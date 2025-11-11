Advertisement
trendingNow12997202
Hindi Newsटेक

टीवी-फोन की लत! बच्चों में दे रही दिल की बीमारियों को दावत, नहीं बदली आदतें तो...

Screen Time Weakens Kids Hearts: साइंस डेली जर्नल की एक हैरान करने वाली रिपोर्ट में सामने आया है कि ज्यादा स्क्रीन टाइम सिर्फ आंखों और दिमाग को नहीं, बल्कि बच्चों के दिल को भी कमजोर कर रहा है. मोबाइल, टैबलेट और टीवी की लत धारे-धीरे उनकी हेल्थ पर बड़ा खतरा बनती जा रही है. पैरेंट्स को इस मामले में तुरंत सतर्क होने की जरूरत है.

 

Written By  Mumtaj Pathan|Last Updated: Nov 11, 2025, 10:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीवी-फोन की लत! बच्चों में दे रही दिल की बीमारियों को दावत, नहीं बदली आदतें तो...

kids Heart Health Risk: आज के डिजिटल जमाने में बच्चे और युवा हर वक्त किसी न किसी स्क्रीन जैसे मोबाइल, टीवी, गेमिंग या टैबलेट के सामने रहते हैं. लेकिन अब अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन (AHA) के सपोर्ट से डेनमार्क में हुई एक नई रिसर्च ने पैरेंट्स के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है. इस स्टडी के मुताबिक, बच्चों का ज्यादा स्क्रीन यूज करना उनके दिल और मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बड़ा खतरा है. 

स्क्रीन टाइम से बच्चों का दिल खतरे में
रिसर्च में 10 से 18 साल तक के किशोरों को शामिल किया गया और यह साफ देखा गया कि स्क्रीन पर बिताया गया हर घंटा उनकी हेल्थ पर भारी पड़ रहा है. जिन बच्चों ने ज्यादा समय स्क्रीन पर बिताया, उनमें ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रेजिस्टेंस और कोलेस्ट्रॉल जैसे खतरे बढ़ रहे हैं. इन सभी वजहों से आगे चलकर हार्ट की बीमारी या डायबिटीज जैसी बीमारियों बन सकती है.

यह भी पढ़ें: गीजर या हीटिंग रॉड! सर्दी में कौन बचाएगा सबसे ज्यादा बिजली, किसे खरीदना रहेगा बेस्ट?

Add Zee News as a Preferred Source

मेटाबॉलिक फिंगरप्रिंट 
स्टडी में डिटेल मिली कि अगर बच्चा देर रात तक फोन चला रहा है और नींद पूरी नहीं कर रहा है, तो ये खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है. कम नींद और ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलकर उनकी बॉडी के अंदर एक खास ‘मेटाबॉलिक फिंगरप्रिंट’ बना रहे हैं, जो उनकी सेहत के लिए नुकसानदायक है.

माता-पिता के लिए चेतावनी और बचाव के तरीके
एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ एक व्यवहारिक (Behavioral) प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि इसका सीधा बायोलॉजिकल असर पड़ रहा है. बच्चों के ब्लड सैंपल्स के विश्लेषण में भी मेटाबॉलिक असंतुलन की ओर इशारा करने वाले तत्व मिले हैं. इसलिए, माता-पिता को अब बच्चों की डिजिटल आदतों पर सख्त नजर रखने की जरूरत है.
1. स्क्रीन टाइम को सीमित करें. बच्चों को फोन, टीवी या गेम्स खेलने में दिन का ज्यादा समय न गुजारने दें.
2. खेल कूद और दूसरी एक्टिविटीज अपनाने को कहना. आउटडोर गेम्स और किताबें पढ़ने को बढ़ावा दें. 
3. नींद पर फोकस करने को कहें. सोने से कम से कम एक घंटे पहले सारी स्क्रीन बंद कर दें. यह बच्चों के दिल और दिमाग दोनों को आराम देने का बेहतर तरीका है.

यह भी पढ़ें: रूम हीटर पर 61% की बंपर छूट! कड़ाके की ठंड में मिलेगा जून का मजा

About the Author
author img
Mumtaj Pathan

मुमताज पठान Zee News में इंटर्न हैं और फिलहाल टेक सेक्शन से जुड़ी हुई हैं। यहां वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), गैजेट्स और टेक्नोलॉजी से जुड़ी स्टोरीज पर काम करती हैं। नई-नई टेक्नोलॉजी और डिजिटल इन...और पढ़ें

TAGS

teenagersMobile AffectsHeart disease

Trending news

कौन है डॉक्‍टर उमर मोहम्मद? दिल्ली ब्लॉस्ट करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर आई सामने
Delhi blast
कौन है डॉक्‍टर उमर मोहम्मद? दिल्ली ब्लॉस्ट करने वाले संदिग्ध की पहली तस्वीर आई सामने
दिल्ली धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे, जानिए US से लेकर UK ने क्या कहा
Delhi blast
दिल्ली धमाके की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे, जानिए US से लेकर UK ने क्या कहा
इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
by elections
इन 7 राज्यों में आज उपचुनाव, शाम 6 बजे तक 8 विधानसभा सीटों के लिए होगा मतदान
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
PM Modi
भूटान में ‘शांति महोत्सव’ की गूंज! मोदी की मौजूदगी से बनेगा ऐतिहासिक पल, क्या है खास
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
Delhi blast
कश्‍मीर में जैश के पोस्‍टर से दिल्‍ली धमाके तक, आतंकी डॉक्टर उमर चला रहा था कार!
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
Delhi blast
CNG ब्लास्ट तो... एक्सपर्ट का दावा, दिल्ली विस्फोट में हो सकता है आतंकियों का हाथ
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास थी i20 कार, CCTV फुटेज ने खोल दिए राज
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
bjp congress news
बिहार नतीजों से पहले यहां BJP की प्रचंड जीत, 87% सीटें झटक कांग्रेस को 2 पर सिमटाया
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर घंटेभर बाद गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक, पुलिस के आला अफसर भी रहेंगे मौजूद
red fort blast
Delhi Car Blast Live Updates: दिल्ली ब्लास्ट को लेकर घंटेभर बाद गृह मंत्रालय की बड़ी बैठक, पुलिस के आला अफसर भी रहेंगे मौजूद
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के 12 घंटे में अब तक क्या-क्या हुआ? जरूर जानें ये 12 बातें
Delhi Car Blast
Delhi Blast: दिल्ली धमाके के 12 घंटे में अब तक क्या-क्या हुआ? जरूर जानें ये 12 बातें