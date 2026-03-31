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Hindi NewsटेकInduction Cooktop पर दिए इन बटन्स का असली काम जानते हैं आप? मिलते हैं कई कमाल के फीचर्स, लेकिन 90% लोग हैं अनजान!

Induction Cooktop पर दिए इन बटन्स का असली काम जानते हैं आप? मिलते हैं कई कमाल के फीचर्स, लेकिन 90% लोग हैं अनजान!

Induction Cooktop Buttons: आजकल महंगाई और गैस सिलेंडर की किल्लत की डर से बहुत से लोग किचन में इंडक्शन कुकटॉप का इस्तेमाल करने लगे हैं. यह न सिर्फ गैस से तेज खाना बनाता है बल्कि इस्तेमाल में भी सुरक्षित है. लेकिन समस्या तब आती है जब हम इसके पैनल पर दिए गए ढेर सारे बटन्स और सेटिंग्स को देखते हैं. बहुत से लोगों को इंडक्शन के बटन्स के मायने नहीं पता होता है.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Mar 31, 2026, 01:14 PM IST
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Induction Cooktop पर दिए इन बटन्स का असली काम जानते हैं आप? मिलते हैं कई कमाल के फीचर्स, लेकिन 90% लोग हैं अनजान!

Induction Cooktop Buttons Meaning: मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध का असर दुनिया भर में साफ-साफ दिखाई दे रहा है. कई देशों में पेट्रोल और LPG की कमी हो गई है. भारत में एलपीजी सप्लाई को लेकर लोगों में चिंता है. इसलिए बहुत से लोग LPG के विकल्प रूप में इन दिनों इंडक्शन चूल्हे का इस्तेमाल शुरू कर दिए हैं. इंडक्शन बिजली से चलता है और कम समय में खाना भी तैयार कर देता है. 

लेकिन, टेक्नोलॉजी जितनी आधुनिक होती है उसे समझना भी उतना ही जरूरी हो जाता है. कई लोग इंडक्शन खरीद तो ले रहे हैं पर इसके मल्टीपल बटन्स और स्मार्ट सेटिंग्स को देखकर उलझन में पड़ जाते हैं. क्या आप जानते हैं कि इंडक्शन पर दिए गए कई सारे मोड का क्या मतलब होता है? या फिर किस सेटिंग पर खाना सबसे कम बिजली में पकता है?  अगर नहीं तो आइए आज के इस आर्टिकल में इन्हीं सारे सवालों का विस्तार से जवाब जानते हैं.

टाइमर बटन का काम जानिए

आज के समय में आने वाले ज्यादातर इंटक्शनों में आपको टाइमर बटन जरूर मिल जाएगा. यह बहुत ही काम का फीचर होता है. इंडक्शन के इस फीचर के जरिए आप फिक्स समय पर इंडक्शन चूल्हे को बंद कर सकते हैं. उदाहरण के लिए जैसे आपको दाल या सब्जी 5 मिनट में तैयार होने वाली है और इससे ज्यादा देर समय तक इसे इंडक्शन पर होने पर दाल या सब्जी के जल सकती है तो आप टाइमर बटन का इस्तेमाल करें. इसकी सहायता से आप इंडक्शन को फिक्स टाइम पर बंद कर सकते हैं.

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चाइल्ड लॉक बटन

अगर आपके घर में इंडक्शन का इस्तेमाल होता है और छोटे बच्चे हैं तो ऐसे में सुरक्षा आपकी बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है. इसके लिए तो इंडक्शन में मौजूद चाइल्ड लॉक बटन का इस्तेमाल करें. इसे 3-5 सेकंड तक दबाकर रखने पर पैनल के बाकी सभी बटन लॉक हो जाते हैं. इससे बच्चे गलती से भी सेटिंग बदल नहीं पाएंगे और कोई हादसा होने से बच सकता है.

मिल्क-टी मोड है मददगार

मिल्ट-टी मोड भी अब ज्यादातर इंडक्शन चूल्हों पर आने लगा है. इसका इस्तेमाल करके आप एक फिक्स टेंपरेचर तक पहुंचने के बाद इंडक्शन की पॉवर को कम कर सकते हैं. इससे दूध या चाय उबलकर इंडक्शन पर नहीं गिरता है और आपको चूल्हे के पास खड़े होने की टेंशन नहीं होता है. 

किस काम का डीप फ्राई बटन?

इंडक्शन के डीप फ्राई बटन का इस्तेमाल डीप सही टेंपरेचर बनाए रखने के लिए होता है, जो पकौड़े, पूरियां और दूसरी  तलने वाली चीजें बनाने में मदद करता है. इस बटन की मदद से तेल ज्यादा या कम गर्म नहीं होता जिससे खाना बाहर से क्रिस्पी और अंदर से पूरी तरह से पकता है.

कीप वार्म बटन

आपके इंडक्शन चूल्हे पर कीप वार्म बटन होगा. इंडक्शन चूल्हे में कीप वार्म बटन का काम होता है यह तय करना कि आपका खाना लगातार सही टेंपरेचर पर पके. इसे दबाने पर खाना बार-बार गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, इससे खाना जलने से बचता है और बिजली भी बचती है. इंडक्शन का यह फीचर आपके खाने को लंबे समय तक हल्का गरम और खाने लायक बनाए रखती है.

समझें पॉज बटन का काम

कभी-कभी खाना बनाते समय कोई जरूर काम आ जाता है, ऐसे में आप इंडक्शन के पॉज बटन का इस्तेमाल करके कुकिंग को वहीं पर रोक सकते हैं. जैसे ही काम खत्म हो आप पॉज बटन को प्रेस करके फिर से कुकिंग शुरू कर सकते हैं.

(ये भी पढे़ंः इंसानों की तरह जवाब देगा Google Maps, भारत में शुरू हुआ Ask Maps फीचर, ट्रिप प्लान..)

वोल्टेज चेक  

आज के समय में आने वाले स्मार्ट इंडक्शन में वोल्टेड के कम ज्यादा होने वाले डिस्प्ले भी मिलता है. इसके लिए एक बटन होता है जिसे प्रेस करने पर दिखता है कि इंडक्शन बिजली का कितना इस्तेमाल कर रहा है. 

(ये भी पढ़ेंः इन्वर्टर बैटरी में पानी कब डालें? वॉटर रिफिल करने का सही टाइम और तरीका जान लीजिए)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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