मुकेश अंबानी ने दिया इतना बड़ा Gift! सिर्फ ₹1 में दे रहे JioHotstar Premium! आपको Offer मिला या नहीं?

कई यूजर्स का दावा है कि उन्होंने सिर्फ ₹1 में JioHotstar Premium सब्सक्रिप्शन एक्टिव कर लिया है. लोगों ने अपने सक्सेसफुल पेमेंट और एक्टिव प्रीमियम अकाउंट के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जो अब वायरल हो चुके हैं. 

Nov 03, 2025, 06:56 AM IST
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (जिसे पहले Twitter कहा जाता था) पर यूजर्स के बीच हड़कंप मचा हुआ है. कई यूजर्स का दावा है कि उन्होंने सिर्फ ₹1 में JioHotstar Premium सब्सक्रिप्शन एक्टिव कर लिया है. लोगों ने अपने सक्सेसफुल पेमेंट और एक्टिव प्रीमियम अकाउंट के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं, जो अब वायरल हो चुके हैं. हालांकि, अभी तक न तो Jio और न ही Disney+ Hotstar की तरफ से इस ऑफर पर कोई आधिकारिक बयान आया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह ऑफर शायद एक लिमिटेड टेस्टिंग फेज या इंटरनल ट्रायल का हिस्सा हो सकता है.

₹1 वाले JioHotstar Premium प्लान में क्या-क्या मिल रहा है
जिन यूजर्स को यह ऑफर मिला है, उनके अनुसार ₹1 वाला प्लान JioHotstar के पूरे Premium benefits अनलॉक करता है. इसमें शामिल हैं:
• मूवीज, स्पोर्ट्स और वेब शो का एड-फ्री स्ट्रीमिंग एक्सपीरियंस
• 4K वीडियो प्लेबैक के साथ Dolby Vision और Dolby Atmos ऑडियो सपोर्ट
• एक साथ चार डिवाइस पर स्ट्रीमिंग की सुविधा
• मोबाइल, टीवी, लैपटॉप और टैबलेट जैसे सभी प्लेटफॉर्म्स पर एक्सेस

यानि सिर्फ ₹1 में यूजर्स को Hotstar का पूरा प्रीमियम अनुभव मिल रहा है- वो भी बेहतरीन क्वालिटी और मल्टी-डिवाइस सपोर्ट के साथ.

कौन ले सकता है यह ऑफर

दिलचस्प बात यह है कि यह ऑफर सिर्फ Jio SIM यूजर्स तक सीमित नहीं है. कई लोगों ने बताया कि नॉन-Jio यूजर्स को भी यह ट्रायल ऑफर मिला है. कुछ यूजर्स ने दावा किया कि उन्हें ₹1 में एक साल का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिला, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. यह संभव है कि यह ऑफर कुछ चुनिंदा अकाउंट्स के लिए टेस्टिंग या ट्रायल प्रमोशन का हिस्सा हो.

ऑफर की पूरी डिटेल
सोशल मीडिया पर शेयर किए गए स्क्रीनशॉट्स के मुताबिक, यूजर्स को दो ऑप्शन मिल रहे हैं-
• ₹1 में 3 महीने का ट्रायल
• ₹1 में 1 साल का प्लान

लेकिन यह केवल 30 दिनों के लिए वैध है. यानी ट्रायल खत्म होने के बाद, अगर यूजर सर्विस जारी रखना चाहता है, तो उसे पूरा सब्सक्रिप्शन अमाउंट देना होगा.

कैसे पता करें कि आप इस ऑफर के लिए योग्य हैं
अगर आप यह चेक करना चाहते हैं कि आपको यह ऑफर मिला है या नहीं, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
1. JioHotstar ऐप डाउनलोड करें या ओपन करें.
2. किसी ऐसे नंबर से लॉगिन करें जिस पर एक्टिव सब्सक्रिप्शन न हो.
3. ‘My Space’ सेक्शन में जाएं.
4. ‘Subscribe’ पर टैप करें और प्लान देखें.
5. अगर ₹1 वाला प्रीमियम प्लान दिखे, तो उसे सेलेक्ट करें और पेमेंट पूरा करें.

पेमेंट UPI, कार्ड या वॉलेट से किया जा सकता है, और अगर आप एलिजिबल हैं तो प्रीमियम एक्सेस तुरंत एक्टिव हो जाएगा.

अब तक क्या पता चला है
अभी तक Jio या Disney+ Hotstar ने इस ₹1 प्रीमियम ऑफर की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. लेकिन Jio के सरप्राइज प्रमोशन्स का इतिहास देखते हुए यह किसी शॉर्ट-टर्म पायलट ऑफर या लिमिटेड टेस्टिंग फेज का हिस्सा हो सकता है. अगर यह ऑफर आपके ऐप में दिखाई दे, तो इसे जरूर ट्राई करें- क्योंकि सिर्फ ₹1 में एड-फ्री 4K स्ट्रीमिंग का मौका बार-बार नहीं मिलता.

