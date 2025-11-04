JioHotstar यूजर्स को लग सकता है बड़ा झटका! बढ़ सकती है प्लान्स की कीमतें, जानिए क्यों

भारत के सबसे बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स में से एक JioHotstar (पूर्व में Disney+ Hotstar) जल्द ही अपने Premium Ad-Free प्लान की कीमतें बढ़ा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी अपने सब्सक्रिप्शन रेट्स में बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है. JioHotstar के 30 करोड़ से ज्यादा पेड यूजर्स हैं और यह अलग-अलग प्राइस टियर में प्लान्स ऑफर करता है. लेकिन अब जो सबसे ज्यादा असर देखने को मिलेगा, वह उसके Premium Ad-Free प्लान पर होगा, जो बिना विज्ञापन के कई डिवाइस पर कंटेंट देखने की सुविधा देता है.

बढ़ सकती है प्रीमियम प्लान की कीमत

हिन्दुस्तान टाइम्स ने लीक्स का हवाला देते हुए बताया कि, JioHotstar के Premium Ad-Free प्लान की कीमत में बड़ा इजाफा किया जा सकता है. टेक टिप्स्टर अभिषेक यादव ने Reddit पर कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं जिनमें नए प्राइस दिख रहे हैं. इन स्क्रीनशॉट्स के अनुसार, तीन महीने का प्लान ₹499 से बढ़कर ₹799 हो सकता है, जबकि सालाना प्लान ₹1,499 से बढ़कर ₹2,499 तक जा सकता है. हालांकि, इन प्राइस में बदलाव के बावजूद, प्लान के फायदे पहले जैसे ही रहेंगे. इस प्लान में यूजर चार डिवाइस तक पर एक साथ स्ट्रीमिंग कर सकते हैं- चाहे वो मोबाइल हो, लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्ट टीवी. Premium Ad-Free प्लान में फिल्में और सीरीज बिना किसी विज्ञापन के देखी जा सकती हैं, लेकिन लाइव स्पोर्ट्स इवेंट्स में ऐड्स रहेंगे- यानी मैच देखने के दौरान विज्ञापन दिख सकते हैं.

बाकी JioHotstar प्लान्स में कोई बदलाव नहीं

Premium प्लान के अलावा, JioHotstar अभी भी अपने Ad-Supported (विज्ञापन वाले) प्लान्स को उसी पुराने रेट पर ऑफर कर रहा है.

• Mobile Plan: ₹149 (तीन महीने) और ₹499 (एक साल) - सिर्फ एक डिवाइस पर चलता है.

• Super Plan: ₹299 (तीन महीने) और ₹899 (एक साल) - एक साथ दो डिवाइस पर स्ट्रीमिंग की सुविधा.

फिलहाल इन प्लान्स की कीमतों में किसी भी बदलाव की कोई खबर नहीं है. यानी अगर आप लो-प्राइस प्लान यूज करते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है.

सिर्फ ₹1 में Premium सब्सक्रिप्शन? सच या अफवाह?

सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स ने दावा किया है कि उन्हें JioHotstar Premium सिर्फ ₹1 में मिला है. कई लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं, जिनमें यह ऑफर ट्रायल या लिमिटेड टाइम डील के रूप में दिखाया गया है. कुछ यूजर्स के मुताबिक, यह ऑफर एक महीने के लिए था, तो कुछ को पूरा एक साल का सब्सक्रिप्शन ₹1 में दिखा. हालांकि, Jio या Disney+ Hotstar ने इस ऑफर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. माना जा रहा है कि यह किसी टेस्टिंग या यूजर-स्पेसिफिक ऑफर का हिस्सा हो सकता है.

अगर यह ऑफर सही है, तो यूजर्स को इसमें फुल प्रीमियम बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे Ad-Free कंटेंट, 4K प्लेबैक, Dolby Vision, Dolby Atmos और चार डिवाइस तक एक्सेस. दिलचस्प बात यह है कि यह ऑफर सिर्फ Jio सिम यूजर्स तक सीमित नहीं है- कई नॉन-जियो यूजर्स को भी यह ऐप में दिखा.

नया प्लान कब लॉन्च होगा और क्या असर पड़ेगा?

अगर यह प्राइस हाइक लागू हो जाता है, तो इससे लाखों प्रीमियम यूजर्स प्रभावित होंगे. जहां एक तरफ OTT मार्केट में Netflix और Amazon Prime पहले ही महंगे हैं, वहीं JioHotstar अब तक किफायती विकल्प माना जाता था. बढ़ी हुई कीमतें अगर लागू होती हैं, तो JioHotstar का Premium प्लान अब भारत के सबसे महंगे OTT सब्सक्रिप्शन्स में शामिल हो जाएगा. हालांकि कंपनी का कहना है कि वह अभी भी “वैल्यू और क्वालिटी” को ध्यान में रखकर फैसले ले रही है.