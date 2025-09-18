बिना पैसे खर्च किए पाएं 2 महीने Free इंटरनेट, JioHome का धमाकेदार ऑफर! जानें कैसे करें बुकिंग
Advertisement
trendingNow12927435
Hindi Newsटेक

बिना पैसे खर्च किए पाएं 2 महीने Free इंटरनेट, JioHome का धमाकेदार ऑफर! जानें कैसे करें बुकिंग

Jio Broadband Free Trial: जियो ने अपने यूजर्स के लिए खास तोहफा पेश किया है. कंपनी अपनी 9वीं एनिवर्सरी के अवसर पर 2 महीने तक JioHome ब्रॉडबैंड का फ्री ट्रायल दे रही है. चलिए जानते हैं इस ऑफर का फायदा कैसे उठा सकते हैं.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Sep 18, 2025, 06:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बिना पैसे खर्च किए पाएं 2 महीने Free इंटरनेट, JioHome का धमाकेदार ऑफर! जानें कैसे करें बुकिंग

Book JioHome free trial: आजकल डेली लाइफ के कामों में इंटरनेट का इस्तेमाल एक जरूरत-सी बन गई है. कॉलिज का असाइनमेंट हो, ऑफिस का काम या ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सभी चीजों में Wi-Fi एक अहम रोल निभाता है. अगर आप भी बजट फ्रेंडली रेंज में अपने घर में वाई-फाई कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो ये शानदार ऑफर आपके लिए फायदेमंद साबित होगा. Jio अपने ग्राहकों को 2 महीने का ब्रॉडबैंड सर्विस JioHome का फ्री ट्रायल उपलब्ध करा रही है. इस ऑफर का एलान कपंनी ने अपनी 9वीं एनिवर्सिरी के अवसर पर किया है. चलिए जानते हैं पूरा प्रोसेस.

यह भी पढ़े: Amazon फेस्टिव सेल का धमाका! OnePlus स्मार्टफोन पर मिलेगा जबरदस्त डिस्काउंट, कीमत देख खरीदने का करेगा मन

इन्हें मिलेगा JioHome की फ्री सर्विस

Add Zee News as a Preferred Source

जियो की 9वीं एनिवर्सिरी के मौके पर कंपनी अपने ग्राहकों को दो महीने के लिए फ्री जियो होम का ऑफर दे रही है. आपको बता दें कि ये लाभ सिर्फ Jio के पोस्टपेड यूजर्स के लिए और जिनके पास मंथली प्लान 349 रुपये या इससे ज्यादा है, उन्हीं के लिए वैलिड है. 

ऐसे करें जियो होम का फ्री ट्रायल बुक
1. सबसे पहले Jio की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
2. इसके बाद आपको होम पेज पर ही JioHome Free Trial का बैनर मिल जाएगा. उस पर टैप करें.
3. अब आप होम सेक्शन में जाकर Get Jio Home भी ओपन कर सकते हैं.
4. इसके बाद आपको कुछ जानकारी भरनी होगी. अपने इलाके का पिन कोड डालें, जहां आप सर्विस लेना चाहते हैं.
5. अब आपको अपना पता डालना होगा.
6. और कॉन्टैक्ट डिटेल्स भरनी है. अब आप स्टेप्स को फॉलो करते हुए Jio Home का फ्री ट्रायल एक्टिव कर पाएंगे. 

यह भी पढ़े: इतना सस्ता कभी नहीं हुआ iPhone 15, अब 45 हजार से कम में घर लाइए फोन, जानिए पूरा ऑफर

JioHome का सबसे किफायती प्लान

जियो होम के शुरूआती प्लान की कीमत सिर्फ 599 रुपये है. इस प्लान में ग्राहकों को Jio Hotstar, Z5, Sony LIV और कई OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जाता है. इसके अलावा प्लान में 30mbps स्पीड तक का अनलिमिटेड डेटा मिलता है. साथ ही JioHome का दूसरे प्लान 899 रुपये में उपलब्ध है और तीसरे प्लान का प्राइस 1199 रुपये है. इन सभी प्लान्स में एक्स्ट्रा बेनिफिटेस शामिल है.

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

Jiohome Broadbandfree trial book

Trending news

जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
Rahul Gandhi
जासूस एजेंट और फ्लॉप प्रोफेसर...राहुल के आरोपों पर भड़कीं ये महिला नेता
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
india pakistan news
डील तो कर ली लेकिन भारत के साथ हुई जंग तो क्या पाकिस्तान का साथ देगा सऊदी?
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
Maharashtra
कॉलर पकड़ा और फिर दे थप्पड़, दे थप्पड़...दो महिलाओं ने क्यों की शख्स की पिटाई?
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
CJI BR Gavai
'भगवान विष्णु से पूछो..', बयान पर घिरे CJI तो दी सफाई- सभी धर्मों का सम्मान करता हूं
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
Andhra Pradesh Liquor Scam
3500 करोड़ के आंध्र प्रदेश शराब घोटाले में ईडी का बड़ा एक्शन, 20 ठिकानों पर छापेमारी
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
KS Alagiri-Kangana Ranaut Controversy
लोगों ने हमेशा मुझ पर बरसाया प्यार... केएस अलागिरी की टिप्पणी पर आया कंगना का बयान
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
rahul gandhi vote theft claim
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का नया दावा, खड़गे ने चुनाव आयोग से पूछे तीखे सवाल
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
BJP
संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना बन गई कांग्रेस की आदत, BJP ने साधा राहुल पर निशाना
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
Mehbooba Mufti home arrest
महबूबा मुफ्ती को किया गया 'नजरबंद', कहा- ये है जम्मू-कश्मीर की कड़वी सच्चाई
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
PM Modi and Sushila Karki conversation
पीएम मोदी ने नेपाल की नई अंतरिम PM सुशीला कार्की को दिया समर्थन का भरोसा
;