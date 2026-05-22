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Hindi Newsटेकप्लास्टिक की बोतल से कूलर बन जाएगा AC! लू में भकाभक छोड़ेगा ठंडी हवा, जानिए ये देसी Trick

प्लास्टिक की बोतल से कूलर बन जाएगा AC! लू में भकाभक छोड़ेगा ठंडी हवा, जानिए ये देसी Trick

Cooler Cooling Hack: मई-जून की गर्मी और बढ़ते बिजली बिलों के बीच कूलर भी बेअसर साबित हो रहा है. गर्मी इतनी बढ़ गई है कि पानी के साथ भी कूलर चलाने के बाद भी गर्म हवा मिल रही है. ऐसे में बहुत से लोग बर्फ और नमक वाला हैक्स ट्राई कर रहे हैं. लेकिन ठंडी हवा पानी के लिए इस ट्रिक को बार बार करना पड़ता है. ऐसे में अगर आप कुछ प्लास्टिक की बोतल वाला हैक ट्राई करते हैं, तो आपको ठंडी हवा भी मिलेगी और बार-बार परेशान भी नहीं होना पड़ेगा.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: May 22, 2026, 10:43 AM IST
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प्लास्टिक की बोतल से कूलर बन जाएगा AC! लू में भकाभक छोड़ेगा ठंडी हवा, जानिए ये देसी Trick

Plastic Bottle ice Pack: चिलचिलाती गर्मी और आसमान छूते पारे ने लोगों को परेशान कर दिया है. ऐसे में लोगों को AC का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ रहा है. लगातार एसी चलने के कारण महीने के आखिरी में आने वाला बिल लोगों का बजट बिगाड़ रहा है. वहीं रिकॉर्ड तोड़ गर्मी में कूलर भी हांफने लगे हैं, ऐसे में समझ नहीं आता है कि कमरे को ठंडा कैसे किया जाए. लेकिन अगर आप कूलर से ही ठंडक चाहते हैं को कुछ घरेलू उपाय को अपनाकर आप भी गर्मी को भगा सकते हैं. 

कूलर के पानी में नमक और बर्फ मिलाने की बात तो हर कोई कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बार-बार करना पड़ता है, नहीं तो कूलर फिर से गर्म हवा देने लगता है. दिन तो ठीक रात के समय यह परेशानी का कारण बन सकता है. लेकिन अगर आप एक दूसरा तरीका अपनाएं तो इस समस्या से राहत भी पा सकते हैं और कूलर भी ठंडी हवा देगा. वह है प्लास्टिक की पुरानी बोतलें. जी हां, सिर्फ एक खाली बोतल आपके साधारण से कूलर को शिमला जैसी ठंडक देने वाली मशीन में बदल सकती है.  

इस तरह घर पर ही बनाएं आइस पैक

घर में बेकार पड़ी प्लास्टिक की बोतल भी आपके काफी काम आ सकती है. अगर आपके पास 1 या 2 लीटर की खाली बोतल है, तो उससे आप आसानी से एक शानदार आइस पैक तैयार कर सकते हैं. आप बोतल में पानी भरने के बाद उसमें 4-5 चम्मच नमक डाल कर फ्रीजर में कुछ घंटों के लिए रख दें.

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कुछ समय बाद बोतल के अंदर का पानी पूरी तरह बर्फ बन जाएगा. पानी में नमक मिले होने के कारण से इसकी ठंडक ज्यादा समय तक बनी रहती है और बर्फ जल्दी पिघलती नहीं है. यही वजह है कि यह बोतल एक लंबे समय तक चलने वाले आइस पैक की तरह काम कर सकती है. यानी जिस प्लास्टिक बोतल को आप बेकार समझकर फेंक देते थे, उसी का इस्तेमाल एक उपयोगी घरेलू जुगाड़ के तौर पर किया जा सकता है.

पानी में नमक क्यों मिलाना?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि पानी में नमक क्यों मिलाना पड़ा? बर्फ तो वैसे भी फ्रिज में जम जाती है और ठंडक देती है. इस सवाल का जवाब है कि नमक वाला पानी फ्रीजिंग प्वाइंट को कम कर देता है. यानी नमक वाले पानी से जो बर्फ बनती है, वह नार्मल बर्फ से कहीं ज्यादा ठंडी रहती है और काफी समय तक पिघलती भी नहीं है. नार्मल बर्फ एक से दो घंटे में पानी बन जाती है, लेकिन नमक वाली बर्फ  4 से 6 घंटे तक कूलर के पानी को ठंडा रखती है.  

इस तरह से करें इन बोतल्स का इस्तेमाल

अगर आपने इस तरीके से बोतल में बर्फ तैयार कर ली, तो उसका इस्तेमाल कूलर को ज्यादा समय तक, ठंडा करने के लिए किया जा सकता है. इसके लिए जमी हुई बोतल को सीधे कूलर की पानी वाली टंकी में रख दें. क्योंकि बोतल का ढक्कन बंद रहता है, इसलिए अंदर का पानी बाहर नहीं निकलेगा और टंकी का पानी भी किसी तरह से प्रभावित नहीं होगा.

बोतल के अंदर मौजूद बर्फ धीरे-धीरे कूलर के पानी को ठंडा करती रहती है, जिससे कूलर की हवा पहले से ज्यादा ठंडी महसूस होती है. एक बोतल पिघलने में 4-5 घंटे का समय लगेगा, इसलिए बार-बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ती. आप चाहें तो ऐसी कई बोतलें पहले से तैयार करके फ्रीजर में रख सकते हैं और जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल करें.

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इन बातों का भी रखें ध्यान

अगर आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका कूलर बिना किसी नुकसान के पहले से ज्यादा कूलिंग देगा. बोतल में जमा बर्फ टंकी के पानी को लंबे समय तक ठंडा बनाए रखती है, जिससे कूलर से निकलने वाली हवा भी ज्यादा ठंडी महसूस होती है.
बेहतर रिजल्ट के लिए कूलर में हनीकॉम्ब पैड्स का इस्तेमाल करें. ये पैड ठंडे पानी को ज्यादा देर तक बनाए रखते हैं, जिससे हवा लगातार ठंडी और ताजा बनी रहती है. साथ ही समय समय पर कूलर की सफाई भी करें और कूलर को खुली जगह पर रखें, जिससे एयर फ्लो सही बना रहे.  

(ये भी पढ़ेंः चीन दौरे के बाद बदले ट्रंप के सुर! आखिरी मिनट फाड़ दिया AI को रोकने वाला सरकारी आदेश)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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