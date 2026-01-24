Advertisement
trendingNow13084627
Hindi Newsटेक1 लिंक ने तबाह कर दी IT युवाओं की जिंदगी! विदेश में जॉब का सपना पड़ा भारी, जान बचाकर लौटे अपने वतन

1 लिंक ने तबाह कर दी IT युवाओं की जिंदगी! विदेश में जॉब का सपना पड़ा भारी, जान बचाकर लौटे अपने वतन

सोशल मीडिया पर दिखने वाले जॉब ऑफर कई युवाओं के लिए खतरा बनते जा रहे हैं. हाल में ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां विदेश में अच्छी सैलरी का लालच देकर युवाओं को स्कैमर्स ने अपने जाल में फंसाया. यहां उनसे जबरन साइबर ठगी कराई गई. किसी तरह जान बचाकर लौटे युवाओं ने जो कहानी सुनाई वह चौंकाने वाली है. 

Written By  Santosh Mishra|Last Updated: Jan 24, 2026, 11:48 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1 लिंक ने तबाह कर दी IT युवाओं की जिंदगी! विदेश में जॉब का सपना पड़ा भारी, जान बचाकर लौटे अपने वतन

साइबर ठगी के मामले रुक नहीं रहे हैं. साइबर ठग आए दिन नए-नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. ऐसी एक मामला हाल के दिनों में समाने आया है. जहां सोशल मीडिया पर नौकरी का सपना दिखाकर युवाओं को फंसाया गया. आसान काम, मोटी सैलरी और विदेश में नौकरी का लालच देकर कुछ युवाओं को ऐसे जाल में धकेला गया जहां उनसे जबरन साइबर ठगी कराई गई. किसी तरह से जान बचाकर लौटे युवाओं ने जो कहानी सुनाई वह आपके रोंगटे खड़े कर देगी. यहां हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं.    

भरोसा जीतने के लिए पहले पैसे भेजे
the420.in की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ितों ने बताया कि उन्हें इंस्टाग्राम पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी के विज्ञापन दिखे. यहां एक लिंक पर क्लिक करते ही वे एक मैसेजिंग ग्रुप से जुड़ गए. वहां उन्हें भरोसा दिलाया गया कि विदेश में सुरक्षित नौकरी, रहने की अच्छी सुविधा और ऊंची तनख्वाह मिलेगी. भरोसा जीतने के लिए उनसे पासपोर्ट बनवाने को कहा गया. जिनके पास पैसे नहीं थे, उनके खाते में पैसा भी भेजा गया. पैसे मिलते ही युवाओं को लगा कि ऑफर असली है. इसके बाद टिकट भेजे गए और उन्हें पहले थाईलैंड बुलाया गया. 

थाईलैंड से म्यांमार तक पहुंचाया
थाईलैंड में सभी के लिए अच्छे होटल में रुकने की व्यवस्था की गई ताकि उनको शक न हो. फिर कई गाड़ियां बदलकर सीमा पार कराई गई और उन्हें म्यांमार के एक सुनसान इलाके में बने कंपाउंड में पहुंचा दिया गया.वहां पहले से सैकड़ों भारतीय युवक मौजूद थे. वहां का माहौल देखकर सभी के होश उड़ गए. पीड़ितों ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन को चीन के लोग चला रहे थे. वहां पर लोगों से फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर विदेशों में रहने वाले लोगों से दोस्ती करना, भरोसा जीतना और फिर उन्हें क्रिप्टो में निवेश के नाम पर पैसा लगवाना होता था. जो लोग मना करते, उन्हें धमकियां मिलती थी. वाहां के लोग खाना रोक कर गालियां दे कर लोगों पर मानसिक दबाव बनाते थे. पासपोर्ट पहले ही छीन लिए गए थे, इसलिए भागना मुश्किल था. अगर आप किसी को फसा लेते थें, तो आपको कमीशन मिलता था. लोगों पर टारगेट पूरा करने का दबाव रहता था. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें:-  अब ग्रुप में जुड़ते ही दिखेगी पुरानी चैट! WhatsApp ला रहा नया फीचर, जानिए कैसे...

ट्रेनिंग के नाम पर सिखाई गई ठगी
शुरुआत में लोगों को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन असल में उन्हें साइबर ठगी करना सिखाया जा रहा था. फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर विदेशों में रहने वाले लोगों से दोस्ती करना और फिर उन्हें क्रिप्टो निवेश के नाम पर पैसा लगवाना होता था. पैसा लगते ही संपर्क खत्म हो जाता था. 

