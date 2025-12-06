अब उंगलियां भी मत हिलाइए! चीन का नया फोन सिर्फ आवाज सुनकर कर देगा हर काम!

Agentic AI Smartphone China: हर दिन एडवांस होती टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक बार फिर से चीन ने बड़ा कारनामा किया है. चीन ने कमाल करते हुए एक ऐसा फोन बना लिया है जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है. अब तक हम स्मार्टफोन में AI असिस्टेंट को सिर्फ सवालों के जवाब देते या छोटे-मोटे काम करते ही देखे हैं लेकिन पहली बार ऐसा फोन सामने आया है जो इंसान की तरह खुद स्क्रीन देखता है ऐप खोलता है फॉर्म भरता है और आपके सिर्फ कहने से ही पूरा काम कर देता है. आइए जानते हैं चीन के इस कमाल के एआई फोन के बारे में साथ में जानेंगे इसके कमाल के फीचर्स.

चीन की कंपनी ZTE और TikTok की पेरेंट कंपनी ByteDance के इस Agentic AI स्मार्टफोन ने टेक इंडस्ट्री में नई हलचल पैदा कर दी है. क्योंकि यह सिर्फ स्मार्ट नहीं बल्कि खुद-से-खुद चलने वाला असली AI फोन है. इस फोन का नाम Nubia M153 (Prototype) है.

चीन के शेंजेन के बिजनेसमैन टेलर ओगन ने अपने X अकाउंट से इसका डेमो वीडियो शेयर किया है. यह फोन Android सिस्टम पर काम करता है और इसमें ByteDance का स्मार्ट AI एजेंट Doubao लगा है जो चीन में पहले से ही करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं.

Another DeepSeek moment. This is the world’s first actual smart phone. It’s an engineering prototype of ZTE’s Nubia M153 running ByteDance’s Doubao AI agent fused into Android at the OS level. It has complete control over the phone. It can see the UI, choose/download apps,… pic.twitter.com/lM9PYMoQek — Taylor Ogan (@TaylorOgan) December 4, 2025

इस फोन में AI क्या-क्या कर सकता है?

अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि इस फोन में एआई क्या क्या कर सकता है? तो आपको बता दें कि इस फोन में ByteDance का स्मार्ट AI एजेंट Doubao आपके सिर्फ कहने से ही इंसान की तरह फोन चलाता है. डेमो वीडियो के अनुसार एआई को पूरा कंट्रोल दिया गया है और वह खुद स्क्रीन देखकर ऐप खोलता है, फॉर्म भरता है, कॉल करता है, डाउनलोड करता है, मल्टी-स्टेप टास्क खुद पूरा करता है, यूजर के काम के लिए सही ऐप चुनता है, जरूरत पड़ने पर दूसरी एआई बॉट्स से बात भी करता है यानी यह एआई फोन को वैसे ही चलाता है जैसे कोई इंसान उंगलियों से चलाता है.

सबसे पावरफुल फीचर क्या है?

लाइन में खड़े होने के लिए आदमी बुक करना

बिजनेसमैन टेलर ओगन वीडियो में बोला कि Book someone to stand in line for me. इसके बाद एआई ने खुद सही ऐप चुना फॉर्म भरा सर्विस बुक की और फिर कन्फर्मेशन दिखाया यह सब बिना यूजर के बताए ही कौन से ऐप का इस्तेमाल करना है, एआई ने सब कर लिया.

This isn’t a chat overlay, it’s a true multimodal agent. It has the brand-new Snapdragon 8 Elite Gen 5 with 16GB RAM, so it can push a lot of the agentic workload on-device. Here I take a picture of a NIO battery swap station and ask, “What is this thing?” It’s running… pic.twitter.com/b0rg7iJX3l — Taylor Ogan (@TaylorOgan) December 4, 2025

सिर्फ एक फोटो से होटल बुकिंग

ओगन ने होटल की बाहर की एक इमेज ली और बोला Book a hotel for tonight. इतना बोलते ही एआई ने फोटो से पहले होटल का पहचाना ऐप खोला, डेट डाली रेट चेक किया सिर्फ इतना ही नहीं पालतू जानवरों की पॉलिसी भी चेक की और मिनटों में बुकिंग प्रोसेस पूरा किया.

टैक्सी बुक करना और बाद में एड्रेस बदलना

एआई ने GPS देखकर सही ऐप खोला, राइड बुक की, यात्रा के दौरान ड्रॉप लोकेशन खुद बदली, ऐप और टैक्सी सिस्टम दोनों में अपडेट भेजा यह ऐसा काम है जो अभी तक कोई भी ग्लोबल एआई असिस्टेंट नहीं कर सकता है.

अब फोन के हार्डवेयर और एआई मॉडल भी जानिए

यह प्रोटोटाइप Qualcomm के नए Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट और 16 GB रैम की सहायता से काम करता है. AI एजेंट अपने काम को क्लाउड-से जुड़े फैसले और ऑन-डिवाइस स्क्रीन कंट्रोल में बांटता है. इसमें Doubao समझता है कि करना क्या है और Nebula-GUI फोन के अंदर हाथ-पैर की तरह काम करता है. यह डिवाइस एक OS-नेटिव GUI एजेंट है जिसे चीनी मोबाइल UI प्रवाहों पर ट्रेन किया गया है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी दुनिया में किसी भी iPhone या Samsung में ऐसा एजेंटिक एआई मौजूद नहीं है.

