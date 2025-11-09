सिर्फ ₹1 में 2GB डेटा/दिन के साथ अनलिमिटेड कॉलिंग! ये कंपनी दे रही है 15 नवंबर तक स्पेशल ऑफर, कहीं मौका चूक न जाए

₹1 Recharge Plan: अगर आप भी महंगे रीचार्ज प्लान से परेशान हो गए हैं और कम कीमत वाले धमाकेदार रीचार्ज ऑफर की तलाश में हैं तो यह खबर आपके लिए है. आप भी मात्र 1 रुपये में पूरे एक महीने की वैलिडिटी के साथ फ्री कॉल्स और 60GB का मजा ले सकते हैं. है ना कमाल का ऑफर. लेकिन सबसे जरूरी बात की यह ऑफर 15 तारीख को ही खत्म होने वाला है. तो अगर आप भी महंगे रीचार्ज नहीं कराना चाहते हैं तो यह ऑफर जाने मत दीजिए. आइए आज के इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं इस ₹1 वाले प्लान की पूरी डिटेल्स

सरकारी टेलिकॉम कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए खास तोहफा तैयार किया है. बहुत ही कम कीतम में मिलने वाले इस प्लान में डेटा और कॉलिंग दोनों का मजा यूजर्स को मिलेगा. BSNL के ₹1 वाला प्लान आपके लिए परफेक्ट साबित हो सकता है. लेकिन 15 नवंबर को BSNL का बोनान्जा ऑफर खत्म होने जा रहा है. तो अगर आप भी बेहद कम कीमत में पूरे महीने फ्री कॉलिंग, भरपूर डेटा और एसएमएस का मजा लेना चाहते हैं तो देर न करें और इस मौके का फायदा तुरंत उठा लें.

ये रही ऑफर की पूरी डिटेल्स

BSNL का यह खास ₹1 वाले प्लान में यूजर्स को पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी मिलती है. इस ऑफर में यूजर्स को पूरे महीने के लिए सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग, हर दिन 2GB 4G डेटा और 100 एसएमएस मिलते हैं. यानी कुल मिलाकर ग्राहक पूरे महीने में 60GB डेटा का इस्तेमाल कर सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं अगर डेली डेटा लिमिट खत्म भी हो जाए तो इंटरनेट 40kbps की स्पीड पर चलता रहेगा जिससे कनेक्शन पूरी तरह बंद नहीं होगा.

यह ऑफर सिर्फ नए BSNL यूज़र्स के लिए है. यानी अगर आप पहले से BSNL के ग्राहक हैं तो इस प्लान का फायदा नहीं उठा पाएंगे. कंपनी नए ग्राहकों को इस प्लान के साथ फ्री 4G सिम भी दे रही है.

कैसे मिलेगा यह ऑफर

BSNL के मुताबिक, यह ऑफर 15 नवंबर तक ही उपलब्ध रहेगा. इसे पाने के लिए आप अपने नजदीकी BSNL रिटेलर, कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जा सकते हैं या फिर BSNL की वेबसाइट और सेल्फकेयर ऐप के ज़रिए भी इसकी पूरी जानकारी लेकर इस प्लान को ले सकते हैं.

