JioHotstar में जुड़ेंगे ये मजेदार फीचर्स, अब कोई भी कंटेंट अपनी भाषा में कर पाएंगे ट्रांसलेट, क्रिकेट कमेंट्री का मजा भी होगा दोगुना

Reliance ने अपने JioHotstar ऐप में कई नए फीचर्स को जोड़ा है. इसमें AI बेस्ड फीचर्स जोड़ने का ऐलान किया गया है. जियो हॉटस्टार में जल्द ही नया वॉयस असिस्टेंट फीचर Riya जुड़ने जा रहा है. इस एक फीचर की वजह से यूजर्स को प्लेटफॉर्म पर मौजूद कंटेंट आसानी से सर्च करने में काफी मदद मिल पाएगी. इसके अलावा कंपनी इसमें रियल-टाइम डबिंग सर्विस, JioLenZ, MaxView 3.0, जियो वॉइस प्रिंट और एआई वॉइस ट्रांसलेशन जैसे फीचर्स भी जोड़ने वाली है. ऐप में यह अपडेट्स यूजर्स को इंटरएक्टिव और पर्सनलाइज्ड व्यूइंग एक्सपीरियंस देने के लिए जोड़े जा रहे हैं.

जानें कैसे फायदेमंद है Jio का रिया फीचर

रिलायंस ने इन फीचर्स का ऐलान अपने 48वें AGM के दौरान किया है. वहीं, Reliance AGM में जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने वॉयस असिस्टेंट रिया का ऐलान किया है. इस मौके पर उन्होंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म के पास 3.2 लाख घंटे का कंटेंट मौजूद है और किसी भी दूसरे प्लेटफॉर्म की तुलना में 6 गुना ज्यादा है. वहीं, अब 'रिया' के आने के अपनी पसंद और अपनी भाषा का कंटेंट ढूंढ पाना आसान हो जाएगा. रिया आपकी नेचुरल लैंग्वेज इनपुट, फीजन, एपिसोड और साल भी समझकर कंटेंट दे सकती है. उदाहरण के लिए अगर आप रिया से कहते हैं कि इस वेब शो या फिल्म का सबसे मजेदार सीन दिखाओ को रिया यह भ कर सकती है.

मजेदार है जियो का वॉयस प्रिंट फीचर

जियो का वॉयस प्रिंट फीचर लिंप-सिंक और AI वॉयस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है. इस फीचर के जरिए दर्शक आसानी से अपनी पसंद के वेब शोज और फिल्में अपनी भाषाओं में देख पाएंगे. दिलचस्प बात ये है कि डबिंग ऑरिजिनल कलाकारों की आवाज और एक्सप्रेशंस के साथ ही की जाएगी. यानी अब जिस भी भाषा में स्टार्स बात करें, लेकिन वह अपनी ही आवाज और सही लिप-सिंक के साथ स्क्रीन पर दिखाई देंगे.

JioLenZ भी शानदार

इसके अलावा JioLenZ फीचर की बात करें तो इस ऑप्शन के साथ आप किसी भी कंटेंट को अलग-अलग एंगल्स से देख सकते हैं. इस फीचर का इस्तेमाल खासतौर पर किसी लाइव मैच के साथ ज्यादा बेहतरीन होगा.

ऑफिशियल डेट का नहीं हुआ ऐलान

इन फीचर्स को कंपनी कब से शुरू करने जा रही है, फिलहाल इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है. लेकिन फीचर्स की डिटेल्स ने अभी से यूजर्स के बीच एक्साइटमेंट को बढ़ा दिया है. वहीं, उम्मीद की जा रही है कि यूजर्स को जल्द ही इन फीचर्स का उत्फ उठाने का मौका मिल पाएगा.