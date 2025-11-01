एलन मस्क की Starlink ने खोला भारत में नौकरी का पिटारा...इन पदों पर हो रही है सीधी भर्ती, मिलेगी बंपर सैलरी!

Starlink India Hiring: नई नौकरी की तलाश करने वाले लोगों के लिए अच्छा और शानदार मौका है. दुनिया के सबसे अमीर शख्स की कंपनी भारत में नौकरियां दे रही है. अगर आप भी नई नौकरी खोज रहे हैं तो एलन मस्क की कंपनी में आपके लिए बड़ा मौका है! Starlink, Tesla और SpaceX जैसी दिग्गज कंपनियों के मालिक Elon Musk अब भारत में भी टैलेंट हायर कर रहे हैं. कंपनी ने देश में कई पोजीशंस के लिए भर्ती शुरू की है जिसमें टेक्निकल से लेकर मैनेजमेंट रोल तक शामिल हैं. अगर आप योग्य हैं तो कुछ आसान स्टेप्स में आप भी इन नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं.

भारत में सुपरफास्ट इंटरनेट देने के लिए अमेरिकी अरबपति एलन मस्क की कंपनी SpaceX की सैटेलाइट इंटरनेट यूनिट Starlink तेजी से काम कर रही है. इसी क्रम में अब स्टारलिंक ने भारत में अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठा लिया है. कंपनी ने पहली बार देश में लोकल हायरिंग शुरू कर दी है जो इसके कमर्शियल लॉन्च की तैयारियों का ही एक हिस्सा है.

भारत में कब शुरू होगा Starlink

Starlink की लॉन्चिंग को लेकर कंपनी ने भारत में अपनी टीम बनाने की तैयारी शुरू कर दी है. कंपनी ने LinkedIn और SpaceX के करियर पोर्टल पर कई नई जॉब वैकेंसी पोस्ट की हैं. इन पदों पर नौकरी करने वाले लोगों को मोटी सैलरी भी मिलेगी. इन भर्तियों के जरिए Starlink ऐसी टीम बनाने की तैयारी में है जो देश में लॉन्च से पहले फाइनेंशियल, अकाउंटिंग और कंप्लायंस जैसे जरूरी कामों को संभालेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी भारत में अपनी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस 2025 के आखिया या नए साल 2026 की शुरुआत तक शुरू कर सकती है.

इन तीन शहरों में गेटवे स्टेशन बनाने की तैयारी

Starlink भारत में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए तेजी से काम कर रही है. कंपनी ने सरकार से मुंबई, चेन्नई और नोएडा में अपने पहले तीन गेटवे स्टेशन खोलने की परमिशन मांगी है. ये स्टेशन Starlink की हाई-स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए जरूरी बैकएंड नेटवर्क का अहम हिस्सा बनेंगे. आगे चलकर कंपनी भारत के दूसरे शहरों और राज्यों में भी अपना नेटवर्क विस्तार की भी योजना है.

Starlink का इंडिया हब बनेगा बेंगलुरू

Starlink ने भारत में अपने ऑपरेशंस की शुरुआत बेंगलुरु से करने का फैसला किया है. जिसे कंपनी ने देश में अपना ऑपरेशनल हब घोषित किया है. इसी क्रम में Starlink ने भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत Finance और Accounting Department की है. इसमें Tax Manager, Accounting Manager, Payments Manager और Senior Treasury Analyst जैसे पद शामिल हैं. ये सभी जॉब्स बेंगलुरु ऑफिस के लिए निकाली गई हैं. कंपनी ने इन वैकेंसीज़ को LinkedIn और SpaceX के ग्लोबल करियर पोर्टल दोनों पर लाइव किया है जहां से लोग अप्लाई कर सकते हैं.

नहीं मिलेगी ये सुविधा

Starlink ने अपनी जॉब पोस्टिंग में यह साफ किया है कि सभी पोस्टिंग पूरी तरह ऑन-साइट होंगे. यानी इनमें न तो रिमोट और न ही हाइब्रिड वर्क की सुविधा दी जाएगी. कंपनी ने यह भी बताया है कि केवल वही उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास भारत में वर्क ऑथराइजेशन है.

