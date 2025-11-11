टीवी-फोन की लत! बच्चों में दे रही दिल की बीमारियों को दावत, नहीं बदली आदतें तो...

Screen Time Weakens Kids Hearts: साइंस डेली जर्नल की एक हैरान करने वाली रिपोर्ट में सामने आया है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम सिर्फ आंखों और दिमाग को नहीं, बल्कि बच्चों के दिल को भी कमजोर कर रहा है. मोबाइल, टैबलेट और टीवी की लत धारे-धीरे उनकी हेल्थ पर बड़ा खतरा बनती जा रही है. पैरेंट्स को इस मामले में तुरंत सतर्क होने की जरूरत है.
kids Heart Health Risk: आज के डिजिटल जमाने में बच्चे और युवा हर वक्त किसी न किसी स्क्रीन जैसे मोबाइल, टीवी, गेमिंग या टैबलेट के सामने रहते हैं. लेकिन अब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) के सपोर्ट से डेनमार्क में हुई एक नई रिसर्च ने पैरेंट्स के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है. इस स्टडी के मुताबिक, बच्चों का ज्यादा स्क्रीन यूज करना उनके दिल और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बड़ा खतरा है.
स्क्रीन टाइम से बच्चों का दिल खतरे में
रिसर्च में 10 से 18 साल तक के किशोरों को शामिल किया गया और यह साफ देखा गया कि स्क्रीन पर बिताया गया हर घंटा उनकी हेल्थ पर भारी पड़ रहा है. जिन बच्चों ने ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताया, उनमें ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और कोलेस्ट्रॉल जैसे खतरे बढ़ रहे हैं. इन सभी वजहों से आगे चलकर हार्ट की बीमारी या डायबिटीज जैसी बीमारियों बन सकती है.
मेटाबॉलिक फिंगरप्रिंट
स्टडी में डिटेल मिली कि अगर बच्चा देर रात तक फोन चला रहा है और नींद पूरी नहीं कर रहा है, तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है. कम नींद और ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलकर उनकी बॉडी के अंदर एक खास ‘मेटाबॉलिक फिंगरप्रिंट’ बना रहे हैं, जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है.
माता-पिता के लिए चेतावनी और बचाव के तरीके
एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ एक व्यवहारिक (Behavioral) प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसका सीधा बायोलॉजिकल असर पड़ रहा है. बच्चों के ब्लड सैंपल्स के विश्लेषण में भी मेटाबॉलिक असंतुलन की ओर इशारा करने वाले तत्व मिले हैं. इसलिए, माता-पिता को अब बच्चों की डिजिटल आदतों पर सख्त नजर रखने की जरूरत है.
1. स्क्रीन टाइम को सीमित करें. बच्चों को फोन, टीवी या गेम्स खेलने में दिन का ज्यादा समय न गुजारने दें.
2. खेल कूद और दूसरी एक्टिविटीज अपनाने को कहना. आउटडोर गेम्स और किताबें पढ़ने को बढ़ावा दें.
3. नींद पर फोकस करने को कहें. सोने से कम से कम एक घंटे पहले सारी स्क्रीन बंद कर दें. यह बच्चों के दिल और दिमाग दोनों को आराम देने का बेहतर तरीका है.