घर लौटने के लिए देने होते थे पैसे
पीड़ित लोगों के अनुसार जब कोई घर लैटने की बात करता था तो उससे वहां के लोग लाखों रुपये की मांग करते थें. हालात इतने खराब थे कि वहां लोग खुद को कैदी जैसा महसूस करने लगे थे. इसी दौरान एक दिन अचानक गोलीबारी की आवाजें आईं. अफरा-तफरी के बीच कुछ लोगों को वहां से निकलने का मौका मिल गया. बाद में ये युवक किसी तरह भारत पहुंचे और पुलिस को पूरी जानकारी दी.

जांच एजेंसियां कर रही पूरे नेटवईक की तलास
जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं. पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले विदेशी नौकरी के ऑफर पर आंख बंद कर भरोसा न करें. अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और अपने पासपोर्ट या निजी कागज किसी को न दें. कोई भी लिंक पर एक क्लिक आपकी जिंदगी को खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है. 

यह भी पढ़ें:- दावोस में बड़ा धमाका: Elon Musk ने भरी सभा में खोली ट्रंप के Board of Peace की पोल

About the Author
author img
Santosh Mishra

संतोष मिश्रा जी न्यूज में सब एडिटर हैं. ये लगातार टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. लोगों को टेक में इनकी आसान भाषा के कंटेंट पसंद आते हैं. इन्होंने...और पढ़ें

TAGS

Job Scam AlertInstagram Job FraudMyanmar Cyber Scam

Trending news

'शिवसेना पार्टी नहीं एक विचारधारा है, इसे खत्म नहीं कर सकते...', BJP पर भड़के उद्धव
uddhav thackeray
'शिवसेना पार्टी नहीं एक विचारधारा है, इसे खत्म नहीं कर सकते...', BJP पर भड़के उद्धव
मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; महिला पर कर दिया हमला- Video
mumbai crime
मुंबई में मसाज बुकिंग कैंसिल करने से भड़की थैरेपिस्ट; महिला पर कर दिया हमला- Video
रावी नदी की वो सर्द रात! कैसे 1929 की एक प्रतिज्ञा ने तय किया 26 जनवरी का भविष्य?
Ravi River
रावी नदी की वो सर्द रात! कैसे 1929 की एक प्रतिज्ञा ने तय किया 26 जनवरी का भविष्य?
वंदे मातरम के लिए नया नेशनल प्रोटोकॉल, क्या खत्म होगा 1937 से चला आ रहा पुराना विवाद
Vande Mataram
वंदे मातरम के लिए नया नेशनल प्रोटोकॉल, क्या खत्म होगा 1937 से चला आ रहा पुराना विवाद
ना ‘संस्कृति की झलक’, ना ‘सैन्य ताकत का शो’- बिल्कुल अलग था देश का पहला गणतंत्र दिवस
first republic day
ना ‘संस्कृति की झलक’, ना ‘सैन्य ताकत का शो’- बिल्कुल अलग था देश का पहला गणतंत्र दिवस
26 जनवरी पर PM मोदी को रोकने पर रखा $1,11,000 का इनाम, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
FIR against khalistani
26 जनवरी पर PM मोदी को रोकने पर रखा $1,11,000 का इनाम, दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR
प्राचीन ग्रंथों को मिला नया ठिकाना, अब राष्ट्रपति भवन में भी वेद-पुराण पढ़ेंगे लोग
Granth Kutir
प्राचीन ग्रंथों को मिला नया ठिकाना, अब राष्ट्रपति भवन में भी वेद-पुराण पढ़ेंगे लोग
कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखना चाहता ईरान, हराम है... परमाणु पर क्या बोले इलाही?
Abdul Majid Hakim Elahi
कभी न्यूक्लियर हथियार नहीं रखना चाहता ईरान, हराम है... परमाणु पर क्या बोले इलाही?
गड्ढे में मरे मिले 300 और कुत्ते, 900 पार पहुंचा आंकड़ा; तेलंगाना में क्या चल रहा?
Stray Dogs Mass Death
गड्ढे में मरे मिले 300 और कुत्ते, 900 पार पहुंचा आंकड़ा; तेलंगाना में क्या चल रहा?
आ रही है 'हड्डियां गला देने वाली' ठंड; 24 से 26 जनवरी के बीच जम जाएगा उत्तर भारत!
North India
आ रही है 'हड्डियां गला देने वाली' ठंड; 24 से 26 जनवरी के बीच जम जाएगा उत्तर भारत!