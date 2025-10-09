Advertisement
बस एक क्लिक करते ही जमीन का 'कच्चा-चिट्ठा' आ जाएगा सामने, कोई नहीं कर पाएगा घपला, ऐसे करें मिनटों में चेक

Check Land Records: आज के दौर में प्रॉपर्टी खरीदना किसी बड़े तनाव से कम नहीं है क्योंकि छोटी सी भी लापरवाही आपकी जीवन भर की कमाई को धोखाधड़ी की भेंट चढ़ा सकती है. जमीन के स्कैम और फर्जीवाड़े तेजी से बढ़ रहे हैं जिससे यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जो जमीन खरीद रहे हैं उसकी रजिस्ट्रेशन में कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई है. आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस.

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Oct 09, 2025, 03:25 PM IST
Check Land Records: आजकल प्रॉपर्टी खरीदना एक बड़ा टेंशन का काम हो गया है, जरा सी लापरवाही जीवन भर की कमाई बर्बाद कर सकती है. जमीन के नाम पर खूब स्कैम चल रहे हैं. इसलिए किसी भी जमीन, मकान या फ्लैट को खरीदने से पहले यह जान लेना बहुत जरूरी होता है कि उसकी रजिस्ट्रेशन सही है और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है.

लेकिन यह काम आसान नहीं होता है. जमीन की जांच कैसे होगी ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता होती है. इस तरह के फ्रॉड से लोगों को बचाने के लिए सरकार भी अपने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमीन खरीदने वाले लोगों की मदद कर रही है. अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो सरकार के द्वारा लांच किया गया भू लेख पोर्टल पर जाकर रजिस्‍ट्री से जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं वो भी कुछ मिनटों में. जमीन से जुड़ा सारा चिट्ठा आपके सामने खुल जाएगा. आइए जानते हैं इसका पूरा प्रोसेस.

सरकारी ऑनलाइन पोर्टल से करें चेक
आज के समय में सभी प्रदेश सरकार जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री जानने के लिए ऑनलाइन पोर्टल सुविधा शुरू की है. उत्तर प्रदेश या फिर किसी दूसरे प्रदेश में रहने वाले लोग भू-लेख पोर्टल पर जाकर खसरा नंबर से जमीन से जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते है. 

अपने राज्य की आधिकारिक Bhulekh वेबसाइट नोट कर लीजिए, क्योंकि हर राज्य की अपनी भूलेख वेबसाइट होती है. 

उत्तर प्रदेश: http://upbhulekh.gov.in

बिहार: http://biharbhumi.bihar.gov.in

महाराष्ट्र: https://bhulekh.mahabhumi.gov.in

मध्य प्रदेश: https://mpbhulekh.gov.in

छत्तीसगढ़: https://bhuiyan.cg.nic.in

इसके अलावा आपके राज्य की वेबसाइट का पता आप Google में ‘राज्य का नाम + bhulekh site’ टाइप करके भी आसानी से ढूंढ सकते हैं.

प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन के स्टेप्स जान लीजिए

इसके लिए सबसे पहले अपने राज्य के Bhulekh की वेबसाइट पर जाएं.
वहां जाकर खतौनी (Land Records) के रिकॉर्ड वाले सेक्शन पर क्लिक करें.
अब अपना जिला, तहसील और गांव/शहर को सेलेक्ट करें.
अब उस जमीन या प्रॉपर्टी का खसरा नंबर लिखें.
कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर उस जमीन से जुड़ी पूरी जानकारी आ जाएगी.

इन बातों का भी रखें ध्यान
अगर आप गलत खसरा नंबर डालेंगे तो आपके सामने गलत जानकारी सामने आ जाएगी. इसलिए जमीन का खसरा नंबर सही होना जरूरी है.
ऑनलाइन पोर्टल से मिली जानकारी की पुष्टि के लिए आप सम्बंधित भूमि विभाग या रजिस्ट्री कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं.
प्रॉपर्टी खरीदते समय हमेशा सभी मूल डॉक्यूमेंट्स की सावधानीपूर्वक जांच करें और किसी अनुभवी वकील से भी सलाह जरूर लें.

Udbhav Tripathi

इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन. टेक से जुड़े विषयों पर लिखने में दिलचस्पी. किताबें पढ़ना, ट्रैवल करना और शांत जगहों पर समय बिताना पसंद है.

