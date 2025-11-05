Advertisement
trendingNow12989601
Hindi Newsटेक

Kim Kardashian को मिला सबसे बड़ा धोखा! ChatGPT ने कराई वकालत की पढ़ाई, एग्जाम में हुईं बुरी तरह फेल

किम कार्दशियन ने बताया कि उन्होंने अपने लॉ (कानून) की पढ़ाई के दौरान ChatGPT का इस्तेमाल किया, लेकिन अक्सर चैटबॉट ने उन्हें गलत जवाब दिए.किम 2019 से लॉ की पढ़ाई कर रही हैं, वह भी एक non-traditional program के जरिए.उन्होंने 2021 में “बेबी बार” परीक्षा पास की थी और इस साल मई में अपनी लॉ डिग्री पूरी की.

 

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Nov 05, 2025, 02:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kim Kardashian को मिला सबसे बड़ा धोखा! ChatGPT ने कराई वकालत की पढ़ाई, एग्जाम में हुईं बुरी तरह फेल

रियलिटी टीवी स्टार किम कार्दशियन ने हाल ही में खुलासा किया कि उनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के साथ अनुभव हमेशा अच्छा नहीं रहा.Vanity Fair के एक नए वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने लॉ (कानून) की पढ़ाई के दौरान ChatGPT का इस्तेमाल किया, लेकिन अक्सर चैटबॉट ने उन्हें गलत जवाब दिए.किम 2019 से लॉ की पढ़ाई कर रही हैं, वह भी एक non-traditional program के जरिए.उन्होंने 2021 में “बेबी बार” परीक्षा पास की थी और इस साल मई में अपनी लॉ डिग्री पूरी की. जुलाई में उन्होंने फाइनल बार एग्जाम भी दिया है और अब अपने रिजल्ट का इंतजार कर रही हैं.

पढ़ाई में साथी बना ChatGPT, लेकिन हुआ उल्टा असर
वीडियो में, जो एक lie detector test सीरीज का हिस्सा है, सिंगर और एक्टर तेयाना टेलर ने किम से पूछा कि क्या वह AI को अपना दोस्त मानती हैं.इस पर किम हँसते हुए बोलीं, “नहीं, मैं इसे लीगल एडवाइस के लिए इस्तेमाल करती हूं.” किम ने बताया कि जब वह पढ़ाई करती थीं, तो अपने नोट्स की तस्वीरें लेकर ChatGPT को भेजती थीं ताकि उसे उनसे जवाब मिल सके.लेकिन ज्यादातर बार चैटबॉट ने गलत जवाब दिए.किम ने कहा, “ये हमेशा गलत होते हैं.इसकी वजह से मैं कई बार टेस्ट में फेल हो गई.” उन्होंने मजाक में यह भी कहा कि “मैं गुस्सा होकर ChatGPT पर चिल्लाती हूँ — ‘तुमने मुझे फेल क्यों कर दिया!’”

AI ने दिया मोटिवेशन, मगर मदद नहीं कर सका
किम ने हँसते हुए बताया कि कभी-कभी ChatGPT उनसे बात भी करने लगता था, जैसे कोई दोस्त उन्हें समझा रहा हो.उसने कहा, “AI मुझसे कहता है, ‘ये सब तुम्हें अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना सिखा रहा है.तुम्हें पहले से जवाब पता था.’” किम को यह सब इतना मजेदार लगा कि वह खुद हंस पड़ीं. यह घटना यह दिखाती है कि भले ही दुनिया भर में कई स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स ChatGPT जैसे टूल्स का इस्तेमाल पढ़ाई या रिसर्च के लिए करते हैं, लेकिन इनसे मिलने वाला हर जवाब सही नहीं होता.AI असल समझ पर नहीं, बल्कि डेटा के पैटर्न पर काम करता है — इसलिए उसके जवाब हमेशा भरोसेमंद नहीं होते.

Add Zee News as a Preferred Source

किम का वायरल कन्फेशन और उनका नया शो
किम कार्दशियन और तेयाना टेलर इन दिनों अपने नए Hulu शो “All’s Fair” का प्रमोशन कर रही हैं, जो इसी हफ्ते रिलीज हुआ है.हालांकि शो को दर्शकों से बहुत खराब रिव्यू मिले हैं — Metacritic पर इसे सिर्फ 18/100 स्कोर मिला. इसके बावजूद, किम का ChatGPT पर मजेदार खुलासा इंटरनेट पर वायरल हो गया है.लोगों को उनका यह ईमानदार और ह्यूमर भरा रवैया पसंद आया.यह घटना इस बात की याद दिलाती है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई में मददगार तो हो सकता है, लेकिन यह इंसानी समझ या असली पढ़ाई की जगह नहीं ले सकता.

About the Author
author img
Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हैं, इनके पास टेक फील्ड में 13 सालों का एक्सपीरियंस है। वे जटिल तकनीकी शब्दों को भी आसान भाषा में समझाते हैं, जिससे सब लोगों को समझ आ...और पढ़ें

TAGS

Kim KardashianChatGPTlaw exam

Trending news

नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
AIR INDIA
नई दिल्ली पहुंची मंगोलिया में फंसी एयर इंडिया की फ्लाइट, सुरक्षित लैंड हुए यात्री
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
Kiren Rijiju
2004 में हमें भी एग्जिट पोल जिता रहे थे लेकिन...राहुल के 'H बम' पर BJP का पलटवार
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
Abu Azmi
'न बंटो, न कटो, सब साथ रहो...', अबू आजमी ने क्यों कहा- कांग्रेस खत्म हो गई है?
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
Sabarimala temple
सबरीमाला सोना घोटाले का जल्द होगा पर्दाफाश? HC ने दिया साइंटिफिक एग्जामिनेशन का आदेश
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
Rahul Gandhi
राष्ट्रीय स्तर पर हो रही वोट चोरी! राहुल ने कहा- हम हरियाणा जीत रहे थे लेकिन...
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
Ameet Satam
न्यूयॉर्क के मेयर बने जोहरान मामदानी तो महाराष्ट्र में 'वोट जिहाद' की चर्चा क्यों?
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
crime news
'मम्मी, पापा मैंने आपको धोखा दिया...' यह लिख बेटे ने प्लास्टिक लपेट हीलियम गैस सूंघी
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
West Bengal news
कफ सिरप की तस्करी को लेकर आपस में भिड़े पुलिस और BSF, अस्पताल जाने की आई नौबत
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
Rahul Gandhi
LIVE: हरियाणा में हर 8 में से 1 वोट फेक, 25 लाख वोटर फर्जी: राहुल गांधी का 'H' बम
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'
crime news
10ml शराब के चक्कर में नाई को 7 दिन की जेल; कोर्ट बोला- 'ज्यादा ही जोश दिखा दिया'