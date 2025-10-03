Karva Chauth 2025: चांद देखते ही पत्नी को गिफ्ट करें ये Smartphone! पानी पीते ही लगाएगी गले

Karva Chauth 2025: करवाचौथ का त्योहार नजदीक आ रहा है. इस बार 10 अक्तूबर को यह पर्व मनाया जा रहा है. करवाचौथ को अगर आप भी स्पेशल बनाना चाहते हैं तो इस बार जरूर अपनी प्रेमिया-पत्नी को कुछ ऐसा गिफ्ट दें जो उनकी पसंद आए साथ ही उनके काम भी आए. अगर आप ऐसा कोई गिफ्ट तलाश रहे हैं तो स्मार्टफोन एडवांस कैमरा फीचर्स वाले फोन से बेहतर और क्या हो सकता है?

शानदार कैमरे वाला स्मार्टफोन सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि हर खास पल को कैद करने का एक जरिया है. और सबसे अच्छी बात इस समय कई ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल चल रही हैं जिससे आपको कम दामों में बेहतरीन स्मार्टफोन मिल जाएंगे.

सेल में कम कीमत में मिलने वाले स्मार्टफो में न सिर्फ अच्छी फोटो आएगी बल्कि लंबी बैटरी और मॉडर्न फीचर्स भी मिलेगा. ऐसा स्मार्टफोन इस करवाचौथ को और भी खास बना सकता है. तो अपनी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तैयार हो जाइए और जानिए कौन से कैमरा स्मार्टफोन इस सेल में आपके बजट और उनकी पसंद में फिट बैठ सकते हैं! आइए जानते हैं...

Samsung Galaxy S24 5G

अगर आप एक अच्छा और स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो Samsung Galaxy S24 5G आपके लिए बेस्ट vivo T4 है. आप इस फोन को गिफ्ट कर सकते हैं. इस स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है. फ्लिपकार्ट सेल में फोन 39,999 रुपये का मिल रहा है. हैंडसेट में 4000mAh की बैटरी और 50MP का कैमरा दिया गया है. जब यह फोन लॉन्च हुआ था तो इसकी कीमत 59,000 रुपये थी.

vivo T4

अगर आप और कम बजट वाला फोन खोज रहे हैं तो आपके लिए vivo T4 भी एक म है. सेल में अभी यह फोन 20,999 रुपये से मिल रहा है. इस कीमत में यह फोन अपने सेगमेंट में बैलेंस्ड फीचर्स देता है और फोटोग्राफी के लिए भरोसेमंद है. हालांकि इसमें अल्ट्रावाइड कैमरा और एनएफसी सपोर्ट नहीं है, लेकिन इसका 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 4के वीडियो रिकॉर्डिंग और 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा इसे कैमरा-फ्रेंडली बनाते हैं.

Motorola Edge 60 Stylus

अगर आप अपनी वाइफ या प्रेमिका के लिए एक बेहतर कैमरा क्वालिटी वाला फोन खोज रहे हैं तो आप Motorola Edge 60 Stylus फोन खरीद सकते हैं. इस फोन में की कीतम 19,999 रुपये में फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है. साथ ही यह फोन दिन की रोशनी में अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस और अल्ट्रावाइड कैमरा देता है. हालांकि कम रोशनी में फोटो क्वालिटी को और बेहतर किया जा सकता है.

