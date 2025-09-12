AI ने 'चौपट' कर दिया इस कंपनी का धंधा! पहले 700 लोगों को निकाला, अब CEO बोला- ज्यादा भरोसा कर दिया...
AI ने 'चौपट' कर दिया इस कंपनी का धंधा! पहले 700 लोगों को निकाला, अब CEO बोला- ज्यादा भरोसा कर दिया...

Klarna ने AI पर काफी ज्यादा भरोसा किया. कंपनी ने लागत कम करने और काम तेज करने के लिए हजारों कर्मचारियों की जगह AI चैटबॉट और ऑटोमेशन टूल्स लगाए. लेकिन अब कंपनी खुद मान रही है कि वह AI पर ज्यादा निर्भर हो गई थी

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Sep 12, 2025, 06:55 AM IST
AI ने 'चौपट' कर दिया इस कंपनी का धंधा! पहले 700 लोगों को निकाला, अब CEO बोला- ज्यादा भरोसा कर दिया...

यूरोप की बड़ी फिनटेक कंपनी Klarna ने पिछले कुछ सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर काफी ज्यादा भरोसा किया. कंपनी ने लागत कम करने और काम तेज करने के लिए हजारों कर्मचारियों की जगह AI चैटबॉट और ऑटोमेशन टूल्स लगाए. लेकिन अब कंपनी खुद मान रही है कि वह AI पर ज्यादा निर्भर हो गई थी और इससे उसकी सर्विस क्वालिटी और प्रोडक्ट पर असर पड़ा. कंपनी के CEO Sebastian Siemiatkowski ने बताया कि पिछले छह महीनों से Klarna अपनी रणनीति में बदलाव कर रही है और अब इंसानों को फिर से नौकरी पर रख रही है.

Klarna ने कैसे किया AI का इस्तेमाल?
Klarna “Buy Now, Pay Later” (BNPL) कंपनी है जो ग्राहकों को किस्तों में पेमेंट का ऑप्शन देती है. खर्च कम करने के लिए कंपनी ने हजारों कर्मचारियों की छंटनी की और Salesforce जैसे बड़े वेंडर्स को हटा दिया.
• कंपनी का AI चैटबॉट अकेले ही करीब 700 कर्मचारियों का काम कर रहा था.
• कस्टमर क्वेरी का समाधान पहले से बहुत तेज हो गया.
• मई 2025 में Klarna ने अपने CEO का AI अवतार भी लॉन्च किया, जिसने कंपनी की क्वार्टरली अर्निंग्स प्रेजेंट कीं.
• कंपनी ने एक और इंटरैक्टिव AI अवतार लॉन्च किया जिसे ग्राहक फोन लाइन पर बात कर सकते थे.

इन सब से Klarna ने करोड़ों डॉलर बचा लिए, लेकिन अब कंपनी मान रही है कि यह बदलाव “बहुत जल्दी” कर दिया गया था.

क्यों बदली Klarna ने रणनीति?
CEO Sebastian Siemiatkowski का कहना है कि निवेशकों की सबसे बड़ी चिंता कंपनी की ग्रोथ, सर्विस क्वालिटी और कस्टमर एक्सपीरियंस है. सिर्फ खर्च घटाना ही सॉल्यूशन नहीं है.
• कंपनी ने माना कि AI पर ओवरडिपेंडेंसी से प्रोडक्ट क्वालिटी पर असर पड़ा.
• कस्टमर्स और मर्चेंट्स सर्विस में बेहतर अनुभव चाहते हैं.
• अब फोकस प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी सुधार पर होगा.

यही कारण है कि Klarna ने अब दोबारा इंसानों को नौकरी देना शुरू किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलहाल कंपनी की करियर वेबसाइट पर दर्जनों जॉब ओपनिंग्स दिखाई दे रही हैं.

Klarna का सफल US IPO
Klarna ने हाल ही में अमेरिका में अपना IPO लॉन्च किया. कंपनी का IPO बेहद सफल रहा और न्यूयॉर्क में लिस्टिंग के दौरान इसके शेयर 30% उछल गए.
• IPO प्राइस: $40 प्रति शेयर
• ओपनिंग प्राइस: $52 प्रति शेयर
• वैल्यूएशन: लगभग $19.65 बिलियन

यह Klarna के लिए बड़ी उपलब्धि है और इससे कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और निवेशकों का भरोसा और मजबूत हुआ है.

Klarna का अगला कदम
AI से पूरी तरह दूरी बनाने के बजाय Klarna अब ह्यूमन और AI का बैलेंस बनाने पर फोकस कर रही है. कंपनी चाहती है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हो, लेकिन कस्टमर सपोर्ट और प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए इंसानों की भूमिका बनी रहे.

FAQs

Q1. Klarna किस तरह की कंपनी है?
Klarna यूरोप की फिनटेक कंपनी है जो “Buy Now, Pay Later” सर्विस देती है.

Q2. Klarna ने कितने कर्मचारियों की जगह AI का इस्तेमाल किया था?
कंपनी का AI चैटबॉट लगभग 700 कर्मचारियों का काम कर रहा था.

Q3. Klarna ने अपनी रणनीति क्यों बदली?
क्योंकि ज्यादा AI इस्तेमाल से कस्टमर सर्विस और प्रोडक्ट क्वालिटी प्रभावित हो रही थी.

Q4. Klarna का IPO कहाँ लॉन्च हुआ?
Klarna ने हाल ही में अमेरिका (US) में अपना IPO लॉन्च किया.

Q5. Klarna का IPO कितना सफल रहा?
कंपनी के शेयर $40 से ओपन होकर $52 पर पहुंचे और वैल्यूएशन $19.65 बिलियन हो गई.

;