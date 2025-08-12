Free में देखें JioHotstar पर फिल्में और वेब सीरीज, 15 अगस्त के मौके पर कंपनी ने सुनाई खुशखबरी, ऐसे उठा पाएंगे लुत्फ

स्वतंत्रता दिवस के लिए पूरे देशभर में एक अलग ही जोश देखने को मिलता है. इस बार 15 अगस्त के खास मौके पर एंटरनमेंट का भी पूरा धमाल होगा. दुनियाभर में बेहद पसंद किया जाने वाला OTT प्लेटफॉर्म JioHotstar आजादी के दिन के लिए बिल्कुल फ्री एक्सेस दे रहा है. इस बड़ी खबर का ऐलान खुद प्लेटफॉर्म की ओर से किया गया है. यानी अब JioHotstar बिना कोई रोक-टोक के किसी भी वेब सीरीज और फिल्मों का लुत्फ उठा सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे इस मौके का फायद उठाया जा सकता है.

कंपनी ने किया ऑफिशियल ऐलान

15 अगस्त के दिन JioHotstar यूजर्स बिना कोई भुगतान किए इस प्लेट OTT प्लेटफॉर्म पर कोई भी वीडियो स्ट्रीम कर सकते है. कंपनी की तरफ से यह बड़ा ऐलान स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले ही कर दिया गया है. इसी के साथ यूजर्स के लिए एक बैनर भी तैयार किया गया है, जिस पर लिखा है, 'प्राउड इंडियन, प्राउडली फ्री All Free.'

ऐसे करें लॉग इन

प्लेटफॉर्म ने साफ कर दिया है कि 15 अगस्त के दिन मिलने वाला ये ऑफर सभी के लिए फ्री है. इस ऑफर के लिए आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी से JioHotstar की वेबसाइट पर विजिट करना है. इसके बाद आप यहां अपने नंबर की मदद से लॉग इन कीजिए. अब आपके फोन पर एक OTP पर आएगा. इसे भरते ही आपका JioHotstar अकाउंट लॉग इन हो जाएगा. अब आप कोई भी कंटेंट देखने के लिए किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी.

'सलाकार' का उठाएं लुत्फ

गौरतलब है कि JioHotstar ने हाल ही में मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज 'सलाकार' को स्ट्रीम किया है. आप चाहें तो इसे 15 अगस्त के दिन इस वेब सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसमें एक युवा जासूस की कहानी को दिखाया गया है. हालांकि, आप अपने इच्छा से कोई भी फिल्म या वेब सीरीज चुन सकते हैं.