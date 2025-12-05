Advertisement
सिर्फ फोन पर टैप करते ही हो जाएगा Payment! आ गया कमाल का फीचर, जानिए कैसे करता है काम

Phone Tap Payment Feature: भारत में डिजिटल पेमेंट्स का एक्सपीरियंस बदलने वाला है. डेलीलाइफ की ऑनलाइन खरीदारी के लिए बार-बार कार्ड डिटेल भरने और CVV डालने की झंझट अब दूर होने वाली है. भारतीय फिनटेक सेक्टर से एक ऐसी तकनीक सामने आई है जो सिर्फ एक टैप में ऑनलाइन पेमेंट पूरा करने की सुविधा देगी.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Dec 05, 2025, 01:14 PM IST
Phone Tap Payment Feature: भारत में डिजिटल पेमेंट्स का खेल अब पूरी तरह से बदलने वाला है. एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी तैयार कर ली गई है जो ऑनलाइन पेमेंट करने का तरीका पूरी तरह से  बदल देगी. जिसके बाद पेमेंट के लिए न तो CVV डालने की जररूत होगी और न ही बार-बार कार्ड डिटेल टाइप करने का झंझट होगा. क्या है यह नई टेक्नोलॉजी और कैसे करती है काम आइए जानते हैं.

नए टेक्नोलॉजी के आने के बाद बस अपना कार्ड फोन पर टैप कीजिए और पेमेंट पूरा! भारतीय फिनटेक स्टार्टअप Pine Labs का यह नया पेटेंट डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री में बड़ा बदलाव ला सकता है क्योंकि यह ऑनलाइन शॉपिंग के सबसे बड़े झंझट कार्ड डिटेल बार-बार भरने और  CVV डालने की जरूरत को पूरी तरह खत्म कर देगा. इस टेक्नोलॉजी के आने से ऑनलाइन चेकआउट पहले से तेज, सेफ और बहुत ही आसान हो जाएगा.

कैसे होगा कॉन्टैक्टलेस पेमेंट
पाइन लैब्स के CEO अमरीश राउ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इस पेटेंट को भारत के डिजिटल पेमेंट के लिए एक ब्रेकथ्रू मोमेंट बताया है. उन्होंने कहा कि यूजर्स जल्द ही ई-कॉमर्स, फूड डिलीवरी ऐप्स और दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के चेकआउट पेजेस पर एक नया ऑप्शन मिलेगा Tap to Pay Online का. जैसे ही यूजर इस ऑप्शन को सेलेक्ट करें फोन का NFC यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन हार्डवेयर एक्टिवेट हो जाएगा और यूजर अपने कार्ड को डिवाइस के पास रखकर  सिर्फ टैप करके ही पेमेंट पूरा कर सकेंगे.

ऑनलाइन कॉमर्स की बड़ी चुनौती होगी दूर
CEO  राउ ने यह भी बताया कि कॉन्टैक्टलेस पेमेंट को ऑफलाइन पेमेंट की तरह आसान बनाने के लिए यह बड़ा कदम साबित होगा, जिससे सबसे बड़ी रुकावटों में से एक बार-बार कार्ड डिटेल्स भरने की समस्या खत्म हो जाएगी. पाइन लैब्स को उम्मीद है कि इस टैप-आधारित सिस्टम से लेन-देन फेल होने की समस्या भी कम होगी जो भारत के ऑनलाइन कॉमर्स में एक बड़ी चुनौती है.
यह पेटेंट ऐसे समय में आया है जब Pine Labs ने सितंबर तिमाही में शानदार नतीजे दिए हैं. Pine Labs ने Q2 FY25 में 6 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट पाया है जो बीते साल इसी पीरियड में 32 करोड़ रुपये का घाटा था.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

