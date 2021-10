दुनिया के सबसे सस्ते 4G Smartphone के आगे पानी भरते नजर आएंगे Xiaomi और सैमसंग, JioPhone Next होगा सबसे खास

नई दिल्ली. Reliance Jio ने JioPhone Next को 4 नवंबर यानी दिवाली के दिन उपलब्ध कराने की घोषणा की है. JioPhone Next को Google और Qualcomm जैसे उद्योग जगत के लीडर्स का सपोर्ट है. JioPhone Next को तिरुपति और श्रीपेरंबदूर में Neolync सुविधा में असेंबल किया जाएगा. JioPhone Next प्रगति ओएस (Pragati OS) का उपयोग करने वाला पहला स्मार्टफोन होगा. Jio ने फोन की कीमत का खुलासा नहीं किया है, लेकिन बड़े फीचर्स सामने रख दिए हैं. जिन्हें देखकर लगता है कि फोन को कोई दूसरा फोन टक्कर नहीं दे पाएगा. इसका खुलासा रिसर्च में भी हो गया है.

रिसर्च में हुआ यह खुलासा

कई मार्केट रिसर्च ने साबित कर दिया है कि भारत में लोग वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन चाहते हैं. इतना ही नहीं, वे ज्यादातर बेहतर कैमरा और लंबी बैटरी लाइफ वाले स्मार्टफोन पसंद करते हैं. कम कीमत में ज्यादा फीचर्स देने वाले JioPhone Next के आगे कोई दूसरा फोन नहीं टिकता है. जियोफोन नेक्स्ट का फिलहाल सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारतीय बाजार में इसका तत्काल कोई कॉम्पिटीटर नहीं है.

JioPhone Next के सामने नहीं टिक पाएगा कोई भी फोन

रिसर्च फर्म टेकार्क के फाउंडर और चीफ एनालिस्ट फैसल कावूसा ने कहा, "हमें विशेष रूप से प्रगति ओएस द्वारा संचालित होने के बाद फोन के प्रदर्शन को देखना होगा, यह जांचने की जरूरत है कि यह कैसे अनुकूलित है और यह गूगल्स एंड्रॉइड गो से कैसे अलग है. अगर यह फोन अच्छा परफॉर्म करता है तो कम कीमत में ज्यादा फीचर्स देने वाले इस फोन के आगे कोई नहीं टिक पाएगा.''

JioPhone Next के फीचर्स

JioPhone Next में पहली बार स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की मदद के लिए वॉयस असिस्टेंट, रीड अलाउड, ट्रांसलेट जैसे स्मार्ट फीचर होंगे. अगला 13MP बैक कैमरा के साथ आएगा लेकिन सेल्फी लेंस रिज़ॉल्यूशन अभी भी अज्ञात है. माना जाता है कि स्मार्टफोन 2GB रैम और 16GB इंटरनल मेमोरी वैरिएंट में आता है. जियो एप्स इस फोन के साथ मिलेंगे, जो काफी शानदार साबित हो सकता है.

जियोफोन नेक्स्ट की कीमत लगभग 3,499 रुपये होने की उम्मीद है. अभी, JioPhone Next को बाजार से किसी भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ेगा, जिसमें चीनी खिलाड़ियों का दबदबा है.