Airtel के इस Plan ने छुड़ाए Jio के पसीने! ₹200 से कम में अनलिमिटेड कॉलिंग, रोज 2GB डेटा और...

Jio vs Airtel: देश के सबसे टॉप टेलीकॉम कंपनियों की बात होती है तो रिलायंस जियो (Reliance Jio) और एयरटेल (Bharti Airtel) का नाम आता है. सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर्स में जियो का नाम आता है तो वहीं उसके बाद दूसरे स्थान पर एयरटेल है. दोनों के पास ही किफायती प्लान हैं. प्लान की कीमत की जंग में कभी जियो आगे निकलता है तो कभी एयरटेल. 200 रुपये की कम कीमत में एयरटेल आगे निकल गया है. उसके पास ऐसा प्लान है जो जियो से अच्छा है और ज्यादा वैलिडिटी प्रोवाइड करता है. आइए जानते हैं इन दोनों प्लान के बार में...

Jio Rs 198 Plan Details

जियो का 198 रुपये वाला प्लान 14 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. इस प्लान में 14 दिन के लिए डेली 2GB डेटा मिलता है. इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग और रोज 100 SMS मिलते हैं. सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इस प्लान के साथ जियो टीवी और जियोएआई क्लाउड मिलता है.

Airtel Rs 199 Plan Details

एयरटेल के इस प्लान की कीमत जियो के प्लान से एक रुपये ज्यादा है. एयरटेल के 199 रुपये वाले प्लान में 28 दिन की वैलिडिटी मिलती है. जिसमें आपको डेली 2 जीबी डेटा मिलता है. इसके अलावा अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा भी है. प्रतिदिन 100 SMS भी मिलते हैं. इसके साथ-साथ आप 30 दिन के लिए फ्री में हेलोट्यून भी लगा सकते हैं. प्लान में सबसे खास है AI का फ्री सब्सक्रिप्शन. प्लान लेते ही आप 1 साल के लिए Perplexity Pro AI का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं.

कौन सा प्लान है सबसे अच्छा?

दोनों प्लान की तुलना करें तो एय़रटेल का प्लान सबसे सही लगता है. जियो भले ही एक रुपये कम ले रहा है. लेकिन इसमें वैलिडिटी 14 दिन की ही मिल रही है और एआई का सब्सक्रिप्शन भी नहीं मिल रहा है. वहीं एयरटेल 28 दिन की वैलिडिटी दे रहा है और Perplexity Pro AI का सब्सक्रिप्शन भी प्रोवाइड करा रहा है.