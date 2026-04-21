Tim Cook का इस्तीफा... आईफोन बनाने वाला इंजीनियर अब चलाएगा Apple! जानें नए बॉस की नेट वर्थ और सैलरी

करीब 15 साल तक Tim Cook ने Apple को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और कंपनी की वैल्यू $4 ट्रिलियन तक ले गए. अब उन्होंने CEO पद छोड़ने का फैसला लिया है. उनकी जगह Apple के हार्डवेयर इंजीनियरिंग हेड John Ternus 1 सितंबर 2026 से नए CEO बनेंगे. Cook अब कंपनी में Executive Chairman की भूमिका निभाएंगे. यह बदलाव Apple के इतिहास के सबसे बड़े ट्रांजिशन में से एक माना जा रहा है, क्योंकि Cook का कार्यकाल कंपनी के सबसे सफल दौरों में गिना जाता है.

कौन हैं John Ternus?

John Ternus Apple का कोई नया चेहरा नहीं हैं, बल्कि पिछले 25 साल से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं. उन्होंने University of Pennsylvania से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और 2001 में Apple जॉइन किया. शुरुआत में उन्होंने Mac के डिस्प्ले डिजाइन पर काम किया. धीरे-धीरे वह कंपनी के सबसे अहम इंजीनियरिंग लीडर्स में शामिल हो गए. उन्होंने iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods और Vision Pro जैसे बड़े प्रोडक्ट्स के हार्डवेयर डेवलपमेंट को लीड किया. 2021 में जब Dan Riccio ने अपनी भूमिका कम की, तब Ternus को सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया और पूरी हार्डवेयर इंजीनियरिंग की जिम्मेदारी दे दी गई.

इंजीनियर से CEO तक का सफर

John Ternus का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है. उन्होंने सालों तक प्रोडक्ट्स के डिजाइन, मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग पर काम किया है. उनकी लीडरशिप स्टाइल को शांत और स्पष्ट माना जाता है. वह बिना ज्यादा शो-ऑफ के टीम को साथ लेकर चलते हैं. कई कर्मचारी उन्हें ऐसा लीडर मानते हैं जो टीम को empower करता है और रिस्क लेने से पहले सोच-समझकर फैसला करता है. ऑफिस के बाहर Ternus को साइक्लिंग और रैली कार रेसिंग का शौक है, जो उनके फोकस और कंट्रोल को दर्शाता है.

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कितनी है John Ternus की नेटवर्थ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक John Ternus की नेटवर्थ करीब $75 मिलियन है. यह रकम उन्होंने Apple में सैलरी, बोनस और स्टॉक के जरिए कमाई है. हालांकि यह रकम Tim Cook की नेटवर्थ (करीब $3 बिलियन) से काफी कम है, लेकिन CEO बनने के बाद उनकी कमाई तेजी से बढ़ सकती है. Cook ने पिछले साल अकेले करीब $74.6 मिलियन कमाए थे, जिसमें सैलरी के साथ बड़े स्टॉक अवॉर्ड्स शामिल थे.

Tim Cook का शानदार कार्यकाल

2011 में जब Tim Cook ने Steve Jobs की जगह CEO पद संभाला था, तब Apple की वैल्यू करीब $350 बिलियन थी. आज यह $4 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है. उनके नेतृत्व में Apple ने Apple Watch, AirPods और Vision Pro जैसे नए प्रोडक्ट लॉन्च किए. साथ ही iCloud, Apple Music और Apple TV+ जैसी सर्विसेस पर भी कंपनी ने जोर दिया. Cook ने Apple को एक हार्डवेयर कंपनी से आगे बढ़ाकर सर्विस और सॉफ्टवेयर कंपनी भी बना दिया.

नए CEO के सामने बड़ी चुनौतियां

John Ternus के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी इनोवेशन को फिर से नई ऊंचाई पर ले जाना. पिछले कुछ सालों में Apple कोई बड़ा नया प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च नहीं कर पाया है. AI के क्षेत्र में भी कंपनी पीछे मानी जा रही है. Siri को अपग्रेड करने में देरी और AI टीम में बदलाव ने सवाल खड़े किए हैं. इसके अलावा, चीन पर मैन्युफैक्चरिंग की निर्भरता और बढ़ते geopolitical दबाव भी Apple के लिए बड़ी चुनौती हैं.

Apple में और क्या बदला?

Apple ने एक और बड़ा बदलाव करते हुए Johny Srouji को Chief Hardware Officer बना दिया है. वह कंपनी के चिप और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी दोनों को संभालेंगे. वहीं, Arthur Levinson अब Lead Independent Director की भूमिका निभाएंगे.

क्या बदल पाएंगे Apple का भविष्य?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या John Ternus Apple को फिर से वैसी इनोवेशन दे पाएंगे जैसी Steve Jobs के दौर में देखने को मिली थी. Ternus ने कहा है कि वह Apple के मूल्यों और विजन के साथ आगे बढ़ेंगे. लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि क्या वह कंपनी को नए युग में लीड कर पाएंगे या नहीं. 1 सितंबर 2026 से Apple के इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है.