JioPhone Next की ऐसी दीवानगी! सस्ता पाने के लिए टूट पड़े लोग; खरीदने से पहले जानिए जबरदस्त Plans

नई दिल्ली. Reliance Jio ने महीने की शुरुआत में भारत में JioPhone Next लॉन्च किया था. स्मार्टफोन 6,499 रुपये में आता है, लेकिन उपभोक्ता 1,999 रुपये पेमेंट कर इसे EMI में खरीद सकते हैं. कई लोगों का मानना था कि JioPhone Next की कीमत ज्यादा है. लेकिन मार्केट में उतरने के बाद फोन को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. रिलायंस रिटेल ने इस हफ्ते ET को बताया कि उन्हें "अपने रिटेलर्स और ग्राहकों से बेहद उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है.'' रिलायंस रिटेल के मुताबिक, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों ने जियो फोन नेक्स्ट को सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है.

उन्होंने आगे बताया कि बाजार में कोई भी ऐसा स्मार्टफोन नहीं है जो फंक्शनेलिटी में रिच हो और 1,999 रुपये के अग्रिम भुगतान के लिए उपलब्ध हो, जिसके बारे में उसने कहा कि इसने हैंडसेट को लाखों लोगों को आकर्षित किया है.

कुछ हफ्तों में शुरू होगी डिलीवरी

इसके अलावा रिलायंस रिटेल ने कहा कि "प्रगति ओएस, विशेष रूप से इसकी वॉयस, कैमरा और भाषा सुविधाओं के लिए बाजार की प्रतिक्रिया बहुत सकारात्मक रही है." यह डिवाइस विशेष रूप से Jio की आधिकारिक वेबसाइट और JioMart पार्टनर रिटेल स्टोर के माध्यम से उपलब्ध है. रिलायंस ने आगे कहा कि आउटलेट "पूरे देश में त्वरित गति से शुरू किए जा रहे हैं." Jio की वेबसाइट के साथ JioMart रिटेलर्स वर्तमान में स्मार्टफोन के लिए बुकिंग ले रहे हैं और आने वाले हफ्तों में डिलीवरी शुरू होने की उम्मीद है.

JioPhone Next के स्पेसिफिकेशन्स

Jio Phone Next में 5.45 इंच का एचडी+ डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 210 चिपसेट, प्रगति ओएस, 13MP का रियर कैमरा और 3,500mAh की बैटरी 10W चार्जिंग सपोर्ट के साथ आती है. हैंडसेट एक नया ओएस चलाता है जिसे प्रगतिओएस कहा जाता है, जो एंड्रॉइड 11 गो संस्करण का एक संशोधित वर्जन प्रतीत होता है.

JioPhone Next पर EMI ऑप्शन

स्मार्टफोन को दिवाली से ठीक पहले लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य रिलायंस जियो को भारत के 300 मिलियन से अधिक फीचर फोन यूजर्स को टारगेट करने में मदद करना था. डिवाइस की कीमत 6,499 रुपये है, लेकिन इसे 1,999 रुपये के पेमेंट और 500 रुपये के प्रोसेसिंग फी के साथ भी खरीदा जा सकता है, बाकी का भुगतान 18 या 24 महीने से अधिक की मासिक किश्तों में किया जाना है.