JioPhone Next को सस्ते में करना चाहते हैं Book? Whatsapp पर करें बस ये आसान काम

नई दिल्ली. Jio और Google ने घोषणा की कि JioPhone Next दिवाली (4 नवंबर) से स्टोर्स में खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. फोन 1,999 रुपये की किफायती कीमत पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, शेष राशि का भुगतान 18 या 24 महीनों में आसान ईएमआई स्कीम्स में किया जाएगा. JioPhone Next पूरी तरह से मेड इन इंडिया फोन है. जियोफोन नेक्स्ट एंड्रॉइड ओएस द्वारा संचालित प्रगति ओएस पर चलेगा. इसको बनाने का उद्देश्य है कि हर भारतीय को डिजिटल तकनीक तक समान पहुंच प्राप्त हो. अगर आप JioPhone Next को बुक करना चाहते हैं, तो हम आपको इसका सबसे आसान तरीका बताने जा रहे हैं. आप वॉट्सएप के जरिए भी फोन को बुक कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे....

WhatsApp से ऐसे बुक करें JioPhone Next:

- JioPhone Next के लिए अपनी रुचि रजिस्टर करें.

- अपने नजदीकी JioMart डिजिटल रिटेलर पर जाएं या www.jio.com/next पर जाएं या वॉट्सएप पर 70182-70182 नंबर 'Hi' भेजें.

- कन्फर्मेशन मिलने के बाद, अपने JioPhone Next को लेने के लिए अपने नजदीकी JioMart Digital पर जाएं.

जियोफोन नेक्स्ट देश भर में रिलायंस रिटेल के जियोमार्ट डिजिटल रिटेल स्थानों के एक्सटेंसिव नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. फोन कई शानदार फीचर्स के साथ आता है, जिसमें 'रीड लाउड' ऑप्शन शामिल है जो यूजर को किसी भी स्क्रीन को जोर से पढ़ने की सुविधा देता है, एक 'ट्रांसलेट' कार्यक्षमता जो यूजर्स को यूजर की पसंद की भाषा में किसी भी स्क्रीन का अनुवाद करने में मदद करती है और एक वॉयस असिस्टेंट यूजर्स को डिवाइस संचालित करने में मदद करता है. फोन में स्मार्ट कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ है.

JioPhone Next खरीदने वालों के लिए ये खास रिचार्ज प्लान्स

जो भी कोई JioPhone Next को ईएमआई पर खरीदता है उसे जियो की तरफ से कुछ खास रिचार्ज प्लान्स में से चुनने का मौका दिया जा रहा है. आइए वॉयस कॉल्स और डाटा बेनेफिट्स वाले इन खास रिचार्ज प्लान्स पर एक नजर डालते हैं.

Always-on प्लान: 18 महीनों के ईएमआई प्लान वाले इस रिचार्ज प्लान को 350 रुपये में खरीद पाएंगे और 24 महीनों के ईएमआई प्लान वाले यूजर्स को यह प्लान 300 रुपये में मिल जाएगा. इसमें आपको हर महीने कॉलिंग के लिए 100 मिनट और 5GB इंटरनेट मिलेगा.

Large प्लान: हर दिन 1.5GB डाटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग बेनेफिट्स वाले इस प्लान को 18 महीनों के ईएमआई प्लान को लेने वाले 500 रुपये में खरीद सकते हैं और 24 महीनों के ईएमआई प्लान वाले 450 रुपये में ले सकते हैं.

XL प्लान: 18 महीनों के ईएमआई प्लान वाले इस रिचार्ज प्लान को 550 रुपये में खरीद पाएंगे और 24 महीनों के ईएमआई प्लान वाले यूजर्स को यह प्लान 500 रुपये में मिल जाएगा. इसमें आपको अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग और हर दिन के लिए 2GB इंटरनेट मिलेगा.

XXL प्लान: हर दिन 2.5GB डाटा और अनलिमिटेड वॉयस कॉलिंग बेनेफिट्स वाले इस प्लान को 18 महीनों के ईएमआई प्लान को लेने वाले 600 रुपये में खरीद सकते हैं और 24 महीनों के ईएमआई प्लान वाले 550 रुपये में ले सकते हैं.

आपको बता दें कि JioPhone Next 5.45-इंच के एचडी+ डिस्प्ले, 2GB RAM, 32GB स्टोरेज (जिसे 512GB तक बढ़ाया जा सकता है), 13MP के रीयर कैमरे, 8MP के फ्रंट कैमरे और 3,500mAh की बैटरी जैसे कमाल के फीचर्स से लैस है.