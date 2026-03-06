बच्चों के हाथ से छिनेगा फोन! सरकार का खास प्लान तैयार, जानिए कितनी उम्र तक लग सकता है बैन

Karnataka Social Media Ban Proposal: क्या आपके घर के बच्चे भी दिन भर रील (Reels) बनाने या स्क्रॉल करने में लगे रहते हैं? अगर हां, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है. कर्नाटक सरकार अब एक ऐसा क्रांतिकारी कानून बनाने पर विचार कर रही है, जो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगा सकता है. अगर यह प्रस्ताव कानून बनता है, तो कर्नाटक ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा.

क्यों पड़ी इस सख्त कानून की जरूरत?

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने बजट भाषण में साफ किया कि मोबाइल और सोशल मीडिया की लत बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और पढ़ाई पर बुरा असर डाल रही है. सरकार का मानना है कि डिजिटल एडिक्शन (Digital Addiction) एक गंभीर बीमारी की तरह फैल रही है, जिसे रोकने के लिए सख्त कदम उठाना बेहद जरूरी हो गया है. इसके लिए सरकार ने राज्य में 'मोबाइल छोड़ो, किताब पकड़ो' नाम से एक अभियान की शुरुआत की है, जिससे बच्चे स्क्रीन छोड़कर लाइब्रेरी का रुख करें. इस साल सरकार ने अपने भारी-भरकम बजट में डिजिटल सुरक्षा और बच्चों के भविष्य को लेकर खास रोडमैप तैयार किया है.

दुनिया के इन देशों में पहले से है सख्ती

16 साल से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पूरी तरह बैन लगाने वाला भारत अकेला देश नहीं है. इससे पहले दुनिया के कई बड़े देश बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए यह कदम उठा चुके हैं. कुछ देशों ने 16 से 18 साल तक के बच्चों के लिए कंटेंट को सुरक्षित रखने वाली सेटिंग्स लागू की हैं. इन देशों के अनुभव को देखकर कर्नाटक सरकार भी इस कदम पर विचार कर रही है.

ऑस्ट्रेलिया में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर सख्त रिस्ट्रिक्शन

ऑस्ट्रेलिया ने बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पहले ही सबसे सख्त रिस्ट्रिक्शन लागू कर दिए हैं. देश में 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने पर रोक है. यह कानून 10 दिसंबर, 2025 से ही लागू है. यह प्रतिबंध TikTok, X, Instagram और Snapchat जैसे प्लेटफॉर्म पर लागू होता है. इस नियम का पालन देश के ई-सेफ्टी कमिश्नर द्वारा कराया जाता है.

फ्रांस भी सख्त प्रतिबंध पर कर रहा विचार

बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर फ्रांस कड़े कानून बनाने पर विचार कर रहा है. फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने जनवरी 2026 में एक विधेयक को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंच से बैन करना है. इस बिल में प्लेटफॉर्मों को एज-वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है. हालांकि, कानून बनने से पहले इस विधेयक को सीनेट से मंजूरी मिलना आवश्यक है.

डेनमार्क भी कर रहा विचार

डेनमार्क ने एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसमें एज लिमिट और माता-पिता की सहमति को वरीयता दी जा रही है. सरकार ने नवंबर 2025 में सोशल मीडिया के उपयोग के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष निर्धारित करने के समझौते की घोषणा की है. इस प्रस्ताव के बाद 13 और 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को माता-पिता की सहमति के बिना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी. इस नियम को लागू कराने के लिए अधिकारी डेनमार्क की राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पहचान सिस्टम का उपयोग करने की योजना बना रहे हैं.

स्पेन ने भी कस ली है कमर

स्पेन ने भी 16 साल से कम उम्र के टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर बैन लगाने का प्रस्ताव रखा है. प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने फरवरी 2026 में इस योजना की घोषणा की थी. इस कानून के तहत प्लेटफॉर्मों को एज-वेरिफिकेशन सिस्टम लागू करना होगा. इसके साथ ही सरकार ने इस नियम में ऐसे प्रावधान रखे हैं, जो पालन न होने पर प्लेटफॉर्म के अधिकारियों को जवाबदेह ठहरा सकते हैं.

अमेरिका में भी टीनएजर्स के लिए सोशल मीडिया बैन

अमेरिका में भी बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर नियम राज्य स्तर पर लागू किए जाते हैं. यहां यूटा, टेक्सास और अर्कांसस सहित कई राज्यों ने ऐसे कानून बनाए हैं, जिनमें टीनएजर्स को सोशल मीडिया खाते रखने या बनाने के लिए माता-पिता की सहमति अनिवार्य है. यहां हर राज्य ने अपने-अपने अनुसार बच्चों की उम्र का क्राइटेरिया बनाया हुआ है. यह कहीं 16 साल है तो कहीं 18 साल रखा गया है.

