घर बनेगा सिनेमा हॉल! Kodak ने लॉन्च किया 65-इंच का धांसू TV; जानिए कीमत और फीचर्स

Kodak 65 inch Mini QD TV को भारत में लॉन्च कर दिया गया है. यह नया टीवी Mini LED बैकलाइटिंग और Quantum Dot टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है. इसका मतलब है कि यूजर्स को ज्यादा ब्राइट विजुअल्स, गहरे ब्लैक और ज्यादा सटीक कलर देखने को मिलेंगे.

Written By  Mohit Chaturvedi|Last Updated: Feb 24, 2026, 12:18 PM IST
Kodak ने भारत में अपने नए 65-इंच Mini QD टीवी के साथ Mini LED सेगमेंट में कदम रख दिया है. कंपनी का मकसद उन यूजर्स को टारगेट करना है जो घर पर ही प्रीमियम और इमर्सिव एंटरटेनमेंट एक्सपीरियंस चाहते हैं. यह नया टीवी Mini LED बैकलाइटिंग और Quantum Dot टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन है. इसका मतलब है कि यूजर्स को ज्यादा ब्राइट विजुअल्स, गहरे ब्लैक और ज्यादा सटीक कलर देखने को मिलेंगे. कंपनी ने सिर्फ पिक्चर क्वालिटी पर ही नहीं, बल्कि साउंड पर भी खास ध्यान दिया है.

कीमत
Kodak का 65-इंच Mini QD LED 4K टीवी भारत में 54,999 रुपये की कीमत पर लॉन्च किया गया है. बैंक ऑफर्स के तहत 3,000 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट भी मिल सकता है, जिससे इसकी प्रभावी कीमत और कम हो जाती है. यह टीवी फिलहाल एक्सक्लूसिव तौर पर Amazon पर उपलब्ध है. इस प्राइस रेंज में Mini LED और Quantum Dot टेक्नोलॉजी का मिलना इसे काफी आकर्षक बनाता है.

डिस्प्ले और पिक्चर क्वालिटी
स्पेसिफिकेशन की बात करें तो टीवी में 65-इंच का 4K Ultra HD डिस्प्ले दिया गया है, जो Mini QD पैनल पर आधारित है. यह 1500 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस सपोर्ट करता है, जिससे तेज रोशनी वाले सीन भी क्लियर दिखते हैं. टीवी का कॉन्ट्रास्ट रेशियो 100000:1 बताया गया है, जिससे डार्क और ब्राइट सीन में बेहतर डिटेल मिलती है. यह पैनल 1.1 बिलियन से ज्यादा रंग दिखाने में सक्षम है. साथ ही इसमें Dolby Vision, HDR10 और HLG का सपोर्ट भी मिलता है, जिससे पिक्चर क्वालिटी और बेहतर हो जाती है.

दमदार साउंड सिस्टम
इस टीवी की सबसे बड़ी खासियत इसका 108W का साउंड आउटपुट है. इसमें छह इन-बिल्ट स्पीकर्स दिए गए हैं, जिनमें सबवूफर और स्काई सबवूफर भी शामिल हैं. Dolby Atmos और Dolby Digital Plus सपोर्ट के साथ यह टीवी थिएटर जैसा साउंड एक्सपीरियंस देने का दावा करता है. अगर आप मूवी लवर हैं या वेब सीरीज बिंज-वॉच करते हैं, तो यह साउंड सिस्टम अलग से साउंडबार खरीदने की जरूरत कम कर सकता है.

स्मार्ट फीचर्स और परफॉर्मेंस
यह टीवी Google TV प्लेटफॉर्म पर चलता है. इससे यूजर्स को 10,000 से ज्यादा ऐप्स का एक्सेस मिलता है, जिनमें Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar और Apple TV शामिल हैं. टीवी में MediaTek प्रोसेसर और Mali-G52 GPU दिया गया है. साथ में 2GB RAM और 16GB स्टोरेज मिलती है, जिससे ऐप नेविगेशन और मल्टीटास्किंग स्मूद रहती है.

गेमिंग और कनेक्टिविटी
गेमर्स के लिए भी यह टीवी काफी फीचर-पैक है. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है, जो स्मूद गेमिंग में मदद करता है. इसके अलावा MEMC, ALLM और VRR जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं, जिससे गेमप्ले ज्यादा फ्लूइड और रिस्पॉन्सिव बनता है. कनेक्टिविटी के लिए ड्यूल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth 5.0, तीन HDMI पोर्ट और दो USB पोर्ट मिलते हैं. साथ ही Chromecast और Apple AirPlay का सपोर्ट भी दिया गया है, जिससे आप आसानी से फोन से कंटेंट टीवी पर कास्ट कर सकते हैं.

Mohit Chaturvedi

मोहित चतुर्वेदी जी न्यूज में असिस्टेंट न्यूज एडिटर हैं और पिछले पांच साल से टेक सेक्शन को लीड कर रहे हैं.

Kodak, Kodak 65 inch Mini QD TV price in India

