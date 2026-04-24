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Hindi NewsटेकKent Qnet RO Review: नॉर्मल RO से कितना अलग है ये प्यूरिफायर? खरीदने से पहले जानिए 5 खूबियां और 3 कमियां

Kent Qnet RO Review: नॉर्मल RO से कितना अलग है ये प्यूरिफायर? खरीदने से पहले जानिए 5 खूबियां और 3 कमियां

Kent Qnet RO का डिजाइन मॉडर्न है और इसका टच स्क्रीन इंटरफेस इसे पारंपरिक RO से अलग बनाता है. किचन में लगाने पर यह एक स्मार्ट गैजेट जैसा फील देता है. आइए जानते हैं क्या हैं इस प्यूरिफायर की कमियां और खूबियां...

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Apr 24, 2026, 11:05 AM IST
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इस RO में RO + UF + UV + Alkaline का कॉम्बिनेशन मिलता है.
इस RO में RO + UF + UV + Alkaline का कॉम्बिनेशन मिलता है.

KENT और QNET India के इस SMART Alkaline-Mineral RO को देखते ही यह साफ हो जाता है कि इसे प्रीमियम सेगमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है. मशीन का डिजाइन मॉडर्न है और इसका टच स्क्रीन इंटरफेस इसे पारंपरिक RO से अलग बनाता है. किचन में लगाने पर यह एक स्मार्ट गैजेट जैसा फील देता है, न कि सिर्फ एक वॉटर प्यूरीफायर. हालांकि, इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए छोटे किचन में इसे फिट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

प्यूरीफिकेशन परफॉर्मेंस: मजबूत लेकिन हर जगह जरूरी नहीं

इस RO में RO + UF + UV + Alkaline का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो पानी को गहराई से साफ करने का काम करता है. यह आर्सेनिक, बैक्टीरिया, वायरस और भारी धातुओं को हटाने में सक्षम है. अगर आपके इलाके में पानी की क्वालिटी खराब है या TDS ज्यादा है, तो यह सिस्टम काफी असरदार साबित होता है. लेकिन अगर आपके घर में पहले से अच्छा पानी आता है (लो TDS), तो इतनी एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम की जरूरत शायद न पड़े. ऐसे में यह थोड़ा “ओवर-पावर्ड” लग सकता है.

Alkaline Water: ट्रेंड या असली फायदा?

इस मशीन का बड़ा हाइलाइट इसका Alkaline Water फीचर है, जो पानी का pH लेवल 8+ तक ले जाता है. यह फीचर हेल्थ-फोकस्ड यूजर्स को आकर्षित करता है और बेहतर हाइड्रेशन का दावा करता है. हालांकि, यह समझना जरूरी है कि अल्कलाइन पानी के फायदे पर अभी भी एक्सपर्ट्स की राय पूरी तरह एक जैसी नहीं है. यानी यह फीचर अच्छा है, लेकिन हर यूजर के लिए जरूरी नहीं.

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स्मार्ट फीचर्स: काम के भी, और कभी-कभी अतिरिक्त भी

इसका टच स्क्रीन डिस्प्ले रियल-टाइम में पानी की क्वालिटी, मशीन की परफॉर्मेंस और सर्विस हिस्ट्री दिखाता है. यह फीचर टेक-सेवी यूजर्स के लिए काफी उपयोगी है और मेंटेनेंस को आसान बनाता है. लेकिन, एक आम यूजर के लिए यह फीचर थोड़ा ज्यादा जटिल भी लग सकता है. कई लोग सिर्फ “ऑन-ऑफ” और बेसिक इंडिकेटर्स से ही काम चला लेते हैं, ऐसे में यह स्क्रीन जरूरत से ज्यादा एडवांस लग सकती है.

स्टोरेज और डेली यूज

इस RO में 9 लीटर का टैंक मिलता है, जो एक मीडियम फैमिली के लिए पर्याप्त है. पानी का फ्लो अच्छा है और मशीन सामान्य इस्तेमाल में स्मूद चलती है. लेकिन एक कमी यह है कि बिजली जाने पर यह पूरी तरह RO सिस्टम पर निर्भर रहती है. यानी टैंक खाली होने के बाद पानी नहीं मिलेगा, जो कई बार परेशानी बन सकता है.

मेंटेनेंस और लागत

इस मशीन की शुरुआती कीमत ₹42,230 है, जो इसे प्रीमियम कैटेगरी में रखती है. इसके अलावा RO मेंटेनेंस, फिल्टर बदलने और सर्विसिंग का खर्च भी समय-समय पर आता है. यानी यह सिर्फ खरीदने में ही महंगा नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म में भी खर्च बढ़ा सकता है. यह बात बजट यूजर्स के लिए ध्यान में रखने वाली है.

फाइनल वर्डिक्ट

KENT-QNET SMART Alkaline-Mineral RO एक फीचर-लोडेड और टेक्नोलॉजी-ड्रिवन वॉटर प्यूरीफायर है. यह उन यूजर्स के लिए सही है जो हेल्थ, स्मार्ट फीचर्स और एडवांस प्यूरीफिकेशन चाहते हैं. लेकिन यह हर किसी के लिए परफेक्ट नहीं है. अगर आपका पानी पहले से ठीक है या आप एक सिंपल और किफायती RO ढूंढ रहे हैं, तो यह थोड़ा ज्यादा महंगा और जटिल लग सकता है.

5 खूबियां

इस RO का मल्टी-स्टेज प्यूरीफिकेशन सिस्टम पानी को गहराई से साफ करता है और लगभग सभी तरह की अशुद्धियों को हटाने में सक्षम है. इसका Alkaline फीचर हेल्थ-फोकस्ड यूजर्स को बेहतर pH लेवल वाला पानी देता है. टच स्क्रीन डिस्प्ले रियल-टाइम जानकारी देकर यूजर एक्सपीरियंस को स्मार्ट बनाता है. इसकी बिल्ड क्वालिटी मजबूत है और डिजाइन प्रीमियम फील देता है. 9 लीटर का स्टोरेज टैंक डेली यूज के लिए पर्याप्त है.

3 कमियां

इसकी कीमत काफी ज्यादा है, जो इसे हर बजट के लिए उपयुक्त नहीं बनाती. अल्कलाइन फीचर हर यूजर के लिए जरूरी नहीं है और कुछ लोगों के लिए सिर्फ मार्केटिंग जैसा लग सकता है. मेंटेनेंस और फिल्टर रिप्लेसमेंट का खर्च लॉन्ग टर्म में ज्यादा हो सकता है.

About the Author
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Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

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