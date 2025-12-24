Advertisement
trendingNow13051383
Hindi NewsटेकKim Jong Un के हाथ लगा न्यूक्लियर से भी खतरनाक हथियार! अमेरिका में मच गई दहशत, जानिए क्या है Laptop Farm

Kim Jong Un के हाथ लगा न्यूक्लियर से भी खतरनाक 'हथियार'! अमेरिका में मच गई दहशत, जानिए क्या है Laptop Farm

उत्तर कोरियाई तानाशाह किम जोंग उन ने अब परमाणु हथियारों से हटकर एक नया 'साइबर हथियार' तैयार किया है, जिसे 'लैपटॉप फार्म' (Laptop Farm) कहा जा रहा है. इस तकनीक ने अमेरिका समेत पूरी दुनिया की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Dec 24, 2025, 07:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kim Jong Un के हाथ लगा न्यूक्लियर से भी खतरनाक 'हथियार'! अमेरिका में मच गई दहशत, जानिए क्या है Laptop Farm

दुनिया की बड़ी टेक कंपनियों में शामिल Amazon ने एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. कंपनी के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव के मुताबिक, Amazon ने 1,800 से ज्यादा ऐसी जॉब एप्लिकेशन को ब्लॉक किया है, जिनके पीछे नॉर्थ कोरिया से जुड़े संदिग्ध एजेंट्स होने का शक था. Amazon के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर स्टीफन श्मिट ने LinkedIn पोस्ट में बताया कि ये लोग चोरी या फर्जी पहचान के जरिए रिमोट IT जॉब्स के लिए आवेदन कर रहे थे.

फर्जी जॉब का असली मकसद क्या था
स्टीफन श्मिट के अनुसार, इन आवेदनों का मकसद बहुत सीधा होता है. पहले किसी अमेरिकी या इंटरनेशनल कंपनी में नौकरी पाना, फिर सैलरी लेना और उस पैसे को नॉर्थ कोरियन शासन के हथियार कार्यक्रमों के लिए भेज देना. उन्होंने कहा कि यह समस्या सिर्फ Amazon तक सीमित नहीं है, बल्कि अमेरिका समेत पूरी टेक इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर फैल चुकी है. अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सरकारें पहले भी प्योंगयांग से जुड़े ऑनलाइन घोटालों को लेकर चेतावनी दे चुकी हैं.

जॉब एप्लिकेशन में तेजी से बढ़ोतरी
Amazon ने पिछले एक साल में नॉर्थ कोरिया से जुड़े जॉब एप्लिकेशन में लगभग एक-तिहाई की बढ़ोतरी देखी है. इसका मतलब यह है कि यह नेटवर्क लगातार और ज्यादा संगठित तरीके से काम कर रहा है. ये लोग खासतौर पर रिमोट वर्क वाली IT जॉब्स को निशाना बनाते हैं, क्योंकि इनमें लोकेशन छुपाना आसान होता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे काम करते हैं “लैपटॉप फार्म”
स्टीफन श्मिट ने बताया कि ऐसे ऑपरेटिव्स अक्सर “लैपटॉप फार्म” चलाने वाले लोगों के साथ काम करते हैं. लैपटॉप फार्म का मतलब है अमेरिका में मौजूद ऐसे कंप्यूटर, जिन्हें बाहर किसी दूसरे देश से रिमोटली चलाया जाता है. बाहर बैठा व्यक्ति खुद को अमेरिका में मौजूद कर्मचारी दिखाता है, जबकि असल में वह किसी और देश से काम कर रहा होता है.

AI और इंसानी जांच से पकड़ा गया नेटवर्क
Amazon ने इन फर्जी आवेदनों को पहचानने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और अपनी सिक्योरिटी टीम की मैन्युअल वेरिफिकेशन प्रक्रिया का इस्तेमाल किया. श्मिट के मुताबिक, धोखाधड़ी करने वालों की रणनीति अब पहले से ज्यादा एडवांस हो चुकी है. ये लोग पुराने और निष्क्रिय LinkedIn अकाउंट्स को हैक करके उन्हें वेरिफाइड प्रोफाइल की तरह इस्तेमाल करते हैं. कई बार वे असली सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जैसी प्रोफाइल बनाकर खुद को भरोसेमंद दिखाते हैं.

