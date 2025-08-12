Free में देखें JioHotstar पर फिल्में और वेब सीरीज, 15 अगस्त के मौके पर कंपनी ने सुनाई खुशखबरी, ऐसे उठा पाएंगे लुत्फ
Free में देखें JioHotstar पर फिल्में और वेब सीरीज, 15 अगस्त के मौके पर कंपनी ने सुनाई खुशखबरी, ऐसे उठा पाएंगे लुत्फ

JioHotstar ने इस बार अपने यूजर्स के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है. दरअसल, कंपनी बिना सब्सक्रिप्शन अपना कोई भी कंटेंट देखने का मौका दे रही है. ऐसे में चलिए जानते हैं कब और कैसे इस ऑफर का लुत्फ उठाया जा सकता है.

Written By  Bhawna Sahni|Last Updated: Aug 12, 2025, 04:51 PM IST
स्वतंत्रता दिवस के लिए पूरे देशभर में एक अलग ही जोश देखने को मिलता है. इस बार 15 अगस्त के खास मौके पर एंटरनमेंट का भी पूरा धमाल होगा. दुनियाभर में बेहद पसंद किया जाने वाला OTT प्लेटफॉर्म JioHotstar आजादी के दिन के लिए बिल्कुल फ्री एक्सेस दे रहा है. इस बड़ी खबर का ऐलान खुद प्लेटफॉर्म की ओर से किया गया है. यानी अब JioHotstar बिना कोई रोक-टोक के किसी भी वेब सीरीज और फिल्मों का लुत्फ उठा सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे इस मौके का फायद उठाया जा सकता है.

कंपनी ने किया ऑफिशियल ऐलान
15 अगस्त के दिन JioHotstar यूजर्स बिना कोई भुगतान किए इस प्लेट OTT प्लेटफॉर्म पर कोई भी वीडियो स्ट्रीम कर सकते है. कंपनी की तरफ से यह बड़ा ऐलान स्वतंत्रता दिवस से कुछ दिन पहले ही कर दिया गया है. इसी के साथ यूजर्स के लिए एक बैनर भी तैयार किया गया है, जिस पर लिखा है, 'प्राउड इंडियन, प्राउडली फ्री All Free.'

तुरंत डिलीट करो अपने फोन की ये Apps, सामने आई रिपोर्ट्स ने उड़ा दिए होश

ऐसे करें लॉग इन
प्लेटफॉर्म ने साफ कर दिया है कि 15 अगस्त के दिन मिलने वाला ये ऑफर सभी के लिए फ्री है. इस ऑफर के लिए आपको अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी से JioHotstar की वेबसाइट पर विजिट करना है. इसके बाद आप यहां अपने नंबर की मदद से लॉग इन कीजिए. अब आपके फोन पर एक OTP पर आएगा. इसे भरते ही आपका JioHotstar अकाउंट लॉग इन हो जाएगा. अब आप कोई भी कंटेंट देखने के लिए किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी.

iPhone 17 की स्क्रीन में होने वाला है ऐसा बदलाव, नई लीक ने पैदा की सनसनी

'सलाकार' का उठाएं लुत्फ
गौरतलब है कि JioHotstar ने हाल ही में मोस्ट अवेटेड वेब सीरीज 'सलाकार' को स्ट्रीम किया है. आप चाहें तो इसे 15 अगस्त के दिन इस वेब सीरीज का लुत्फ उठा सकते हैं, जिसमें एक युवा जासूस की कहानी को दिखाया गया है. हालांकि, आप अपने इच्छा से कोई भी फिल्म या वेब सीरीज चुन सकते हैं.

About the Author
author img
भावना साहनी

ज़ी न्यूज में चीफ सब एडिटर. वर्तमान में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में 10 साल का अनुभव. इंडिया टीवी, न्यूज़बाइट्स और ज़ी हिन्दुस्तान में इंटरनेशनल, डिफेंस और...और पढ़ें

