Jio, Airtel या Vi.... भारत में 5G की असली बादशाहत किसकी? स्पीड और नेटवर्क में किसने मारी बाजी? यहां जानिए

जियो के 5G यूजर्स को औसतन 199.7 Mbps की डाउनलोड स्पीड मिली, जो उसके 4G नेटवर्क से करीब 11 गुना ज्यादा है. एयरटेल ने 187.2 Mbps की 5G स्पीड दर्ज की, जो उसके 4G के मुकाबले लगभग 7 गुना तेज है. वहीं वोडाफोन आइडिया यानी Vi ने 138.1 Mbps की 5G स्पीड हासिल की.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 31, 2025, 07:12 AM IST
Jio vs Airtel vs Vi: ब्रॉडबैंड रिसर्च फर्म Opensignal की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के 5G सेगमेंट में रिलायंस जियो ने बढ़त बना ली है. यह बढ़त सिर्फ तेज डाउनलोड स्पीड तक सीमित नहीं है, बल्कि नेटवर्क की उपलब्धता और यूजर्स के वास्तविक इस्तेमाल में भी जियो बाकी टेलीकॉम कंपनियों से आगे निकल गया है. यह रिपोर्ट 1 सितंबर से 30 नवंबर 2025 के बीच जुटाए गए डेटा पर आधारित है और इसमें साफ कहा गया है कि 4G से 5G पर जाने से डाउनलोड स्पीड में कई गुना इजाफा देखने को मिल रहा है.

4G से 5G पर जाने से कितनी बढ़ी स्पीड
रिपोर्ट के अनुसार, जियो के 5G यूजर्स को औसतन 199.7 Mbps की डाउनलोड स्पीड मिली, जो उसके 4G नेटवर्क से करीब 11 गुना ज्यादा है. एयरटेल ने 187.2 Mbps की 5G स्पीड दर्ज की, जो उसके 4G के मुकाबले लगभग 7 गुना तेज है. वहीं वोडाफोन आइडिया यानी Vi ने 138.1 Mbps की 5G स्पीड हासिल की, जो उसके 4G नेटवर्क से करीब 6 गुना ज्यादा मानी गई. रिपोर्ट यह भी बताती है कि 5G का असली फायदा सिर्फ स्पीड नहीं, बल्कि बेहतर स्थिरता है, क्योंकि 5G नेटवर्क पर यूजर्स को कम रुकावट और कम उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है.

5G उपलब्धता और असली इस्तेमाल में फर्क
Opensignal ने इस बार एक नया पैमाना पेश किया है, जिसे “Time on 5G” कहा गया है. इसका मकसद यह जानना है कि जिन यूजर्स के पास 5G फोन हैं, वे असल में कितनी देर 5G नेटवर्क से जुड़े रहते हैं. कई बार ऐसा होता है कि नेटवर्क उपलब्ध तो होता है, लेकिन फोन ज्यादातर समय 4G पर ही चलता रहता है. इस पैमाने से 5G अनुभव की असली तस्वीर सामने आती है.

जियो की बढ़त क्यों ज्यादा मजबूत है
रिपोर्ट के मुताबिक, जियो की 5G उपलब्धता 68.1 प्रतिशत रही और उसके यूजर्स अपना 67.3 प्रतिशत समय 5G नेटवर्क पर ही बिताते हैं. यानी जहां नेटवर्क मिलता है, वहां जियो के ग्राहक सच में 5G का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसकी बड़ी वजह जियो का Standalone यानी SA 5G नेटवर्क है, जो 4G पर निर्भर नहीं रहता. इसके अलावा जियो ने 700 MHz स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया है, जिससे घरों और इमारतों के अंदर भी नेटवर्क बेहतर तरीके से पहुंच पाता है.

एयरटेल और Vi का प्रदर्शन कैसा रहा
एयरटेल की बात करें तो उसकी 5G उपलब्धता 66.6 प्रतिशत रही, जो जियो के काफी करीब है. लेकिन इसके बावजूद एयरटेल यूजर्स सिर्फ 28 प्रतिशत समय ही 5G नेटवर्क पर जुड़े रहते हैं. इसकी वजह यह है कि एयरटेल का 5G नेटवर्क Non-Standalone यानी NSA तकनीक पर आधारित है, जिसमें कंट्रोल सिग्नलिंग के लिए 4G नेटवर्क का सहारा लेना पड़ता है. वहीं Vi का नेटवर्क अभी शुरुआती दौर में है. उसकी 5G उपलब्धता 32.5 प्रतिशत रही और “Time on 5G” सिर्फ 9.7 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो सीमित कवरेज और शुरुआती विस्तार को दर्शाता है.

भारत में 5G का भविष्य क्या कहता है
रिपोर्ट के अनुसार, अब 10,000 रुपये से कम कीमत में 5G स्मार्टफोन उपलब्ध होने लगे हैं, जिससे 5G अपनाने की रफ्तार और तेज होने वाली है. इसका असर नेटवर्क पर दबाव के रूप में भी दिख सकता है. ऐसे में आगे वही टेलीकॉम कंपनियां आगे रहेंगी, जो बड़े पैमाने पर नेटवर्क फैलाने के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता को भी बनाए रख सकेंगी. Opensignal का मानना है कि भारत के डिजिटल सफर का अगला चरण वही ऑपरेटर जीतेंगे, जो रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए भरोसेमंद और लगातार अच्छा 5G अनुभव दे पाएंगे.

