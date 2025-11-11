Advertisement
अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक, 3 लाख कर्मचारी करते हैं काम... लेकिन CEO नहीं चलाते फोन! जानिए कैसे करते हैं काम

जहां आज की दुनिया में मोबाइल फोन काम और निजी जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, वहीं Jamie Dimon इसका उल्टा मानते हैं. उन्होंने CNN की एंकर Erin Burnett को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वे काम के दौरान फोन का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं — वे नोटिफिकेशन बंद रखते हैं और ज्यादातर टेक्स्ट मैसेज को नज़रअंदाज़ करते हैं.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 11, 2025, 08:29 AM IST
अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक JPMorgan Chase आज करीब $4.6 ट्रिलियन डॉलर की बैलेंस शीट के साथ दुनिया की सबसे प्रभावशाली वित्तीय संस्थाओं में से एक है. यह बैंक अपने तीन सबसे बड़े वॉल स्ट्रीट प्रतिद्वंद्वियों के संयुक्त मूल्य से भी ज़्यादा कीमती है. इस सफलता के पीछे मुख्य कारण माने जाते हैं इसके लंबे समय से CEO रहे Jamie Dimon. करीब 3 लाख कर्मचारियों के साथ, Dimon इस विशाल बैंक को सटीक अनुशासन और रणनीति से चलाते हैं.

Jamie Dimon का मोबाइल फोन से ‘दूरी बनाकर काम करने’ वाला मंत्र
जहां आज की दुनिया में मोबाइल फोन काम और निजी जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है, वहीं Jamie Dimon इसका उल्टा मानते हैं. उन्होंने CNN की एंकर Erin Burnett को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वे काम के दौरान फोन का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं — वे नोटिफिकेशन बंद रखते हैं और ज्यादातर टेक्स्ट मैसेज को नज़रअंदाज़ करते हैं. Dimon ने कहा, “मेरे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं है. अगर आप मुझे दिन में टेक्स्ट भेजते हैं, तो शायद मैं उसे नहीं पढ़ता.” 69 वर्षीय CEO के मुताबिक, सिर्फ उनके बच्चों के मैसेज ही उनके फोन पर आते हैं. उन्होंने बताया, “सिर्फ मेरे बच्चों के मैसेज की नोटिफिकेशन मुझे मिलती है, बस वही. जब वे मुझे टेक्स्ट करते हैं, तभी मैं देखता हूं.”

मीटिंग में 100% फोकस, बिना किसी फोन के
Dimon का मानना है कि काम के दौरान फोकस और एंगेजमेंट (Engagement) सबसे जरूरी हैं, न कि लगातार कनेक्टेड रहना. उन्होंने बताया कि जब वे JPMorgan के ऑफिस में घूमते या मीटिंग्स में शामिल होते हैं, तो वे फोन अपने पास नहीं रखते. उनका फोन ऑफिस में ही रहता है ताकि वे पूरी तरह मीटिंग पर ध्यान केंद्रित कर सकें. Dimon ने कहा, “जब मैं मीटिंग में जाता हूं, तो पहले से सारी जानकारी पढ़ लेता हूं. वहां मैं पूरी तरह ध्यान देता हूं — जो भी विषय है, उसे समझने और चर्चा में शामिल होने पर. मैं किसी दूसरी चीज़ में ध्यान नहीं भटकाता.”

लगभग दो दशकों से JPMorgan का नेतृत्व कर रहे Dimon का मानना है कि मीटिंग्स बिना किसी ध्यान भटकाव के और स्पष्ट उद्देश्य के साथ होनी चाहिए. वे कहते हैं कि जो लोग मीटिंग में बैठकर ईमेल या फोन चेक करते रहते हैं, वे असली एंगेजमेंट नहीं दिखाते.

अमेरिका की शिक्षा प्रणाली में बदलाव की जरूरत: Jamie Dimon
बैंकिंग और टेक्नोलॉजी के अलावा Jamie Dimon अब अमेरिका की शिक्षा प्रणाली में बदलाव की मांग भी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि स्कूल्स को समय के साथ विकसित (Evolve) होना चाहिए ताकि वे बदलते वर्कफोर्स की मांगों को पूरा कर सकें. Business Roundtable’s CEO Workforce Forum में बोलते हुए Dimon ने कहा कि स्कूलों को अब कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे विषयों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए. उनका मानना है कि अगर शिक्षा को उद्योग की ज़रूरतों के हिसाब से तैयार किया जाए, तो छात्रों को भविष्य में बेहतर नौकरियां मिलने की संभावना बढ़ेगी.

निजी क्षेत्र और शिक्षा संस्थान का सहयोग जरूरी
Jamie Dimon, जो कि New York Jobs CEO Council के बोर्ड सदस्य भी हैं, ने यह भी बताया कि कुछ शिक्षण संस्थान अब निजी कंपनियों के साथ साझेदारी कर रहे हैं ताकि ऐसे कोर्स बनाए जा सकें जो छात्रों को रोज़गार के लिए तैयार करें. उनके अनुसार, यही रास्ता है जिससे अमेरिका अपने युवाओं को डिजिटल युग की नौकरियों के लिए प्रशिक्षित कर सकता है.

