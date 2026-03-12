अब मम्मी-पापा को हर चीज पता चलेगी! बच्चों की मनमानी खत्म करने के लिए WhatsApp ला रहा 'सुरक्षा कवच'

WhatsApp for Under 13: आज के इस डिजिटल दुनिया में बच्चों के हाथों में स्मार्टफोन होना आम बात हो गई है. लेकिन बच्चों के ज्यादा स्मार्टफोन इस्तेमाल को लेकर माता-पिता की सबसे बड़ी चिंता होती है उनकी ऑनलाइन सुरक्षा. ज्यादातर स्मार्टफोन में WhatsApp जरूर होता है लेकिन में लोगों के मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या बच्चे का WhatsApp सेफ है? किससे बात कर रहा है और किन ग्रुप्स में जुड़ा है? पैरेंट्स के इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए दुनिया के सबसे लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने एक बड़े बदलाव का ऐलान किया है.

WhatsApp अब 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए खास पैरेंट-मैनेज्ड अकाउंट्स लाने जा रहा है. Meta का यह नया फीचर पैरेंट्स को वो पावर देगा जिससे वे अपने बच्चे की WhatsApp एक्टिविटी पर नजर रख पाएंगे. मेटा के इन अकाउंट्स का मुख्य फोकस सिर्फ मैसेजिंग और कॉलिंग पर होगा जिससे बच्चे सुरक्षित माहौल में अपनों से जुड़ सकें.

क्या होगा इन अकाउंट्स में खास?

Add Zee News as a Preferred Source

WhatsApp के ये नए अकाउंट्स डिफॉल्ट सेटिंग्स और पैरेंटल कंट्रोल फीचर के साथ आएंगे.

पैरेंट्स यह तय कर सकेंगे कि उनके बच्चे को कौन मैसेज कर सकता है और वे किन ग्रुप्स में शामिल हो सकते हैं.

हालांकि अकाउंट पैरेंट्स मैनेज करेंगे लेकिन बच्चों की बातचीत एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन.

WhatsApp के बच्चों के अकाउंट में Meta AI चैनल्स और स्टेटस जैसे फीचर्स नहीं मिलेंगे. इसके साथ ही WhatsApp में आने वाले ऐड के लिए बच्चों के डेटा का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा.

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बच्चों के चैट से डिसेपेयरिंग मैसेज यानी एक बार देखने के बाद गायब होने वाले मैसेज फीचर गायब होगा.

कैसे काम करेगा यह फीचर?

इस अकाउंट को सेटअप करने के लिए पैरेंट्स को अपना और बच्चे का फोन साथ रखना होगा और एक QR कोड के माध्यम से दोनों अकाउंट्स को लिंक करना होगा. सेटिंग्स में किसी भी बदलाव के लिए एक पैरेंट पिन की जरूरत होगी. तो इस तरह बच्चे अपने से चाह कर भी कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे.

ये भी पढे़ंः 45 हजार में iPhone… फिर भी नहीं खरीदा लोगों ने! Apple का यह मॉडल क्यों हुआ फ्लॉप?

अगर कोई अनजान व्यक्ति बच्चे को मैसेज करता है तो वह सीधे मैसेज रिक्वेस्ट फोल्डर में चला जाएगा, जिसे सिर्फ पैरेंट्स पिन डालकर ही देख सकेंगे. इसके साथ ही किसी भी ग्रुप इनविटेशन को स्वीकार करने का अधिकार भी सिर्फ पेरेंट्स के पास होगा.

उम्र बढ़ने पर क्या होगा?

जब बच्चा 13 साल या उससे ज्यादा का हो जाएगा तो WhatsApp उसे स्टैंडर्ड अकाउंट में बदलने का खुद ही नोटिफिकेशन भेजेगा. माता-पिता के पास इस ट्रांजिशन को 12 महीने तक रोकने या आगे बढ़ाने का ऑप्शन मौजूद रहेगा.

ये भी पढे़ंः LPG Cylinder महंगा है या इंडक्शन चूल्हा? एक महीने में कितना आएगा बिजली बिल? जानिए