Airtel के इस Plan ने छुड़ाए Jio के पसीने! ₹200 से कम में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 2GB डेटा और...
Advertisement
trendingNow12872380
Hindi Newsटेक

Airtel के इस Plan ने छुड़ाए Jio के पसीने! ₹200 से कम में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 2GB डेटा और...

Airtel vs Jio Plan Under ₹200: प्लान की कीमत की जंग में कभी जियो आगे निकलता है तो कभी एयरटेल. 200 रुपये की कम कीमत में एयरटेल आगे निकल गया है. आइए जानते हैं इन दोनों प्लान के बार में...

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Aug 08, 2025, 02:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Airtel के इस Plan ने छुड़ाए Jio के पसीने! ₹200 से कम में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 2GB डेटा और...

Jio vs Airtel: देश के सबसे टॉप टेलीकॉम कंपनियों की बात होती है तो रिलायंस जियो (Reliance Jio) और एयरटेल (Bharti Airtel) का नाम आता है. सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स में जियो का नाम आता है तो वहीं उसके बाद दूसरे स्थान पर एयरटेल है. दोनों के पास ही किफायती प्लान हैं. प्लान की कीमत की जंग में कभी जियो आगे निकलता है तो कभी एयरटेल. 200 रुपये की कम कीमत में एयरटेल आगे निकल गया है. उसके पास ऐसा प्लान है जो जियो से अच्छा है और ज्यादा वैलिडिटी प्रोवाइड करता है. आइए जानते हैं इन दोनों प्लान के बार में...

fallback

Jio Rs 198 Plan Details
जियो का 198 रुपये वाला प्लान 14 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. इस प्लान में 14 दिन के लिए डेली 2GB डेटा मिलता है. इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS मिलते हैं. सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इस प्लान के साथ जियो टीवी और जियोएआई क्लाउड मिलता है. 

fallback

Airtel Rs 199 Plan Details
एयरटेल के इस प्लान की कीमत जियो के प्लान से एक रुपये ज्यादा है. एयरटेल के 199 रुपये वाले प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है. जिसमें आपको डेली 2 जीबी डेटा मिलता है. इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी है. प्रतिदिन 100 SMS भी मिलते हैं. इसके साथ-साथ आप 30 दिन के लिए फ्री में हेलोट्यून भी लगा सकते हैं. प्लान में सबसे खास है AI का फ्री सब्सक्रिप्शन. प्लान लेते ही आप 1 साल के लिए Perplexity Pro AI का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं.

कौन सा प्लान है सबसे अच्छा?
दोनों प्लान की तुलना करें तो एय़रटेल का प्लान सबसे सही लगता है. जियो भले ही एक रुपये कम ले रहा है. लेकिन इसमें वैलिडिटी 14 दिन की ही मिल रही है और एआई का सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिल रहा है. वहीं एयरटेल 28 दिन की वैलिडिटी दे रहा है और Perplexity Pro AI का सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करा रहा है. 

About the Author
author img
मोहित चतुर्वेदी

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Airtel vs Jio

Trending news

बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
Hindus
बांग्लादेश-पाकिस्तान में ‌हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर ‌कितने हुए हमले?
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
boeing jet deal
टैरिफ के पलटवार में भारत ने भी दिखा दी सख्ती? बोइंग जेट के 3.6 अरब डॉलर का सौदा लटका
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
Election Commission
चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान अधिकारियों-मतगणना कर्मियों की बढ़ा दी सैलरी
राहुल गांधी के पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग का बयान
Rahul Gandhi
राहुल गांधी के पास 2 विकल्प... वोटों की चोरी के दावे पर आ गया चुनाव आयोग का बयान
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
operation sindoor rakhi
हाथों में बंधी 'ऑपरेशन सिंदूर' वाली राखी तो भावुक हुए बॉर्डर पर सैनिक, किया ये वादा
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
Chirag Purushottam
चिराग पुरुषोत्तम ने तिरुपति मंदिर ट्रस्ट को दिया 1 करोड़ रुपये, जानिए गरीब मरीजों...
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
road safety
हिमाचल में 500 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 6 लोगों की मौत, सीएम ने जताया दुख
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
Agusta Westland Helicopter
अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में नया अपडेट, कोर्ट ने खारिज की क्रिश्चियन मिशेल की याचिका
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
Maharashtra
एक महीने पहले जिस कंपनी पर लिया था एक्शन, अब वही बनी मंत्री के बेटे के इवेंट की...
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
Jammu-Kashmir Police
पिस्टल, मैगजीन, ग्रेनेड, दवाइयां... आतंकी ठिकाने पर जम्मू-कश्मीर पुलिस को क्या मिला?
;