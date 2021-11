JioPhone Next को EMI पर खरीदने के बाद नहीं भरी किस्त, तो कंपनी देगी ऐसी सजा; खरीदने से पहले जान लें

नई दिल्ली. जो लोग JioPhone Next को EMI पर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की है. रिलायंस जियो आज दिवाली के मौके पर जियोफोन नेक्स्ट लॉन्च कर सकती है. रिपोर्ट्स के अनुसार, स्मार्टफोन एक ऐसी सुविधा के साथ आता है जो आपको डिवाइस को दूरस्थ रूप से एक्सेस करने से रोक सकता है यदि आप समय पर स्मार्टफोन के लिए ईएमआई का भुगतान नहीं करते हैं. JioPhone Next की कीमत 6,499 रुपये है और इसे EMI के जरिए भी खरीदा जा सकता है जो कि 300 रुपये जितनी कम है. JioPhone Next ईएमआई विकल्प इसे पहली बार स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों के लिए अधिक सुलभ बनाता है.

JioPhone नेक्स्ट लॉक फीचर सभी के लिए नहीं

JioPhone नेक्स्ट के मालिक 1,999 रुपये के डाउनपेमेंट और बाकी ईएमआई में भुगतान करने के बाद इसे खरीदने के बाद डिवाइस का उपयोग करने में सक्षम होंगे. एनडीटीवी गैजेट 360 की रिपोर्ट के मुताबिक, यदि कोई ग्राहक ईएमआई का भुगतान नहीं करता है तो ऑपरेटर डिवाइस तक पहुंच को प्रतिबंधित कर सकता है. रिपोर्ट के अनुसार, JioPhone नेक्स्ट लॉक फीचर केवल उन ग्राहकों को प्रभावित करेगा, जिन्होंने ईएमआई पर डिवाइस खरीदा है और ईएमआई का भुगतान नहीं किया है.

JioPhone Next EMI मैसेज कब और कहां दिखाएगा

ईएमआई पर खरीदी गई जियोफोन नेक्स्ट यूनिट्स लॉक स्क्रीन पर नीचे एक बैनर दिखाएगा जो 'डिवाइस प्रोवाइडिड बाय द फाइनेंसर' कहता है और फोन के भुगतान के बाद मैसेज गायब हो जाएगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक ईएमआई पर नहीं खरीदी गई यूनिट्स पर यह मैसेज नहीं आता है. एक बार लॉक इनेबल हो जाने के बाद, ग्राहक ईएमआई का भुगतान करने के बाद ही सामान्य उपयोग फिर से शुरू कर पाएंगे.

मिलेगी लंबी बैटरी लाइफ और शक्तिशाली कैमरा

इस स्मार्टफोन में प्रगति ओएस होगा. यह एंड्रॉइड बेस्ड होगा, इसमें एक क्वालकॉम प्रोसेसर रहेगा. स्मार्टफोन में लंबी बैटरी लाइफ और एक शक्तिशाली कैमरा होगा. प्रगति ओएस, एंड्रॉइड से संचालित होने वाला एक विश्व स्तरीय ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे विशेष रूप से भारत के लिए बनाया गया है. इसमें कंपनी गूगल असिस्टेंट, कैमरा फिल्टर्स के साथ प्री-इंस्टॉल्ड जियो ऐप्स भी ऑफर करती है.