नियोक्ताओं के लिए चेतावनी
Amazon के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कंपनियों को सतर्क रहने की सलाह दी है. उन्होंने कहा कि गलत फॉर्मेट में फोन नंबर, एजुकेशन डिटेल्स का आपस में मेल न खाना और संदिग्ध प्रोफाइल ऐसे संकेत हैं, जिन पर तुरंत ध्यान देना चाहिए. साथ ही, उन्होंने कंपनियों से अपील की कि ऐसे संदिग्ध जॉब एप्लिकेशन को तुरंत संबंधित एजेंसियों को रिपोर्ट करें.

अमेरिकी सरकार की कार्रवाई
जून में अमेरिकी सरकार ने बताया कि उसने देशभर में 29 गैरकानूनी लैपटॉप फार्म का पता लगाया है, जिन्हें नॉर्थ कोरियन IT वर्कर्स चला रहे थे. अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, इन मामलों में अमेरिकियों की चोरी या फर्जी पहचान का इस्तेमाल किया गया, ताकि नॉर्थ कोरियन नागरिकों को अमेरिकी कंपनियों में नौकरी दिलाई जा सके. इस नेटवर्क में मदद करने वाले अमेरिकी ब्रोकरों पर भी आरोप तय किए गए.

करोड़ों डॉलर का अवैध नेटवर्क
जुलाई में एरिजोना की एक महिला को आठ साल से ज्यादा की जेल सजा सुनाई गई. उस पर आरोप था कि उसने 300 से ज्यादा अमेरिकी कंपनियों में नॉर्थ कोरियन IT वर्कर्स को रिमोट जॉब दिलाने के लिए लैपटॉप फार्म चलाया. अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, इस पूरे घोटाले से करीब 17 मिलियन डॉलर की अवैध कमाई हुई, जो सीधे प्योंगयांग तक पहुंची.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं. उन्होंने अब तक iPhone, Samsung, OnePlus, Vivo और Xiaomi जैसे बड़े स्मार्टफोन्स के कई रिव्यू...और पढ़ें

TAGS

Kim Jong UnNorth KoreaLaptop FarmIT Scam

Trending news

बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
Agartala News
बांग्लादेश में बिगड़े हालात; तनाव के बीच हाई कमीशन ने भारत में बंद की वीजा सर्विस
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
BMC Election 2025
'कुंभ' के मेले में बिछड़े नेता मिल रहे, कहीं भरत-मिलाप तो कहीं चाचा-भतीजे की खिचड़ी
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
suvendu adhikari
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर सुवेंदु अधिकारी का बड़ा एलान...
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA Analysis
DNA: भारत के सहारे पल रहा बांग्लादेश का पेट, हिंदुओं को क्यों बनाया जा रहा टारगेट
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
DNA Analysis
DNA: बंगाल में प्रदर्शन करने वालों के साथ धर्म के आधार पर सलूक, संतों पर लाठीचार्ज
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
Akash Next Generation
जिस अस्त्र ने पाकिस्तान में मचाई थी तबाही,अब इंडियन आर्मी को मिलेगा उसका 'बिग ब्रदर'
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
DNA
सवाल के बहाने नफरत भड़का रहा जामिया मिलिया, छात्रों के दिमाग में कैसे भरा जा रहा जहर
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde
'लोगों को पता चल गया कौन असली है कौन नकली...', BMC चुनाव से पहले शिंदे ने ठोकी ताल
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान
Nobel Prize
क्वांटम रिसर्च में नोबेल लाओ, देंगे 100 करोड़ का इनाम, CM नायडू का ऐलान
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी
Christmas 2025
'यह हिंदू राष्ट्र है...,' सड़कों पर क्रिसमस का सामान बेचने वालों के साथ बदसलूकी