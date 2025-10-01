इस करवाचौथ पत्नी को दें आराम, घर ले आएं ये 'Smart Robot', चुटकियों में निपटा देंगे ये काम!

Karwachauth Gift Ideas: अगर आप करवाचौथ या दिवाली पर अपनी पत्नी के लिए स्पेशल गिफ्ट खरीदने की सोच रहे हैं, तो इस बार आप ज्वेलरी या कपड़ों की बजाय उन्हें होम क्लीनिंग रोबोट गिफ्ट करें सकते हैं. ये स्मार्ट रोबोट घर की सफाई को बेहद आसान बनाते हैं.
Home Cleaning Robots: दिवाली का त्योहार हो और गिफ्ट की तलाश न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता. इस खास मौके पर लोग सोना या चांदी खरीदते हैं. वहीं करवाचौथ पर अपनी पत्नी को स्पेशल तोहफा देते हैं. अक्सर लोग ज्वेलरी, परफ्यूम या कपड़े ही गिफ्ट करते हैं. लेकिन आप दूसरे से हटके कुछ यूनिक गिफ्ट देना चाहते हैं तो इस बार होम क्लीनिंग रोबोट ट्राई कर सकते हैं.
ये स्मार्ट क्लीनिंग डिवाइस आपकी पत्नी के काम का बोझ हल्का करने में मददगार साबित होंगे और घर की चकाचक साफ कर देंगे. अब घर में काम वाली के छुट्टी लेने या आधा-अधूरा काम करने की चिंता से भी छुटकारा मिलेगा. बता दें कि अभी Amazon और Flipkart पर धमाकेदार सेल चल रही है. जिसमें क्लीनिंग रोबोट पर काफी डिस्काउंट मिल रहा है. यानी इस करवाचौथ और दिवाली पर आप गिफ्ट देकर अपनी पत्नी को खुश कर सकते हैं.
Mi S10 रोबोटिक फ्लोर क्लिनर
Flipkart पर Mi S10 रोबोटिक फ्लोर क्लिनर की कीमत 13,999 रुपये है. सेल के चलते इस पर 1250 रुपये तक का डिस्काउंट मिल रहा है. इसमें वाई-फाई की सुविधा मिलती है. साथ ही डिवाइस को फोन से कनेक्ट भी कर सकते हैं.
ILIFE V20 रोबोटिक व्याक्युम क्लिनर
फ्लिपकार्ट पर यह डिवाइस 12,900 रुपये की कीमत पर उपलब्ध है. इस पर Axis बैंक कार्ड से पेंमेंट करने पर 1250 रुपये तक का डिस्काउंट भी शामिल है. रोबोटिक व्याक्युम क्लिनर में SoF नेविगेशन, वाई-फाई कनेक्टिविटी और एंटी वेक्टेरियल क्लिनिंग जैसे फीचर्स मिलते हैं.
Eureka Forbes Lvac Voice Nuo Robotic Floor Cleaner
ये स्मार्ट क्लिनर Flipkart पर 14,999 रुपये में मिल रहा है. इस पर ग्राहकों को एक्स्ट्रा डिस्काउंट का बेनिफिट मिल रहा है. इसमें वाई-फाई कनेक्टिविटी का ऑप्शन दिया गया है.
Dreame F10 Robot Vacuum and Mop Combo
इस डिवाइस में वॉयस कंट्रोल का सिस्टम दिया गया है. साथ ही स्मार्ट LiDAR नेविगेशन का सपोर्ट मिलता है. इस Vacuum क्लिनर का वजन 3.71 किलोग्राम है. इसे Amazon से खरीदने पर SBI कार्ड से पेमेंट करने पर 3000 रुपये की धमाकेदार छूट मिल सकती है.
Ecovacs Deebot Y1 Pro 2 in 1 Robot Vacuum Cleaner
इस रोबोटिक क्लिनर में 5200mAh की बैटरी मिलती है. इसमें 320 मिनट का रन टाइम दिया गया है. अमेदन पर इसका दाम 17,999 रुपये है. साथ ही SBI कार्ड से पेमेंट करने पर 4000 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं.