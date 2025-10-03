Advertisement
trendingNow12945764
Hindi Newsटेक

Karva Chauth 2025: चांद देखते ही पत्नी को गिफ्ट करें ये Smartphone! पानी पीते ही लगाएगी गले

Karva Chauth 2025: करवाचौथ 2025 नजदीक है और यह त्योहार हर जोड़े के लिए खास होता है. अगर आप इस बार अपनी पत्नी को सच में खुश करना चाहते हैं तो कुछ ऐसा गिफ्ट करें जो उनके लिए उपयोगी भी हो और उन्हें पसंद भी आए. इस मौके पर कैमरा स्मार्टफोन से बेहतर विकल्प शायद ही कोई हो. खास बात यह है कि अभी कई ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल चल रही हैं जिससे आप इसे कम कीमत में खरीद सकते हैं और इस खास दिन को और भी यादगार बना सकते हैं.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 03, 2025, 08:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Karva Chauth 2025: चांद देखते ही पत्नी को गिफ्ट करें ये Smartphone! पानी पीते ही लगाएगी गले

Karva Chauth 2025: करवाचौथ का त्योहार नजदीक आ रहा है. इस बार 10 अक्तूबर को यह पर्व मनाया जा रहा है. करवाचौथ को अगर आप भी स्पेशल बनाना चाहते हैं तो इस बार जरूर अपनी प्रेमिया-पत्नी को कुछ ऐसा गिफ्ट दें जो उनकी पसंद आए साथ ही उनके काम भी आए. अगर आप ऐसा कोई गिफ्ट तलाश रहे हैं तो स्मार्टफोन एडवांस कैमरा फीचर्स वाले फोन से बेहतर और क्या हो सकता है?

शानदार कैमरे वाला स्मार्टफोन सिर्फ एक तोहफा नहीं बल्कि हर खास पल को कैद करने का एक जरिया है. और सबसे अच्छी बात इस समय कई ऑनलाइन और ऑफलाइन सेल चल रही हैं जिससे आपको कम दामों में बेहतरीन स्मार्टफोन मिल जाएंगे.

सेल में कम कीमत में मिलने वाले स्मार्टफो में न सिर्फ अच्छी फोटो आएगी बल्कि लंबी बैटरी और मॉडर्न फीचर्स भी मिलेगा. ऐसा स्मार्टफोन इस करवाचौथ को और भी खास बना सकता है. तो अपनी पत्नी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तैयार हो जाइए और जानिए कौन से कैमरा स्मार्टफोन इस सेल में आपके बजट और उनकी पसंद में फिट बैठ सकते हैं! आइए जानते हैं...

Add Zee News as a Preferred Source

Samsung Galaxy S24 5G
अगर आप एक अच्छा और स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो Samsung Galaxy S24 5G आपके लिए बेस्ट vivo T4 है. आप इस फोन को गिफ्ट कर सकते हैं. इस स्मार्टफोन में Snapdragon 8 Gen 3 प्रोसेसर मिलता है. फ्लिपकार्ट सेल में फोन 39,999 रुपये का मिल रहा है. हैंडसेट में 4000mAh की बैटरी और 50MP का कैमरा दिया गया है. जब यह फोन लॉन्च हुआ था तो इसकी कीमत 59,000 रुपये थी.

ये भी पढ़ेंः बदल जाएगा Instagram चलाने का तरीका! खोलते ही दिखेंगे Reels, मैसेज की जगह भी बदलेगी

vivo T4
अगर आप और कम बजट वाला फोन खोज रहे हैं तो आपके लिए vivo T4 भी एक म है. सेल में अभी यह फोन 20,999 रुपये से मिल रहा है. इस कीमत में यह फोन अपने सेगमेंट में बैलेंस्ड फीचर्स देता है और फोटोग्राफी के लिए भरोसेमंद है. हालांकि इसमें अल्ट्रावाइड कैमरा और एनएफसी सपोर्ट नहीं है, लेकिन इसका 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 4के वीडियो रिकॉर्डिंग और 32 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा इसे कैमरा-फ्रेंडली बनाते हैं.

Motorola Edge 60 Stylus
अगर आप अपनी वाइफ या प्रेमिका के लिए एक बेहतर कैमरा क्वालिटी वाला फोन खोज रहे हैं तो आप Motorola Edge 60 Stylus फोन खरीद सकते हैं. इस फोन में की कीतम 19,999 रुपये में फ्लिपकार्ट पर मिल रहा है. साथ ही यह फोन दिन की रोशनी में अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस और अल्ट्रावाइड कैमरा देता है. हालांकि कम रोशनी में फोटो क्वालिटी को और बेहतर किया जा सकता है.

ये भी पढे़ंः अब फोटो-वीडियो Free में नहीं होगी सेव, इस प्लेटफॉर्म ने शुरू किया पेड सब्सक्रिप्शन

About the Author
author img
Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

...और पढ़ें

TAGS

Karva Chauth 2025camera smartphoneGirlfriend Gift Ideas

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;