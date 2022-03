Just Corseca Snugar: Smartwatch ने मचाया धमाल! बिना फोन के लगेंगे कॉल, फुल चार्ज में चलेगी 15 दिनों तक; जानिए फीचर्स

नई दिल्ली. Just Corseca Snugar Smartwatch: स्मार्टफोन्स के साथ-साथ स्मार्टवॉचेस काफी पॉपुलर हो गई हैं. अब फोन के सारे काम स्मार्टवॉच के जरिए किए जा सकते हैं. चाहे वो कॉल हो या फिर हेल्थ को हिट रखना. डैमसन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (Damson Technologies Pvt Ltd) का एक प्रमुख ब्रांड Just Corseca ने हाल ही में एक ऐसी स्मार्टवॉच पेश की है, जिसने धमाल मचा दिया है. Just Corseca Snugar Smartwatch दिखने में काफी स्टाइलिश है और तगड़ी बैटरी के साथ आती है. Snugar Smartwatch में कई स्पोर्ट्स मोड, फाइंड माई फोन, रिमोट कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, स्टॉपवॉच, काउंटडाउन टाइमर जैसी कई फीचर्स हैं. आइए जानते हैं Just Corseca Snugar Smartwatch के बारे में सबकुछ...

Just Corseca Snugar Smartwatch: क्या मिलता है बॉक्स में?

Just Corseca Snugar Smartwatch के बॉक्स के अंदर स्मार्टवॉच, एक चार्जिंग केबल दिया है. इसके अलावा इसमें वॉरेंटी कार्ड और QR Code मिलेगा. जिसके जरिए आप ऐप को डाउनलोड कर सकेंगे. आखिर में इसमें एक यूजर मैन्युअल मिलेगा, जहां आपको पता चलेगा कि स्मार्टवॉच को किस तरह ऐप से कनेक्ट करना है और स्मार्टवॉच में क्या-क्या फीचर्स मिलेंगे.

Just Corseca Snugar Smartwatch: कैसा है डिजाइन?

Just Corseca Snugar Smartwatch का डिजाइन काफी स्टाइलिश है. यह काफी लाइट है, यानी इसको काफी आसानी से कैरी किया जा सकता है. यह स्मार्टवॉच तीन कलर ऑप्शन्स- ब्लैक, ग्रीन और ब्लू रंग में आती है. तीनों में रंग में स्मार्टवॉच काफी सॉलिड लग रही है. वॉच के राइट साइड में एक बटन मिलती है, जिससे वॉच को कंट्रोल किया जा सकता है. पीछे की तरह से वॉच को चार्ज किया जा सकता है.

Just Corseca Snugar Smartwatch: कैसा है परफॉर्मेंस?

Just Corseca Snugar Smartwatch की परफॉर्मेंस की बात करें, तो इसको इस्तेमाल करना काफी आसान है. फोन से कनेक्ट करने के बाद सारे काम स्मार्टवॉच से किए जा सकते हैं. चाहे वो फोन कॉल करना हो या फिर मैसेजिस को देखना. वॉच के जरिए भी फोटो क्लिक की जा सकेगी. इसमें सटीकता के लिए एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप और स्लीप मॉनिटर के साथ कई स्पोर्ट्स मोड हैं. वॉच 240x280 रिज़ॉल्यूशन के साथ 1.69 इंच के एचडी एलसीडी कलर डिस्प्ले से लैस है. स्नूगर आपके ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन और ब्लड प्रेशर की निगरानी कर सकता है. इसमें ऑप्टिकल हार्ट रेट सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, जायरोस्कोप, स्लीप मॉनिटरिंग भी है. 200 एमएएच की बैटरी शामिल है जिसमें 5 दिनों का फंक्शनिंग टाइम और 15 दिनों का स्टैंडबाय है. कॉल करने या याने पर आप फोन के जरिए भी बात कर सकते हैं, जिसमें स्पीकर्स भी दिए हुए हैं.

Just Corseca Snugar Smartwatch: इतनी कीमत में मिलेगा सबकुछ

Just Corseca Snugar Smartwatch की लॉन्चिंग प्राइज 8,999 रुपये है, लेकिन ऑफिशियल स्टोर और अमेजन से इसे 5,999 रुपये में खरीदा जा सकता है. इस रेंज में Noise, Honor, Amazfit और Realme की वॉच आती है. लेकिन फीचर्स के मामले में स्नूगर स्मार्टवॉच जबरदस्त है. अगर आपका 6 हजार रुपये है और शानदार स्मार्टवॉच की तलाश में हैं, तो Just Corseca Snugar Smartwatch को खरीद सकते हैं.