बिना पैसे खर्च किए पाएं 2 महीने Free इंटरनेट, JioHome का धमाकेदार ऑफर! जानें कैसे करें बुकिंग

Book JioHome free trial: आजकल डेली लाइफ के कामों में इंटरनेट का इस्तेमाल एक जरूरत-सी बन गई है. कॉलिज का असाइनमेंट हो, ऑफिस का काम या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सभी चीजों में Wi-Fi एक अहम रोल निभाता है. अगर आप भी बजट फ्रेंडली रेंज में अपने घर में वाई-फाई कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये शानदार ऑफर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. Jio अपने ग्राहकों को 2 महीने का ब्रॉडबैंड सर्विस JioHome का फ्री ट्रायल उपलब्ध करा रही है. इस ऑफर का एलान कपंनी ने अपनी 9वीं एनिवर्सिरी के अवसर पर किया है. चलिए जानते हैं पूरा प्रोसेस.

इन्हें मिलेगा JioHome की फ्री सर्विस

जियो की 9वीं एनिवर्सिरी के मौके पर कंपनी अपने ग्राहकों को दो महीने के लिए फ्री जियो होम का ऑफर दे रही है. आपको बता दें कि ये लाभ सिर्फ Jio के पोस्टपेड यूजर्स के लिए और जिनके पास मंथली प्लान 349 रुपये या इससे ज्यादा है, उन्हीं के लिए वैलिड है.

ऐसे करें जियो होम का फ्री ट्रायल बुक

1. सबसे पहले Jio की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.

2. इसके बाद आपको होम पेज पर ही JioHome Free Trial का बैनर मिल जाएगा. उस पर टैप करें.

3. अब आप होम सेक्शन में जाकर Get Jio Home भी ओपन कर सकते हैं.

4. इसके बाद आपको कुछ जानकारी भरनी होगी. अपने इलाके का पिन कोड डालें, जहां आप सर्विस लेना चाहते हैं.

5. अब आपको अपना पता डालना होगा.

6. और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है. अब आप स्टेप्स को फॉलो करते हुए Jio Home का फ्री ट्रायल एक्टिव कर पाएंगे.

JioHome का सबसे किफायती प्लान

जियो होम के शुरूआती प्लान की कीमत सिर्फ 599 रुपये है. इस प्लान में ग्राहकों को Jio Hotstar, Z5, Sony LIV और कई OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाता है. इसके अलावा प्लान में 30mbps स्पीड तक का अनलिमिटेड डेटा मिलता है. साथ ही JioHome का दूसरे प्लान 899 रुपये में उपलब्ध है और तीसरे प्लान का प्राइस 1199 रुपये है. इन सभी प्लान्स में एक्स्ट्रा बेनिफिटेस शामिल है.