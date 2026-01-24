1 लिंक ने तबाह कर दी IT युवाओं की जिंदगी! विदेश में जॉब का सपना पड़ा भारी, जान बचाकर लौटे अपने वतन

साइबर ठगी के मामले रुक नहीं रहे हैं. साइबर ठग आए दिन नए-नए तरीकों से लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं. ऐसी एक मामला हाल के दिनों में समाने आया है. जहां सोशल मीडिया पर नौकरी का सपना दिखाकर युवाओं को फंसाया गया. आसान काम, मोटी सैलरी और विदेश में नौकरी का लालच देकर कुछ युवाओं को ऐसे जाल में धकेला गया जहां उनसे जबरन साइबर ठगी कराई गई. किसी तरह से जान बचाकर लौटे युवाओं ने जो कहानी सुनाई वह आपके रोंगटे खड़े कर देगी. यहां हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं.

भरोसा जीतने के लिए पहले पैसे भेजे

the420.in की रिपोर्ट के अनुसार, पीड़ितों ने बताया कि उन्हें इंस्टाग्राम पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी के विज्ञापन दिखे. यहां एक लिंक पर क्लिक करते ही वे एक मैसेजिंग ग्रुप से जुड़ गए. वहां उन्हें भरोसा दिलाया गया कि विदेश में सुरक्षित नौकरी, रहने की अच्छी सुविधा और ऊंची तनख्वाह मिलेगी. भरोसा जीतने के लिए उनसे पासपोर्ट बनवाने को कहा गया. जिनके पास पैसे नहीं थे, उनके खाते में पैसा भी भेजा गया. पैसे मिलते ही युवाओं को लगा कि ऑफर असली है. इसके बाद टिकट भेजे गए और उन्हें पहले थाईलैंड बुलाया गया.

थाईलैंड से म्यांमार तक पहुंचाया

थाईलैंड में सभी के लिए अच्छे होटल में रुकने की व्यवस्था की गई ताकि उनको शक न हो. फिर कई गाड़ियां बदलकर सीमा पार कराई गई और उन्हें म्यांमार के एक सुनसान इलाके में बने कंपाउंड में पहुंचा दिया गया.वहां पहले से सैकड़ों भारतीय युवक मौजूद थे. वहां का माहौल देखकर सभी के होश उड़ गए. पीड़ितों ने बताया कि इस पूरे ऑपरेशन को चीन के लोग चला रहे थे. वहां पर लोगों से फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर विदेशों में रहने वाले लोगों से दोस्ती करना, भरोसा जीतना और फिर उन्हें क्रिप्टो में निवेश के नाम पर पैसा लगवाना होता था. जो लोग मना करते, उन्हें धमकियां मिलती थी. वाहां के लोग खाना रोक कर गालियां दे कर लोगों पर मानसिक दबाव बनाते थे. पासपोर्ट पहले ही छीन लिए गए थे, इसलिए भागना मुश्किल था. अगर आप किसी को फसा लेते थें, तो आपको कमीशन मिलता था. लोगों पर टारगेट पूरा करने का दबाव रहता था.

ट्रेनिंग के नाम पर सिखाई गई ठगी

शुरुआत में लोगों को ट्रेनिंग दी गई, लेकिन असल में उन्हें साइबर ठगी करना सिखाया जा रहा था. फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर विदेशों में रहने वाले लोगों से दोस्ती करना और फिर उन्हें क्रिप्टो निवेश के नाम पर पैसा लगवाना होता था. पैसा लगते ही संपर्क खत्म हो जाता था.

घर लौटने के लिए देने होते थे पैसे

पीड़ित लोगों के अनुसार जब कोई घर लैटने की बात करता था तो उससे वहां के लोग लाखों रुपये की मांग करते थें. हालात इतने खराब थे कि वहां लोग खुद को कैदी जैसा महसूस करने लगे थे. इसी दौरान एक दिन अचानक गोलीबारी की आवाजें आईं. अफरा-तफरी के बीच कुछ लोगों को वहां से निकलने का मौका मिल गया. बाद में ये युवक किसी तरह भारत पहुंचे और पुलिस को पूरी जानकारी दी.

जांच एजेंसियां कर रही पूरे नेटवईक की तलास

जांच एजेंसियां अब इस पूरे नेटवर्क की पड़ताल कर रही हैं. पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर दिखने वाले विदेशी नौकरी के ऑफर पर आंख बंद कर भरोसा न करें. अनजान लिंक पर क्लिक करने से बचें और अपने पासपोर्ट या निजी कागज किसी को न दें. कोई भी लिंक पर एक क्लिक आपकी जिंदगी को खतरनाक मोड़ पर ले जा सकता है.

