दीवार बन जाएगी सिनेमा घर! थोड़ी सी आवाज बढ़ाते ही कमरा बन जाएगा Disco Club, Kodak लाया सबसे सस्ता 65-इंच Smart TV

Kodak TV ने भारत में अपनी नई MotionX QLED Series लॉन्च की है, जिसमें 55, 65 और 75 इंच के मॉडल शामिल हैं. कंपनी ने इस सीरीज को खास तौर पर उन यूजर्स के लिए तैयार किया है जो 4K कंटेंट, स्पोर्ट्स, और गेमिंग के लिए एक हाई-परफॉर्मेंस टीवी खरीदना चाहते हैं. यह टीवी अपने प्राइस सेगमेंट में प्रीमियम पिक्चर क्वालिटी, तेज रिफ्रेश रेट और बेहतरीन ऑडियो परफॉर्मेंस देने का दावा करता है.

4K QLED डिस्प्ले के साथ शानदार ब्राइटनेस और पिक्चर क्वालिटी

MotionX सीरीज में Kodak ने 4K QLED पैनल दिया है, जो 1.1 अरब कलर्स प्रोड्यूस कर सकता है. यह डिस्प्ले HDR10+, Dolby Vision और 550 निट्स ब्राइटनेस सपोर्ट करता है. इन तकनीकों की बदौलत टीवी अलग-अलग लाइटिंग कंडीशंस में भी साफ और कलर-एक्यूरेट पिक्चर देता है. चाहे OTT कंटेंट हो, लाइव क्रिकेट मैच हो या गेमप्ले—MotionX सीरीज का QLED पैनल हर सीन में डिटेल और कंट्रास्ट बनाकर रखता है.

120Hz MEMC के साथ स्पोर्ट्स और गेमिंग हुआ और स्मूद

Kodak ने MotionX QLED सीरीज में 120Hz MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation) और HSR टेक्नोलॉजी जोड़ी है. इसके साथ VRR (Variable Refresh Rate) और ALLM (Auto Low Latency Mode) भी मिलता है. ये फीचर्स खासतौर पर स्पोर्ट्स व गेमिंग को स्मूद बनाने पर फोकस करते हैं. तेज मूवमेंट वाली स्पोर्ट्स फुटेज में ब्लर कम होता है और गेमिंग के दौरान फ्रेम ड्रॉप और लेटेंसी काफी घट जाती है. इससे टीवी कंसोल गेमर्स के लिए और भी आकर्षक बन जाता है.

पावरफुल प्रोसेसर और तेज परफॉर्मेंस

MotionX टीवी सीरीज में MT9062 प्रोसेसर लगाया गया है, जिसे 2GB RAM और 32GB स्टोरेज के साथ जोड़ा गया है. यह कॉम्बिनेशन ऐप लोडिंग, कंटेंट ब्राउजिंग और मल्टीटास्किंग को तेज बनाता है. Google TV इंटरफेस होने की वजह से टीवी स्मूद चलता है और यूजर को सारी स्ट्रीमिंग जरूरतें एक ही जगह मिल जाती हैं.

70W स्पीकर्स के साथ दमदार साउंड

Kodak की इस सीरीज में साउंड को लेकर भी कोई कमी नहीं रखी गई है. टेक्नोलॉजी के तौर पर टीवी में 70W Dolby Audio Stereo Box Speakers दिए गए हैं, जो Dolby Atmos और Dolby Digital को सपोर्ट करते हैं. यह साउंड सेटअप बड़े कमरों में भी काफी भरपूर और साफ ऑडियो देता है.

Google TV 5.0 और शानदार स्मार्ट फीचर्स

MotionX सीरीज Google TV 5.0 पर चलती है, जिसमें Chromecast और Apple AirPlay दोनों इन-बिल्ट दिए गए हैं. यूजर्स को 10,000 से ज्यादा ऐप्स और 5 लाख से ज्यादा शोज का एक्सेस मिलता है. रिमोट में Netflix, Prime Video और YouTube जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए प्री-सेट बटन भी दिए गए हैं, जिससे इस्तेमाल और आसान हो जाता है.

कनेक्टिविटी और डिजाइन

टीवी में डुअल-बैंड Wi-Fi, Bluetooth 5.0, मल्टीपल HDMI पोर्ट्स और USB पोर्ट्स का सपोर्ट मिलता है. इन पोर्ट्स की मदद से उपयोगकर्ता गेमिंग कंसोल, साउंडबार या अन्य स्मार्ट डिवाइसेज आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं. MotionX टीवी का डिजाइन भी प्रीमियम रखा गया है. यह एक बेजल-लेस AirSlim डिजाइन के साथ आता है, जिसमें मेटल स्टैंड दिया गया है, जो इसे मॉडर्न और मिनिमल लुक देता है.

कीमत और उपलब्धता

Kodak MotionX सीरीज की कीमत भारत में काफी आक्रामक रखी गई है. 55-इंच मॉडल की कीमत Rs 31,999, 65-इंच की Rs 43,999, और 75-इंच की Rs 64,999 है. यह सीरीज फिलहाल सिर्फ Flipkart पर उपलब्ध है. नई लॉन्च के साथ Kodak अब बजट और मिड-रेंज QLED टीवी मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी में है.