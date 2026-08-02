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Jio, Airtel या Vi? ₹399 में किस कंपनी का प्लान है पैसा वसूल, रिचार्ज से पहले यहां जान लीजिए पूरा हिसाब-किताब

अगर आप भी ₹399 वाला मंथली प्लान चुनते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. जियो, एयरटेल और वीआई तीनों कंपनी ₹399 वाला मंथली प्लान दे रही हैं, इसमें आपके लिए कौन सा प्लान सबसे बेस्ट है, आइए जानते हैं...

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Aug 02, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 01:57 PM IST
Jio, Airtel या Vi? ₹399 में किस कंपनी का प्लान है पैसा वसूल, रिचार्ज से पहले यहां जान लीजिए पूरा हिसाब-किताब

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Udbhav Tripathi

Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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