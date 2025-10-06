BSNL का देसी 4G नेटवर्क अब बनेगा 5G, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बता डाली टाइमलाइन

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रविवार को बताया कि भारत में बने बीएसएनएल (BSNL) के देसी 4G नेटवर्क को आगामी 6 से 8 महीनों में 5G में अपग्रेड कर दिया जाएगा. उन्होंने यह बात दिल्ली में आयोजित ‘कौटिल्य इकोनॉमिक एन्क्लेव 2025’ कार्यक्रम में कही. उन्होंने कहा, “ये भारत की नई तकनीकी क्षमता और नवाचार का प्रतीक है. लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे. आने वाले महीनों में सभी 4G टावर को 5G में बदला जाएगा और देशभर में एंड-टू-एंड 5G सेवा शुरू होगी.”

BSNL बना आत्मनिर्भर, 5 देशों के खास क्लब में भारत शामिल

भारत अब उन गिने-चुने 5 देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास स्वदेशी टेलीकॉम टेक्नोलॉजी है. बीएसएनएल ने हाल ही में ‘भारत टेलीकॉम स्टैक’ या ‘स्वदेश 4G नेटवर्क’ लॉन्च किया है. ये पूरा नेटवर्क भारत में ही तैयार किया गया है- TCS (टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज), C-DOT और Tejas Networks जैसी कंपनियों की मदद से. इस नेटवर्क की मदद से अब 26,700 गांवों में पहली बार तेज इंटरनेट पहुंचेगा. गांवों में रहने वाले लोग भी अब डिजिटल पढ़ाई, स्मार्ट खेती और 24x7 टेलीमेडिसिन जैसी सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे.

BSNL की बड़ी वापसी: 17 साल बाद मुनाफा, करोड़ों यूजर्स जुड़े

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने बताया कि BSNL 17 साल बाद फायदे में आया है. एक साल के भीतर इसके यूजर्स की संख्या 78 लाख से बढ़कर 2.2 करोड़ हो गई है. उन्होंने कहा कि आज भारत सिर्फ तकनीकी मामलों में ही नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से भी तेजी से आगे बढ़ रहा है. 2027 तक भारत के दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की उम्मीद है.

5G से क्या होंगे फायदे?

- तेज इंटरनेट स्पीड

- कम नेटवर्क लेटेंसी (डिले)

- स्मार्ट सिटी और ऑटोमेशन में मदद

- ऑनलाइन एजुकेशन और हेल्थकेयर में सुधार

- ग्रामीण भारत को डिजिटल सुविधा