Jio या Vi? ₹50 कम और 96 दिन ज्यादा वैलिडिटी...जानें किस रिचार्ज प्लान में है कितना दम

Jio Vs Vi Recharge Plan: वोडाफोन-आइडिया धमाकेदार प्रीपेड प्लान ऑफर करता है, जो जियो से ₹50 सस्ता पड़ता है और साथ ही 96 दिन अधिक वैलिडिटी देता है. अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन फुल स्पीड में 30GB एक्स्ट्रा डेटा और फ्री SMS मिलते हैं वो भी बिना किसी एक्स्ट्रा रिचार्ज के. यह कम कीमत में ज्यादा बेनिफिट पाने का बढ़िया मौका है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 08, 2025, 03:02 PM IST
Jio Vs Vi Recharge Plan: देश की टॉप टेलीकॉम कंपनियों में Jio और Vodafone-Idea (Vi) के बीच हमेशा टक्कर रहती है, खासकर प्रीपेड रिचार्ज प्लान्स को लेकर. Vi का एक खास प्लान Jio को जबरदस्त टक्कर दे रहा है. वीआई का ₹1749 वाला रिचार्ज प्लान जियो के ₹1799 वाले प्लान से ₹50 सस्ता है और साथ ही 96 दिन ज्यादा वैलिडिटी ऑफर करता है. आइए डिटेल में जानते हैं प्लान के बारे में.

Vi का ₹1749 वाला प्लान 
वीआई के इस प्लान की वैलिडिटी 180 दिन जो लगभग 6 महीने की है. इसमें रोजाना 1.5GB डेटा और 45 दिन के लिए 30GB एक्स्ट्रा डेटा मिलता है. इस रिचार्ज में बिंज ऑल नाइट यानी रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अनलिमिटेड डेटा और वीकेंड डेटा रोलओवर यानी बचे हुए डेटा का उपयोग वीकेंड पर जैसे यूनिक बेनिफिट्स मिलते हैं. इसके अलावा हर महीने 2GB बैकअप डेटा (डेटा डिलाइट्स) भी मिलता है. साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS मिलते हैं.

Jio का ₹1799 वाला प्लान
यह रिचार्ज प्लान सिर्फ 84 दिन की वैलिडिटी के साथ आता है. इसमें डेली 3GB डेटा मिलता है जो Vi से दोगुना है. इसमें Jio के 5G सपोर्ट करने वाले यूजर्स को अनलिमिटेड 5G डेटा मिलता है. साथ ही अनलिमिटेड कॉलिंग और डेली 100 SMS दिए जाते हैं.

Jio के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स 
भले ही Vi वैलिडिटी ज्यादा दे रहा है, लेकिन Jio के एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इसे एक मजबूत दावेदार बनाते हैं. 18 से 25 साल के यूजर्स को 18 महीने के लिए ₹35,100 की कीमत वाला Google Gemini Pro प्लान का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलता है. इसमें Jio Hotstar का फ्री एक्सेस दिया गया है.

साथ ही Jio Gold पर Jio Finance यूजर्स को 2% एक्स्ट्रा और Jio AI Cloud पर 50GB स्टोरेज शामिल है. निष्कर्ष यह है कि Vi उन यूजर्स के लिए बेहतर है जो लंबी वैलिडिटी और 'बिंज ऑल नाइट' जैसी सुविधा चाहते हैं, जबकि Jio उन यूजर्स के लिए बेस्ट है जो हाई-स्पीड 5G, ज्यादा डेली डेटा, और गूगल जेमिनी जैसे प्रीमियम AI बेनिफिट्स चाहते हैं.

