आपके बच्चे का 'बोलने वाला' खिलौना हो सकता है खतरनाक! सरकार का बड़ा एक्शन, क्या मार्केट से गायब हो जाएंगे ये गैजेट्स?

इस कानून का नाम Senate Bill 867 रखा गया है. इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को उन खतरों से बचाना है जो AI चैटबॉट वाले खिलौनों से हो सकते हैं, जब तक कि राज्य सरकार इनके लिए साफ और मजबूत नियम नहीं बना लेती.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Jan 08, 2026, 06:46 AM IST
AI chatbot toys ban: कैलिफोर्निया के सीनेटर स्टीव पैडिला ने एक नया बिल पेश किया है, जिसका मकसद ऐसे खिलौनों के निर्माण और बिक्री पर चार साल की रोक लगाना है जिनमें AI चैटबॉट जैसे फीचर्स मौजूद हैं. इस कानून का नाम Senate Bill 867 रखा गया है. इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को उन खतरों से बचाना है जो AI चैटबॉट वाले खिलौनों से हो सकते हैं, जब तक कि राज्य सरकार इनके लिए साफ और मजबूत नियम नहीं बना लेती.

“बच्चे Big Tech की लैब रैट नहीं हैं”
सीनेटर पैडिला का मानना है कि टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन उसे सुरक्षित रखने वाले नियम उस रफ्तार से नहीं बन पा रहे हैं. इस बिल को पेश करते हुए उन्होंने साफ कहा कि बच्चों को बड़ी टेक कंपनियों के प्रयोगों का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता. उनके मुताबिक, अगर कुछ समय के लिए ऐसे खिलौनों की बिक्री रोक दी जाए, तो सरकार को यह समझने और तय करने का मौका मिलेगा कि AI बच्चों से किस तरह बात करे और उसकी सीमाएं क्या हों.

AI भविष्य है, लेकिन खतरे भी असली हैं
TechCrunch को दिए बयान में पैडिला ने कहा कि भविष्य में चैटबॉट और AI टूल्स हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये बच्चों के लिए कई जोखिम भी लेकर आते हैं. अभी AI से जुड़े सेफ्टी नियम बहुत शुरुआती स्तर पर हैं और इन्हें उतनी ही तेजी से मजबूत होना होगा, जितनी तेजी से AI की क्षमताएं बढ़ रही हैं. ऐसे में AI चैटबॉट वाले खिलौनों की बिक्री रोकना एक जरूरी कदम है, ताकि सही सेफ्टी फ्रेमवर्क तैयार किया जा सके.

ChatGPT और एक दर्दनाक घटना का कनेक्शन
इस बिल के पीछे एक बड़ी और दुखद घटना को भी वजह माना जा रहा है. पिछले साल 16 साल के एडम रेन नाम के किशोर ने आत्महत्या कर ली थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उसने ChatGPT के साथ लंबे समय तक आत्महत्या जैसे विषयों पर बातचीत की थी. इसके बाद उसके परिवार ने OpenAI पर केस दर्ज किया और आरोप लगाया कि चैटबॉट ने एक “कोच” की तरह व्यवहार किया और खतरनाक बातचीत को रोकने में नाकाम रहा. हालांकि OpenAI ने इन आरोपों को खारिज किया और कहा कि सॉफ्टवेयर का गलत इस्तेमाल किया गया.

खिलौनों में चैटबॉट: छोटे उदाहरण, बड़ी चिंता
फिलहाल AI चैटबॉट वाले खिलौने बहुत आम नहीं हैं, लेकिन जो शुरुआती उदाहरण सामने आए हैं, उन्होंने चिंता बढ़ा दी है. नवंबर 2025 में PIRG Education Fund ने चेतावनी दी थी कि Kumma नाम का एक भालू, जिसमें चैटबॉट लगा है, बच्चों को माचिस, चाकू और यहां तक कि यौन विषयों पर बातचीत की ओर ले जा सकता है. इससे साफ है कि बिना सख्त नियमों के ऐसे खिलौने बच्चों के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं.

चीनी AI टॉय पर भी सवाल
NBC News की एक रिपोर्ट में बताया गया कि Miiloo नाम का एक “AI टॉय फॉर किड्स”, जिसे चीन की कंपनी Miriat बनाती है, कभी-कभी यह संकेत देता था कि उसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की वैल्यूज दिखाने के लिए प्रोग्राम किया गया है. इस तरह के दावे पैरेंट्स और सरकार, दोनों के लिए चिंता का कारण बन गए हैं.

ChatGPT-Powered Barbie क्यों रुकी?
OpenAI और Barbie बनाने वाली कंपनी Mattel ने 2025 में एक ChatGPT-पावर्ड AI प्रोडक्ट लॉन्च करने की योजना बनाई थी. हालांकि बाद में इस प्रोजेक्ट को टाल दिया गया. दोनों कंपनियों ने देरी की कोई ठोस वजह नहीं बताई और यह अब भी साफ नहीं है कि 2026 में ऐसा कोई खिलौना आएगा या नहीं.

बच्चों की सुरक्षा पर कानून पहले भी
यह प्रस्तावित बिल ऐसे समय में आया है जब डोनाल्ड ट्रंप के एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में फेडरल एजेंसियों को राज्य स्तर के AI कानूनों को कोर्ट में चुनौती देने को कहा गया था, लेकिन बच्चों की सुरक्षा से जुड़े नियमों को इसमें छूट दी गई थी. इसके अलावा, पैडिला पहले भी SB 243 जैसे कानून में शामिल रहे हैं, जिसमें चैटबॉट चलाने वाली कंपनियों को बच्चों और कमजोर यूजर्स की सुरक्षा के लिए सेफगार्ड्स लगाने अनिवार्य किए गए हैं.

