Kenstar Maha Kool HC 90L Review: 90 लीटर का टैंक और 50 फीट का एयर थ्रो! खरीदने से पहले देख लें खूबियां और कमियां

गर्मी के मौसम में अगर आप ऐसा एयर कूलर ढूंढ रहे हैं जो बड़े कमरे, दुकान, ऑफिस या हॉल को तेजी से ठंडा कर सके, तो Kenstar Maha Kool HC 90L एक मजबूत विकल्प बन सकता है. यह कूलर खासतौर पर बड़े एरिया के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें बड़ी 90 लीटर टैंक कैपेसिटी दी गई है. Kenstar ने इसमें Commercial Grade Wheels, बड़े Fan Size और Hydro Dense Mesh Cooling Pads जैसी खूबियां दी हैं, जो इसे सामान्य एयर कूलर से अलग बनाती हैं. आइए जानते हैं इस कूलर के बारे में सबकुछ...

डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी

Kenstar Maha Kool HC 90L का डिजाइन काफी मजबूत और इंडस्ट्रियल लुक वाला है. इसकी ऊंचाई करीब 1265mm है, इसलिए यह सामान्य कूलर्स से बड़ा दिखाई देता है. नीचे दिए गए लॉक होने वाले व्हील्स इसे आसानी से इधर-उधर मूव करने में मदद करते हैं. प्लास्टिक बॉडी मजबूत महसूस होती है और लंबे समय तक इस्तेमाल के लिए बनाई गई लगती है. हालांकि इसका साइज बड़ा होने की वजह से छोटे कमरे में यह ज्यादा जगह घेर सकता है.

Cooling Performance कैसी है?

इस कूलर में 18 इंच का बड़ा फैन दिया गया है, जो तेज एयर थ्रो देता है. कंपनी के मुताबिक इसका एयर थ्रो करीब 50 फीट तक जाता है. बड़े कमरे, दुकान या ऑफिस में इसकी कूलिंग अच्छी महसूस होती है. Hydro Dense Mesh HC Pads हवा को बेहतर तरीके से ठंडा करने में मदद करते हैं. अगर कमरे में सही वेंटिलेशन हो, तो यह कूलर काफी बेहतर रिजल्ट देता है. 90 लीटर का बड़ा टैंक होने की वजह से बार-बार पानी भरने की जरूरत भी नहीं पड़ती.

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बड़े स्पेस के लिए ज्यादा उपयोगी

Kenstar Maha Kool HC 90L खासतौर पर उन लोगों के लिए बेहतर है जिन्हें बड़े एरिया में कूलिंग चाहिए. यह छोटे बेडरूम से ज्यादा हॉल, शोरूम, गोदाम, दुकान या बड़े ड्रॉइंग रूम में अच्छा काम करता है. Commercial Grade Wheels होने की वजह से इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान हो जाता है. बिजली कटने वाले इलाकों में भी लंबे समय तक पानी रहने की वजह से यह राहत देता है.

Kenstar Maha Kool HC 90L की 5 खूबियां

इस कूलर की सबसे बड़ी ताकत इसकी 90 लीटर टैंक कैपेसिटी है, जिससे लंबे समय तक कूलिंग मिलती है. दूसरा, इसका 18 इंच का बड़ा फैन तेज हवा देता है और बड़े एरिया को कवर करता है. तीसरी खासियत इसका 50 फीट तक का एयर थ्रो है, जो बड़े हॉल में भी असरदार लगता है. चौथी बात, इसमें दिए गए Hydro Dense Mesh Pads बेहतर कूलिंग देने में मदद करते हैं. पांचवीं और जरूरी बात, इसके लॉकेबल व्हील्स इसे आसानी से मूव करने लायक बनाते हैं.

Kenstar Maha Kool HC 90L की 3 कमियां

इस कूलर की सबसे बड़ी कमी इसका बड़ा साइज है. छोटे कमरे या कम स्पेस वाले घरों में यह काफी जगह घेर सकता है. दूसरी कमी यह है कि बड़े फैन और हाई एयर फ्लो की वजह से इसकी आवाज सामान्य छोटे कूलर से थोड़ी ज्यादा महसूस हो सकती है. तीसरी बात, इसका वजन भी ज्यादा है, इसलिए सीढ़ियों या ऊपर-नीचे ले जाना आसान नहीं होगा.

खरीदना चाहिए या नहीं?

अगर आपको बड़े कमरे, दुकान, ऑफिस या हॉल के लिए दमदार एयर कूलर चाहिए, तो Kenstar Maha Kool HC 90L एक अच्छा विकल्प साबित हो सकता है. इसकी बड़ी टैंक कैपेसिटी, मजबूत एयर थ्रो और बेहतर कूलिंग इसे गर्मियों के लिए उपयोगी बनाते हैं. लेकिन अगर आपका कमरा छोटा है या घर में जगह कम है, तो यह कूलर आपके लिए जरूरत से ज्यादा बड़ा महसूस हो सकता है.