑफर, इन रीचार्ज प्लान्स में मिल रहा है 20 से 30GB तक एक्स्ट्रा डेटा और कॉलिंग का सुपर पैक

Extra Data Mobile Recharge Plan: मोबाइल यूजर्स के लिए बड़ी और अच्छी खबर है.  मोबाइल पर ज्यादा डेटा और लंबी वैलिडिटी वाला प्लान खोजने वालों की तलाश खत्म हो गई है. जियो और वोडाफोन-आइडिया अपने कुछ प्रीपेड प्लान्स के साथ यूजर्स को एक्सट्रा डेटा दे रही हैं. इसमें हर दिन मिलने वाला डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और फ्री SMS मिल रहा है. जियो के प्लान्स में 20GB तक एक्सट्रा फ्री डाटा और वोडा के प्लान में 30GB तक अतिरिक्त डेटा मिलेगा. इन प्लान्स की वैलिडिटी 72 दिन से लेकर 180 दिन तक है. आइए जानते हैं इन सभी रीचार्ज की खास बातें.

जियो का 749 रुपये वाला प्लान
अगर आप कोई रीचार्ज प्लान खोज रहे हैं जो कम समय का हो लेकिन एक्सट्रा डेटा मिले तो जियो का 749 वाला प्लान आपके लिए बेस्ट है. 72 दिन की वैलिडिटी के साथ आने वाला यह प्लान में आपको हर दिन 2जीबी डेटा मिलता है साथ ही रीचार्च के पूरी वैलिडिटी पीरियड के लिए 20जीबी एक्सट्रा डेटा भी मिल रहा है. सबसे खास बात यह है कि यह प्लान एलिजिबल यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा भी देता है. प्लान में आपको हर दिन 100 फ्री एसएमएस और अनलिमिटेड कॉलिंग का भी लाभ ले सकते हैं. कंपनी का यह प्लान जियो हॉटस्टार के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है.

Jio का 899 रुपये वाला प्लान

वहीं अगर आप लंबा रीचार्ज प्लान खोज रहे हैं तो आपके लिए 899 का प्लान आप सेलेक्ट कर सकते हैं. जियो के इस प्लान की वैलिडिटी 90 दिनों की होती है. बात करें इस प्लान की तो इसमें आपको हर दिन 2 जीबी डेटा मिलता है. प्लान में 20जीबी एक्सट्रा डेटा भी मिलते हैं. इससे प्लान में मिलने वाला टोटल डेटा 200जीबी तक का हो जाता है. प्लान में एलिजिबल यूजर्स अनलिमिटेड 5G डेटा भी यूज कर सकते हैं. कंपनी इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 फ्री एसएमएस की भी सुविधा देती है. साथ ही इस प्लान में आपको जियो हॉटस्टार के फ्री ऐक्सेस के साथ आता है.

VI का 1749 रुपये वाला प्लान
वोडाफोन आइडिया का यह प्लान 180 दिन तक वैलिड है. इसमें आपको हर दिन 1.5GB डेटा मिलेगा. इसके अलावा, पहले 45 दिनों के लिए 30GB का एक्स्ट्रा डेटा भी फ्री दिया जा रहा है. अगर आप 5G नेटवर्क में हैं, तो इस प्लान में अनलिमिटेड 5G डेटा का भी फायदा मिलेगा. प्लान में बिंज ऑल नाइट, वीकेंड डेटा रोलओवर और डेटा डिलाइट्स जैसे फीचर्स भी शामिल हैं. इसके साथ ही हर दिन 100 फ्री SMS और अनलिमिटेड कॉलिंग का भी फायदा मिलेगा.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

Extra Data Mobile Recharge PlanJio Rechage PlansVi Recharge plan

;