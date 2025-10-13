चोरी की टेंशन खत्म! अब आपकी उंगली के इशारे पर खुलेगा लॉकर, इस स्मार्ट डिवाइस ने तो कमाल कर दिया!

Fingerprint Lock: चाबी गुम होने का डर, चाबियों का गुच्छा संभालने की टेंशन, और अलमारी की सुरक्षा को लेकर आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. अब आपके वार्डरोब और लॉकर सिर्फ आपकी उंगली के निशान से खुलेंगे. सुनकर हैरानी हो रही है ना? लेकिन यह पूरी तरह से सच है. मार्केट में एक ऐसा छोटू डिवाइस आ गया है जो आपकी आलमारी की सेफ्टी को कई गुना बढ़ा देगा. सबसे अच्छी बात यह है कि इस हाई-टेक सेफ्टी डिवाइस की शुरुआती कीमत ₹1000 से भी कम है.

पहले बायोमेट्रिक सिक्योरिटी केवल फिल्मों में ही देखने को मिलती थी. लेकिन अब बायोमेट्रिक सिक्योरिटी आम आदमी के भी हाथों तक पहुंच रहा है. इसी क्रम में मार्केट में एक ऐसा डिवाइस आ गया है जिसे आप घर की पुरानी आलमारी पर भी लगाकर सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं. दिखने में छोटा सा डिवाइस सिक्योरिटी पूरी देता है. इस छोटू डिवाइस को लगाने के बाद आपकी आलमारी फिंगरप्रिंट से खुलेगी.

मार्केट में ऐसे बायोमेट्रिक सिक्योरिटी वाले कई प्रोडक्ट मिल रहा है जो कम बजट में आते हैं. आप 1000 रुपये से भी कम की शुरुआती कीमत पर ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं. इन्हें अपनी नई या पुरानी आलमारी में भी आसानी से फिट कर सकते हैं. बस इसे फिट करने के बाद ताला-चाबी की झंझट खत्म और आप अपने फिंगर के एक क्लिक से बड़े ही आसानी से आलमारी खोल सकते हैं.

Lavna LS11 नाम का स्मार्ट डिवाइस आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगा. इसका इस्तेमाल आप ड्रॉअर, वॉर्डरोब कहीं भी कर सकते हैं. सबसे खास बात यह है कि इस पर एक साथ 10 फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं यानी एक साथ 10 लोगों के फिंगरफ्रिंट रजिस्टर किए जा सकते हैं. यह एक रिचार्जेबल डिवाइस है, जिसे आप चार्ज करके यज कर सकते हैं. साथ ही इसमें तीन AAA साइज की बैटरी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

अगर आप किसी ब्रॉडेंड कंपनी के इस तरह के डिवाइस की तलाश में हैं तो भी आपके पास ऑप्शन है. Godrej का स्मार्ट कैबिनेट लॉक भी आप आसानी से मार्केट या फिर ऑनलाइन स्टोर से खरीद सकते हैं. ये डिवाइस 2364 रुपये में इस समय अमेजन पर मिलरहा है. इसकी सबसे खास बात यह है कि आप इस डिवाइस को अपने स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं. इसमें एक साथ 100 फिंगरप्रिंट तक स्टोर किए जा सकते हैं. ये डुअल मोड में काम करता है, जिसमें आप किसी खास फिंगरप्रिंट या फिर सभी फिंगरप्रिंट को सेलेक्ट कर सकते हैं.

आप Escozor ब्रांड का फिंगरप्रिंट लॉक भी खरीद सकते हैं. इसकी कीमत ₹1,349 है. यह लॉक 20 तक फिंगरप्रिंट स्टोर कर सकता है, जिससे आप अपनी अलमारी या वॉर्डरोब को स्मार्ट बना सकते हैं. इसके साथ कंपनी एक साल की वारंटी भी देती है.

JustTap भी प्रीमियम स्मार्ट फिंगरप्रिंट लॉक लाया है. कंपनी अपना लॉक Amazon पर ₹1,549 में बेच रही है. इसके साथ ही Hafele का स्मार्ट लॉक आपकी आलमारी की सुरक्षा बढ़ा सकता है. ऐमेजॉन पर ये प्रोडक्ट 1899 रुपये में लिस्ट है. इसमें आप 20 फिंगरप्रिंट स्टोर कर सकते हैं.

