/Jio, Airtel या Vi? ₹399 में किस कंपनी का प्लान है पैसा वसूल, रिचार्ज से पहले यहां जान लीजिए पूरा हिसाब-किताब

स्मार्टफोन की दुनिया में इंटरनेट हमारी जिंदगी का सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है. चाहे ऑफिस का काम हो, ऑनलाइन पढ़ाई, या फिर सोशल मीडिया बिना हाई-स्पीड डेटा के फोन भी सिर्फ एक डिब्बा सा लगने लगता है. लेकिन असली परेशानी तब शुरू होती है जब रिचार्ज कराने की बारी आती है. मार्केट में Jio, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया (Vi) जैसे बड़े दिग्गजों के बीच सही सिम और सबसे किफायती प्लान चुनना आसान बात नहीं है.
हर कंपनी अपने प्लान को सबसे बेहतर बताती है. तीनों बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी जियो, एयरटेल और वीआई के पास ₹399 वाला मंथली प्लान मौजूद है. ऐसे में लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि आखिर किस प्लान में अनलिमिटेड डेटा, कॉलिंग और एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेगा? अगर आप भी अपना अगला रिचार्ज कराने जा रहे हैं, तो पहले जान लीजिए किस कंपनी का प्लान आपके लिए परफेक्ट हो सकता है.
देश की सबसे बड़ी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो भी अपने यूजर्स के लिए ₹399 रुपये वाला प्लान ऑफर करती है. इस प्लान की वैलिडिटी 28 दिनों की है. इसमें यूज़र्स को हर दिन 2.5 GB हाई-स्पीड डेटा, अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और डेली 100 SMS मिलते हैं. 5G सपोर्ट वाले इलाकों में एलिजिबल यूज़र्स को अनलिमिटेड True 5G डेटा भी मिलता है.
सिर्फ इतना ही नहीं इस प्लान के साथ ही यूजर्स को 18 महीने के लिए फ्री Google Gemini Pro सब्स्क्रिप्शन, 5TB क्लाउड स्टोरेज और AI फीचर्स भी मिलते हैं. एंटरटेनमेंट के लिए JioHotstar Mobile, JioTV, JioGames Pass और FanCode का एक्सेस भी मिलता है.
एयरटेल का ₹399 वाला प्लान भी 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ आता है. इस प्लान में यूजर्स को अनलिमिटेड 4G और 5G डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और हर दिन 100 SMS का फायदा मिलता है. बात करें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स कि इस प्लान में यूजर्स को 1 साल के लिए Adobe Express Premium का सब्स्क्रिप्शन भी मिलता है. स्पैम कॉल्स, फ्रॉड लिंक्स और फर्जी मैसेज को रोकने के लिए Safe Network सेफ्टी भी मिलती है. इसके साथ ही आपको फ्री हेलो ट्यून्स भी मिल जाता है, लेकिन इस प्लान में यूजर को कोई OTT सब्स्क्रिप्शन नहीं मिलता है.
वोडाफोन-आइडिया यानी Vi का ₹399 प्रीपेड प्लान 28 दिनों के लिए अनलिमिटेड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और 100 SMS हर दिन के साथ आता है. कवरेज वाले क्षेत्रों में 5G यूजर्स के लिए अनलिमिटेड 5G डेटा भी उपलब्ध है. इसके साथ ही इस प्लान की पूरी वैलिडिटी 28 दिन के लिए JioHotstar Mobile का फ्री एक्सेस, जो फिल्में, शो और लाइव स्पोर्ट्स देखने वालों के लिए परफेक्ट है.
अगर आपको हर दिन ज्यादा डेटा 2.5GB के साथ AI टूल्स और एंटरटेनमेंट ऐप्स की भरमार चाहिए तो Jio को चुन सकते हैं.
अगर आप बिना किसी डेली लिमिट के अनलिमिटेड डेटा चाहते हैं, Adobe Express का इस्तेमाल करते हैं और स्पैम कॉल्स से सेफ्टी चाहते हैं, तो Airtel चुनें.
अगर आप अनलिमिटेड डेटा के साथ मैच और फिल्में देखने के लिए JioHotstar का सब्स्क्रिप्शन चाहते हैं, तो Vi के साथ जा सकते हैं.